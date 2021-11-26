ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ
ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ - вид миротворческой деятельности, предусматривающий применение ряда принудительных мер в ситуациях угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии.
Имеются две основные формы принуждения к миру: без использования вооруженных сил - санкции экономического, правового и финансового характера; с использованием вооруженных сил ООН, региональных организаций, коалиции государств - операции по принуждению к миру(проводятся по решению Совета Безопасности ООН в рамках главы 7 Устава ООН).
В отличие от поддержания мира, принуждение к миру не предполагает согласия враждующих сторон на проведение операций; вооружение и техника могут применяться в их ходе не только для целей самообороны, но и для уничтожения военных объектов и инфраструктуры, некоторых вооруженных группировок, препятствующих локализации конфликта и его ликвидации.
Термин «принуждение к миру», не содержащийся в Уставе ООН, стал активно употребляться с начало 1990-х годов (в том числе встречается в программном докладе Генерального секретаря ООН Б. Бутрос-Гали «Повестка дня для мира» от 17 июня 1992 года и в «Дополнении» к нему от 25 января 1995 года).