КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - направление в искусстве авангардизма, сложившееся к конце 1960-х годов.

Тео­рия концептуального искусства скла­ды­ва­лась под влия­ни­ем идей лин­гвис­тической фи­ло­со­фии, ло­гического по­зи­ти­виз­ма , но­вей­ших школ язы­ко­зна­ния и пси­хо­ло­гии. Концептуальное искусство пе­ре­но­сит за­да­чу твор­че­ст­ва с соз­да­ния кон­крет­но­го про­из­ве­де­ния искусства на фор­му­ли­ро­ва­ние идеи про­из­ве­де­ния и/или ис­кус­ст­ва в це­лом. В про­грамм­ных ма­ни­фе­стах американских ху­дож­ни­ков С. Ле­ви­та («Те­зи­сы о кон­цеп­ту­аль­ном ис­кус­ст­ве», 1967 год) и Дж. Ко­шу­та («Ис­кус­ст­во по­сле фи­ло­со­фии», 1969 год) искусство сво­ди­лось к фе­но­ме­нам соз­на­ния (иде­ям, по­ня­ти­ям, мыс­лен­ным кон­ст­рук­ци­ям), от­вер­га­лась не­об­хо­ди­мость их во­пло­ще­ния в чув­ст­вен­ной фор­ме. Ма­те­ри­аль­ным эле­мен­там от­во­ди­лась ог­ра­ни­чен­ная роль воз­бу­ди­те­ля внутренних пред­став­ле­ний (прин­цип «ис­кус­ст­ва в го­ло­ве»).

В по­ис­ках спо­со­бов фик­са­ции идеи ху­дож­ни­ки-кон­цеп­туа­ли­сты об­ра­ща­лись к различным ком­му­ни­ка­тив­ным сред­ст­вам (пе­чат­ный или ру­ко­пис­ный текст, ау­дио- и ви­део­за­пись, фо­то­гра­фия, ки­но­съём­ка, ксе­ро­ко­пи­ро­ва­ние, поч­то­вые от­прав­ле­ния), ос­ваи­ва­ли зна­ко­вые сис­те­мы (диа­грам­мы и таб­ли­цы, сим­во­лы ма­те­ма­ти­ки, ло­ги­ки, лин­гвис­ти­ки). Наи­бо­лее ра­ди­каль­ная фор­ма пре­зен­та­ции кон­цеп­туа­ли­ст­ских объ­ек­тов – не­зри­мые, «ис­че­заю­щие» про­из­ве­де­ния, ли­шён­ные чув­ст­вен­ной обо­лоч­ки («Воз­душ­ный столб» британских ху­дож­ни­ков Т. Ат­кин­со­на и М. Бол­дуи­на; в США - «про­из­ве­де­ния» из инерт­но­го га­за и «мен­таль­ной энер­гии» Р. Бер­ри, пус­тые ра­мы «мгно­вен­ной жи­во­пи­си » М. Страй­дер).

В 1968 году в Ве­ли­ко­бри­та­нии воз­ник­ла груп­па «Art & Language» («Ис­кус­ст­во и язык»), в ко­то­рую вхо­ди­ли Т. Ат­кин­сон, Д. Бейн­бридж, М. Бол­ду­ин, Г. Хар­рел и др. Груп­па из­да­ва­ла од­но­именный жур­нал, за­мыш­ляв­ший­ся как тво­ре­ние концептуального искусства. Вид­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми концептуального искусства яв­ля­ют­ся так­же Дж. Баль­дес­са­ри, У.Де Ма­рия, М. Рем­сден, Д. Хьюб­лер, Л. Уэй­нер, Р. Мор­рис, М. Бох­нер (все - США), Он Ка­ва­ра (Япо­ния), Х. Дар­бо­вен (Гер­ма­ния), Я. Диб­бетс (Ни­дер­лан­ды).

В пе­ри­од конца 1960-х - начала 1970-х годов концептуальное искусство мыс­ли­лось как оп­по­зи­ци­он­ное те­че­ние, стре­мя­щее­ся вы­рвать­ся из оков ин­сти­ту­цио­наль­ных струк­тур (ры­нок ис­кус­ст­ва, му­зеи, га­ле­реи, прес­са), в ко­то­рых ус­мат­ри­ва­лось вы­ра­же­ние со­ци­аль­но­го от­чу­ж­де­ния. Кри­тич. от­но­ше­ние к об­щественному уст­рой­ст­ву про­яви­лось в вы­сту­п­ле­ни­ях немецкого художника Х. Хаа­ке, британского худодника В. Берд­жи­на (оба ра­бо­та­ли в США), французского художника Д. Бю­ре­на и др.

По ме­ре ап­ро­би­ро­ва­ния различных спо­со­бов реа­ли­за­ции про­грам­мы концептуальное искусство вы­яс­ни­лось, что тре­бо­ва­ние де­ма­те­риа­ли­за­ции из­лиш­не имен­но по­то­му, что фи­зи­че­ско­му (чув­ст­вен­но­му) ас­пек­ту от­во­дит­ся слу­жеб­ная роль про­во­ка­ции мыс­лен­ных фе­но­ме­нов. Прин­ци­пы концептуального искусства ста­ли осу­ще­ст­влять­ся в раз­вёр­ну­тых ин­стал­ля­ци­ях, пер­фор­ман­сах, ми­ни­ма­ли­ст­ских объ­ек­тах, ак­ци­ях бо­ди-ар­та и лэнд-ар­та.

В СССР в рам­ках ан­дер­гра­ун­да сфор­ми­ро­ва­лась московская шко­ла кон­цеп­туа­лиз­ма (груп­пы «Сре­тен­ский буль­вар», «Кол­лек­тив­ные дей­ст­вия», «Гнез­до», «Тот-арт», «Му­хо­мор», «Ме­ди­цин­ская гер­ме­нев­ти­ка»). В твор­че­ст­ве та­ких ху­дож­ни­ков, как Ю.Ф. Аль­берт, Э.В. Бу­ла­тов, Р.А. и В.М. Гер­ло­ви­ны, В.А. За­ха­ров, И.И. Ка­ба­ков, В.А. Ко­мар и А.Д. Ме­ла­мид (см. Ко­мар и Ме­ла­мид), Ю.А. Лей­дер­ман, А.В. Мо­на­стыр­ский, В.Д. Пи­во­ва­ров, И.С. Чуй­ков и др., нор­мы концептуального искусства реа­ли­зо­вы­ва­лись в различных фор­мах, вклю­чая и тра­диционые фор­мы изо­бра­зительного искусства. Но­ва­ци­ей московской шко­лы концептуального искусства стал жанр аль­бо­ма с тек­ста­ми и ри­сун­ка­ми. Прак­ти­ка кон­цеп­туа­ли­ст­ской жи­во­пи­си и скульп­ту­ры при­ве­ла к воз­ник­но­ве­нию на­прав­ле­ния соц-ар­та.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)