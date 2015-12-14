Суэцкий кризис В ответ на отказ США и Великобритании финансировать строительство Асуанской плотины руководство Египта 26 июля 1956 г. обнародовало декрет о национализации Компании Суэцкого канала. На чтение: 4 минуты

ПРИХОД К ВЛАСТИ В ЕГИПТЕ Г.А. НАСЕРА

23 июля 1952 г. организация «Свободные офицеры», состоявшая из молодых офицеров, номинально возглавляемых генералом Мухаммедом Нагибом, совершила в Египте государственный переворот. По их требованию было сформировано новое правительство во главе с Али Махир-пашой.

18 июня 1953 Египет был провозглашен республикой. Ее первым президентом и премьер-министром стал генерал Нагиб, а Абдель Насер занял посты вице-премьера и министра внутренних дел. В 1956 г. по результатам плебисцита он был объявлен президентом страны. Впоследствии все политические соперники Абдель Насера были уничтожены.

В области международных отношений Абдель Насеру достались в наследство от предыдущего правительства две важнейшие проблемы, решение которых не терпело отлагательства: Судан и зона Суэцкого канала. Первая из них в основном уже была решена при генерале Нагибе, который в 1952 договорился с суданскими лидерами, что к концу года Судан получит самоуправление. Великобритания не выдвинула принципиальных возражений, и в феврале 1953 начались приготовления к ликвидации режима кондоминиума. Правда, не сбылись надежды египетского руководства, что независимый Судан проголосует за создание федерации из двух стран или даже за объединение с Египтом. Англо-египетские переговоры по вопросу о статусе зоны Суэцкого канала затянулись из-за трудности выработки условий, по которым иностранные войска получали бы право вернуться в этот район. В 1954 было подписано соглашение сроком на 7 лет, суть которого сводилась к следующему: прекращение действия англо-египетского договора 1936; британские войска должны быть эвакуированы к середине 1956; в случае агрессии против Турции или любой страны-члена Лиги арабских государств Великобритания и ее союзники получают право направить войска в Египет; каждая из сторон должна придерживаться положений Константинопольской конвенции 1888 относительно свободы судоходства по каналу. Чтобы соглашение выглядело в глазах египтян более привлекательным, президент США Дуайт Эйзенхауэр пообещал после его подписания предоставить Египту экономическую и финансовую помощь. Соединенные Штаты действительно предоставили субсидию в 40 млн. долл. для модернизации египетской экономики и обещали рассмотреть возможность строительства новой грандиозной плотины в Асуане.

Энциклопедия “Кругосвет”

http://krugosvet.ru/enc/strany_mira/EGIPET.html?page=0,16

ХОД КРИЗИСА

Бойкот западными странами намерений Египта купить оружие за рубежом и грубоватые попытки подтолкнуть его к вхождению в Багдадский пакт вынудили египетское руководство принять решение о закупке вооружений в СССР. Стремясь избежать открытого скандала и бурных реакций США, эта сделка была оформлена в сентябре 1955 г. как торговый договор Египта с Чехословакией. Однако маскировка не помогла, и правящие круги США, убедившись, что Г.А. Насер в самом деле намерен закупить советское оружие, решили оказать экономическое давление на Египет. 19 июля 1956 г. государственный секретарь США в грубой форме заявил египетскому послу в Вашингтоне о том, что США не смогут предоставить Египту заем на строительство первой очереди Асуанской плотины, хотя соглашение о нем было подписано еще в феврале 1956 г. Ответ Египта был не менее резким.

26 июля 1956 г. Г.А.Насер обнародовал декрет о национализации франко-британской Компании Суэцкого канала. В нем говорилось, что все акционеры и держатели акции компании получат компенсацию, а египетское правительство возьмет на себя ответственность за обеспечение условий конвенции 1888 г. о свободе судоходства в канале. Решение о национализации было законным, так как компания была зарегистрирована как египетское предприятие, хотя и была собственностью иностранцев (41% ее акций принадлежали британскому правительству, 52% – французскому).

Реакция Лондона и Парижа на шаг Г.А. Насера была чрезвычайно бурной. Практически сразу же – «по колониальной традиции» – началась подготовка к вооруженной интервенции западных стран против Египта. Она сопровождалась кампанией пропагандистского и дипломатического давления на Египет, в которую включились и США, выдвинувшие план интернационализации Суэцкого канала. Тем не менее, позиция Египта оставалось неизменной.

