ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ

ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ - вид миротворческой деятельности, предусматривающий применение ряда принудительных мер в ситуациях угрозы миру, нарушений мира или акта агрессии .

Име­ют­ся две основные фор­мы принуждения к миру: без ис­поль­зо­ва­ния воо­руженных сил - санк­ции эко­но­мического, пра­во­во­го и фи­нан­со­во­го ха­рак­те­ра; с ис­поль­зо­ва­ни­ем во­оруженных сил ООН , ре­гио­наль­ных ор­га­ни­за­ций, коа­ли­ции го­су­дарств - опе­ра­ции по принуждению к миру(про­во­дят­ся по ре­ше­нию Со­ве­та Безо­пас­но­сти ООН в рам­ках главы 7 Ус­та­ва ООН).

В от­ли­чие от под­дер­жа­ния ми­ра, принуждение к миру не пред­по­ла­га­ет со­гла­сия вра­ж­дую­щих сто­рон на про­ве­де­ние опе­ра­ций; воо­ру­же­ние и тех­ни­ка мо­гут при­ме­нять­ся в их хо­де не толь­ко для це­лей са­мо­обо­ро­ны, но и для унич­то­же­ния во­енных объ­ек­тов и ин­фра­струк­ту­ры, не­ко­то­рых воо­руженных груп­пи­ро­вок, пре­пят­ст­вую­щих ло­ка­ли­за­ции кон­флик­та и его ли­к­ви­да­ции.

Тер­мин «принуждение к миру», не со­дер­жа­щий­ся в Ус­та­ве ООН, стал ак­тив­но упот­реб­лять­ся с начало 1990-х годов (в том числе встре­ча­ет­ся в про­грамм­ном док­ла­де Ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ООН Б. Бут­рос-Га­ли «По­ве­ст­ка дня для ми­ра» от 17 июня 1992 года и в «До­пол­не­нии» к не­му от 25 января 1995 года).

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