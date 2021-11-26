КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - направление в искусстве авангардизма, сложившееся к конце 1960-х годов.
Теория концептуального искусства складывалась под влиянием идей лингвистической философии, логического позитивизма, новейших школ языкознания и психологии. Концептуальное искусство переносит задачу творчества с создания конкретного произведения искусства на формулирование идеи произведения и/или искусства в целом. В программных манифестах американских художников С. Левита («Тезисы о концептуальном искусстве», 1967 год) и Дж. Кошута («Искусство после философии», 1969 год) искусство сводилось к феноменам сознания (идеям, понятиям, мысленным конструкциям), отвергалась необходимость их воплощения в чувственной форме. Материальным элементам отводилась ограниченная роль возбудителя внутренних представлений (принцип «искусства в голове»).
В поисках способов фиксации идеи художники-концептуалисты обращались к различным коммуникативным средствам (печатный или рукописный текст, аудио- и видеозапись, фотография, киносъёмка, ксерокопирование, почтовые отправления), осваивали знаковые системы (диаграммы и таблицы, символы математики, логики, лингвистики). Наиболее радикальная форма презентации концептуалистских объектов – незримые, «исчезающие» произведения, лишённые чувственной оболочки («Воздушный столб» британских художников Т. Аткинсона и М. Болдуина; в США - «произведения» из инертного газа и «ментальной энергии» Р. Берри, пустые рамы «мгновенной живописи» М. Страйдер).
В 1968 году в Великобритании возникла группа «Art & Language» («Искусство и язык»), в которую входили Т. Аткинсон, Д. Бейнбридж, М. Болдуин, Г. Харрел и др. Группа издавала одноименный журнал, замышлявшийся как творение концептуального искусства. Видными представителями концептуального искусства являются также Дж. Бальдессари, У.Де Мария, М. Ремсден, Д. Хьюблер, Л. Уэйнер, Р. Моррис, М. Бохнер (все - США), Он Кавара (Япония), Х. Дарбовен (Германия), Я. Диббетс (Нидерланды).
В период конца 1960-х - начала 1970-х годов концептуальное искусство мыслилось как оппозиционное течение, стремящееся вырваться из оков институциональных структур (рынок искусства, музеи, галереи, пресса), в которых усматривалось выражение социального отчуждения. Критич. отношение к общественному устройству проявилось в выступлениях немецкого художника Х. Хааке, британского худодника В. Берджина (оба работали в США), французского художника Д. Бюрена и др.
По мере апробирования различных способов реализации программы концептуальное искусство выяснилось, что требование дематериализации излишне именно потому, что физическому (чувственному) аспекту отводится служебная роль провокации мысленных феноменов. Принципы концептуального искусства стали осуществляться в развёрнутых инсталляциях, перформансах, минималистских объектах, акциях боди-арта и лэнд-арта.
В СССР в рамках андерграунда сформировалась московская школа концептуализма (группы «Сретенский бульвар», «Коллективные действия», «Гнездо», «Тот-арт», «Мухомор», «Медицинская герменевтика»). В творчестве таких художников, как Ю.Ф. Альберт, Э.В. Булатов, Р.А. и В.М. Герловины, В.А. Захаров, И.И. Кабаков, В.А. Комар и А.Д. Меламид (см. Комар и Меламид), Ю.А. Лейдерман, А.В. Монастырский, В.Д. Пивоваров, И.С. Чуйков и др., нормы концептуального искусства реализовывались в различных формах, включая и традиционые формы изобразительного искусства. Новацией московской школы концептуального искусства стал жанр альбома с текстами и рисунками. Практика концептуалистской живописи и скульптуры привела к возникновению направления соц-арта.