Создавшейся ситуацией поспешили воспользоваться правящие круги Израиля, которые с возрастающей тревогой следили за политикой Г.А.Насера. Они сознавали, что одним из основных положений программы арабского национализма является ликвидация Израиля. Исходя из этого, израильское правительство предложили свое участие в британско-французской интервенции. Инициатива Израиля была принята. Договоренности о сотрудничестве Британии, Франции и Израиля против Египта были оформлены секретным трехсторонним севрским протоколом (в г. Севре, Франция) 24 октября 1956 г.

В ночь с 29 на 30 октября 1956 г. в соответствии с заранее разработанным планом израильская армия напала на Египет. Через несколько часов за ней последовал британско-французский ультиматум, в котором требовалось от Египта и Израиля прекратить боевые действия и отвести свои войска на десять миль от канала. Свое требование Лондон и Париж мотивировали заботой о безопасности важнейшего пути международного судоходства. Израиль, приняв ультиматум, продолжал наступление и через два дня захватил весь Синайский полуостров и сектор Газы. Египет британско-французский ультиматум категорически отверг. 31 октября Великобритания и Франция начали боевые действия против Египта, стремясь как можно быстрее захватить зону Суэцкого канала, но встретили упорное сопротивление египетской армии и населения городов, где начались тяжелые уличные бои.

30 октября ситуация в зоне канала была поставлена на обсуждение Совета безопасности ООН, но Британия и Франция, пользуясь правом вето, воспрепятствовали принятию проектов резолюций (как американского, так и советского) с осуждением их действий. 1 ноября открылась чрезвычайная сессия Генеральной ассамблеи, на которой большинством голосов было принято решение о прекращении огня в зоне канала, отводе войск агрессоров, создании чрезвычайных вооруженных сил ООН и вводе их в Египет. Несмотря на это, британско-французские войска продолжали боевые действия.

5 ноября 1956 г. Советский Союз направил Великобритании, Франции и Израилю ноты, содержащие ультиматум. Советское правительство заявило о своей решимости «применением силы сокрушить агрессоров», если боевые действия против Египта не будут прекращены. Одновременно было заявлено об отзыве из Израиля советского посла. Одновременно Москва предложила Вашингтону предпринять совместные шаги для прекращения агрессии.

Американская администрация осудила действия Парижа и Лондона по нескольким причинам. Во-первых, тройственная агрессия против Египта была подготовлена и осуществлена без ведома Вашингтона и других союзников Франции и Британии по НАТО. Получалось, что две страны-участницы альянса оказались в состоянии войны по собственному произволу, а другие союзные им государства теоретически должны были им оказывать помощь, не будучи ни разу спрошенными о том, как они в принципе относятся к франко-британским планам напасть на Египет совместно с Израилем. Вашингтон полагал, что Франция и Британия первыми нарушили союзнический долг и поэтому не считал себя обязанным помогать им.

Во-вторых, американская администрация вообще скептически оценивала силовые маневры западноевропейских союзников, считая их остатками старых колониальных амбиций этих держав в регионе. Вашингтон стремился приобрести дружественных партнеров среди арабских стран, а поскольку все они безоговорочно осудили нападение на Египет, предпринятое к тому же с участием Израиля, то сказать о солидарности с Францией и Британией значило для США оказаться в ряду врагов арабских стран, чего в Вашингтоне не хотели.

В-третьих, США серьезно опасались, что агрессия против Египта даст повод Советскому Союзу для вмешательства в дела региона, где до тех пор советское присутствие было незначительным. Поскольку в Москве в это время велись разговоры даже о посылке на помощь Египту советских добровольцев, и такой сценарий казался вероятным.

США решительно высказались против предложений Москвы предпринять согласованные действия на Ближнем Востоке и предупредили советских представителей о своем отрицательном отношении к идее направления в регион советских добровольцев. Но в то же время американская администрация по дипломатическим каналам выразила Франции и Великобритании осуждение их действий и пригрозила прекратить им поставки нефти (которые обеспечивали американские корпорации), если не будет найден скорейший путь к урегулированию конфликта. Вашингтон раздражала самостоятельность Парижа и Лондона, которая провоцировала, как считали в США, проникновение на Ближний Восток Советского Союза под предлогом оказания поддержки дружественным ему арабским режимам.

Хотя США отказались от солидарных действий с Советским Союзом во время кризиса, фактически обе державы действовали в рамках ООН и вне их на параллельных курсах, каждая по-своему оказывая давление на страны-агрессоры.

