КОРДА АЛЕКСАНДР
КОРДА АЛЕКСАНДР (настоящие имя и фамилия Шандор Ласло Кельнер) - венгерский и английский режиссёр, продюсер.
Сын управляющего богатым поместьем, школьное образование получил в провинции, затем переехал в Будапешт.
В кино с 1912 года: издавал киножурналы «Pesti mozi» (1912-1913 годы), «Mozi» (1913-1915 годы), «Mozihét» (1915-1919 годы). В 1917 году основал в Будапеште кинофирму «Corvin».
Как режиссёр в 1910-х годах поставил более 50 фильмов («Зонтик святого Петра», 1917 год, и др.). В 1919 году комиссар кино Венгерской советской республики. После прихода к власти М. Хорти эмигрировал в Вену.
Основал фирмы «Corda Film Consortium» (Вена, 1920-1922 годы), «Korda-Films» (Берлин, 1923 год).
С 1927 года в Голливуде. В начале 1930-х годов работал в Берлине, Париже, Лондоне.
Созданные А. Корда компании «London Films» (1932 год) и «Alexander Korda Productions» (1939 год) конкурировали с Голливудом благодаря респектабельности и высокому художественному уровню кинопродукции различных жанров. Особое внимание уделялось т. н. колониальным фильмам, повествовавшим об уходящей империи и представлявшим миф о миссии белого человека в романтич. ключе (в духе Р. Киплинга). После международного успеха фильма «Частная жизнь Генриха VIII» (1933 год, А. Корда - режиссёр и продюсер) основал близ Лондона компанию «Denham Studios», где под его руководством новое поколение английских режиссёров и актёров начинало свой творческий путь в сотрудничестве с мастерами мирового кино - Р. Клером, Ж. Фейдером, Дж. фон Штернбергом.
В работе А. Корда -режиссёра превалировали костюмно-исторические фильмы («Частная жизнь Дон Жуана», 1934 год; «Рембрандт», 1936 год).
В 1940-1943 годы А. Корд работал в Голливуде. Один из лучших фильмов этого периода - «Леди Гамильтон» (1941 год, А. Корд - режиссёр и продюсер) с участием В. Ли и Л. Оливье. В 1946 году возродил не функционировавшую в годы Второй мировой войны компанию «London Films» под названием «London Film».
В качестве продюсера в Великобритании выпустил ряд ключевых для послевоенного периода картин, в т. ч. свою последнюю режиссёрскую работу - экранизацию пьесы «Идеальный муж» О. Уайльда (1947 год) - гимн Викторианской эпохе. В 1947 году А. Корд основал Британскую киноакадемию, его именем названа ежегодная премия за лучший британский фильм.
Возведён в рыцарское достоинство (1942 год). Сотрудниками А. Корда на протяжении многих лет были его братья - режиссёр З. Корда (1895-1961 годы) и художник В. Корда (1896-1979 годы).