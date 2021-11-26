ЗЕЛЁНЫЕ
ЗЕЛЁНЫЕ - политические партии и объединения, выступающие в защиту окружающей среды, за развитие гражданских прав, разоружение, проведение политики мира и др.; часть более широкого экологического движения, в состав которого входят различныеобщественные группы, национальные и международные неправительственные организации («Гринпис», «Друзья Земли» и др.).
Зеленые вышли на политическую сцену в 1970-х годах в условиях нарастания экологического кризиса, угрозы ядерной войны, а также ускоренного развития атомной энергетики, которую многие воспринимали как угрозу существованию человечества. Зеленые вобрали в себя участников молодёжных акций протеста 1960-х годов и различных альтернативных социальных группировок (смотрите Альтернативные движения), что во многом предопределяло их первоначально негативное отношение к властным структурам и политическим институтам. Однако очень быстро участники движения осознали необходимость участия в работе органов власти и создания собственных политических организаций как инструмента достижения программных целей.
Первые партии зеленых появились в 1972 году в Австралии, Канаде и в Новой Зеландии. Во второй половине 1970-х годов зеленым удалось провести депутатов в парламенты этих стран и ряда западноевропейских государств. После выборов в Европарламент 1979 года, на которых зеленые получили 3,2% голосов избирателей, они начали координировать свою деятельность на международном уровне. С конца 1980-х годов партии зеленых появились также в бывших социалистических странах Восточной Европы и государствах СНГ. В июне 1993 года создана Европейская федерация зелёных партий, преобразованная в 2004 году в Европейскую партию зелёных.
С начала 1990-х годов зеленые в коалиции с социал-демократами и др. левыми организациями (иногда в составе более широких коалиций) входили в правительства Франции (1992-1993, 1997-2002 годы), Финляндии (1995-2002 год), Италии (1996-2001 год), Бельгии (1999-2003 годы).
Наибольшего политического успеха зеленые добились в Германии [в ФРГ партия зеоеных (Die Grünen) была образована 13.01.1980 года]. В 1983 году её представители вошли в бундестаг (27 депутатов). В 1985 году в земле Гессен была сформирована правительственная коалиция зеленых и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), лидер зеленых - Й. Фишер занял пост министра окружающей среды земельного правительства. В 1987 году представительство зеленых в бундестаге расширилось (42 мандата). В 1990 году в состав зеленых влилась Зелёная партия ГДР (образована в 1989 году). 14.05.1993 года общегерманская партия зеленых приняла название Союз 90/Зелёные (Bü ndnis 90/Grüne). На выборах в бундестаг 1994 года она завоевала 49 депутатских мандатов. По результатам выборов 1998 года (на них зеленые получили 47 мандатов) в ФРГ была образована правительственная коалиция зеленых и СДПГ на федеральном уровне (Фишер занял пост вице-канцлера и министра иностранных дел ФРГ; зеленые получили также портфели министров здравоохранения и окружающей среды), которая сохранилась и после выборов 2002 года (по их итогам зеленые стали обладателями 55 мандатов). На выборах 2005 года зеленые завоевали 51 депутатское место, однако правительство было сформировано без их участия.
Германские зеленые разработали базовые принципы («четыре опоры»), которые впоследствии были приняты большинством др. партий зеленых и конкретизированы в их программах. Под принципом экологической мудрости подразумевается уменьшение негативного воздействия человека на биосферу, поиск путей гармоничного сосуществования с живой природой, перестройка в этом ключе структуры социальных ценностей и моделей массового поведения. Важнейшие практические шаги в этом направлении - расширение использования возобновляемых источников энергии, закрытие объектов атомной энергетики, отказ от использования генетически модифицированных организмов, введение эконалогов. Принцип социальной справедливости означает создание и укрепление социальных институтов, способствующих преодолению имущественного неравенства и различных видов дискриминации, предотвращению эксплуатации бедных богатыми, а слабых - сильными.
Соответствующие институты, по мнению зеленых, могут быть созданы при помощи демократии участия - демократии, идущей снизу, которая рассматривается как необходимое условие эффективных действий. В партиях зеленых этот подход реализуется прежде всего через ограничение влияния партийной бюрократии и власти лидеров, усиление воздействия на партийную политику рядовых членов, регулярную ротацию руководящих органов. Принцип ненасилия восходит к учению М. К. Ганди. Ненасилие провозглашается единственно приемлемым способом достижения политических целей. Всемирный съезд зеленых (Канберра, 2001 год) принял Глобальную хартию, в которой «четыре опоры» были дополнены принципами устойчивого развития.
Опыт пребывания у власти оказался для партий зеленых противоречивым: им удалось закрепиться на политической сцене многих стран, а их представителям - войти в состав политических элит, но это было достигнуто ценой отказа от некоторых основополагающих принципов движения. В частности, зеленые нигде не смогли добиться запрета атомной энергетики, отказались от противодействия политике сокращения социальных расходов и жёсткого следования принципу ненасилия: в период пребывания зеленых у власти в Германии они высказались в поддержку операции НАТО против Югославии (1999 год) и участия в ней подразделений бундесвера, а также одобрили военную акцию коалиции, возглавляемой США, против режима талибов в Афганистане (2001 год). В сентябре 2007 года внеочередной съезд партии Союз 90/Зелёные проголосовал против продления мандатов на участие германского бундесвера в международной операции в Афганистане.
Участие в работе парламентов и правительственных органов способствовало определённой трансформации партий зеленых. Если первоначально они определяли себя как «принципиально новую силу» и даже как «антипартийную партию», то с течением времени перестали резко противопоставлять себя «традиционным» партиям, хотя по-прежнему значительно отличаются от них. По сравнению с др. партиями членский состав зеленых крайне неоднороден, сами партии делятся на многочисленные фракции, представители которых в ряде вопросов придерживаются диаметрально противоположных взглядов.
Часть зеленых занимает радикальные антикапиталистические позиции и вместе с активистами экологических движений принимает участие в акциях антиглобалистов; правое крыло выступает за «экологическую модернизацию» рыночных отношений; т. н. фундаменталисты апеллируют к базовым экоцентристским концептам и ценностям (глубинная экология, «теория Геи» Дж. Лавлока и др.); «реалисты» стремятся к поэтапному достижению программных целей на основе политических компромиссов с представителями др. партий и движений; отдельные группировки зеленых предлагают сосредоточиться исключительно на решении проблем конкретных экорегионов и защите культурной самобытности коренных малочисленных народов (например, партия зеленых Аляски).
В РФ в 1994 году на основе экологического движения «Кедр» образована экологическая партия «Кедр». Её правопреемник - Российская экологическая партия «Зелёные» (2002 год). Программные цели партии - содействие формированию гражданского общества, утверждению принципов реальной демократии, укреплению мира, дружбы и согласия между народами, выработке и осуществлению экологически ориентированного политического курса.