Столкнувшись с давлением извне, 6 октября 1956 г. британское правительство заявило о согласии выполнить решение ГА ООН. Примеру Британии последовала Франция, и 7 ноября боевые действия в Египте были прекращены. Тройственная агрессия завершилась неудачей. В декабре франко-британские войска из Египта были выведены. В марте 1957 г. израильская армия отошла с Синайского полуострова и из сектора Газы. Вдоль согласованной линии перемирия были размещены войска ООН.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/balansirovanie_na_grani_voyni-c276.html

СОВЕТСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО

В руководящих кругах СССР заявили, что если Англия, Франция и Израиль, вопреки решениям ООН, не выведут всех своих войск с территории Египта и под различными предлогами будут затягивать осуществление этих решений и накапливать силы, создавая угрозу возобновления военных действий против Египта, то соответствующие органы Советского Союза не будут препятствовать выезду советских граждан-добровольцев, пожелавших принять участие в борьбе египетского народа за его независимость.

Из заявления ТАСС от 10 ноября 1956 г.

http://file-rf.ru/analitics/323

ФАКТОР НЕФТИ

И Лондон, и Париж склонялись к военной интервенции. Французы видели в Насере угрозу своим позициям в Северной Африке. Египетский лидер не только подстрекал повстанцев в Алжире, которые два года назад начали там войну за независимость; он также обучал их и поставлял оружие. Французы хотели усмирить Насера и потребовать обратно канал, который Лессепс построил на французские деньги. Они уже начали консультации с израильтянами, у которых были свои причины нанести удар по Насеру. Египетский президент наращивал вооружения, явно готовясь к войне против Израиля. Он организовывал партизанские рейды в Израиль и установил блокаду южного израильского порта Эйлат, что в конечном итоге было недружественным актом.

Но почему канал был так важен для англичан? Нефть была ключевой частью ответа. Канал был жизненно важной артерией. Лишь за несколько месяцев до экспроприации канала, в апреле 1956 года, команда путешественников "господина Б" и "господина X" - под этими именами на Западе знали двух постсталинских советских лидеров Николая Булганина и Никиту Хрущева - прибыла в Лондон. Перед встречей с ними Идеи тщательно согласовал с Эйзенхауэром, что он будет говорить Советам, и Эйзенхауэр был полностью согласен. "Мы ни в коей мере не должны молчаливо соглашаться, - советовал президент. - Это может привести только к тому, что медведь схватит когтями производство и транспортировку нефти, а эти моменты жизненно важны для защиты экономики Запада". В ходе дискуссий с советскими лидерами Идеи предостерег их от вмешательства на Ближнем Востоке. "Я должен прямо сказать о нефти, - заявил он, - мы будем драться за нее". Чтобы его слова были понятными, он добавил: "Мы не можем жить без нефти, и ... мы не хотим, чтобы нас придушили"8.

Захват Насером канала делал такую перспективу слишком реальной. Международные финансы Великобритании были ненадежными, баланс платежей хрупким. Она превратилась из самого крупного в мире кредитора в самого крупного мирового должника. Ее золота и долларовых резервов хватило бы для оплаты лишь трехмесячного импорта. Нефтяные владения Великобритании на Ближнем Востоке являлись существенной частью всех ее зарубежных доходов. Их потеря нанесла бы непоправимый удар по экономике. Победа Насера в Египте могла вызвать такой же отклик, как и победа Мосаддыка в Иране. Британский престиж был бы подорван, а престиж для англичан имел большое значение, особенно в тот момент, когда почва уходила у них из под ног. Торжествующий Насер будет опрокидывать и свергать дружественные Великобритании режимы и подорвет британскую и американскую нефтяную позицию на всем Ближнем Востоке. Такой момент может наступить, предупреждал Идеи Эйзенхауэра, когда "Насер сможет отказать Западной Европе в нефти, и мы все будем в его власти".

Идена беспокоила не только нефть и экономика, но и возможность полномасштабного проникновения советской мощи, способной заполнить ближневосточный вакуум. "Идена очень волновала советская экспансия на Ближнем Востоке, - вспоминал один из чиновников министерства иностранных дел, который готовил для Идена доклады по вопросам нефти. - Американцы не были готовы заменить англичан на Ближнем Востоке, поэтому англичанам самим приходилось сдерживать русских".

Обложка: Карикатура западная. Колосс Суэцкий. 1956г.

Источник: https://topwar.ru