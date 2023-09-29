Оза́л, Тургут

Оза́л, Тургут ( тур. Özal Turgut) (13.10.1927, Малатья — 17.04.1993, Анкара) — турецкий политический и государственный деятель курдского происхождения, глава правительства (1983–1989) и 8‑й президент Турции (1989–1993). Учился в Стамбульском техническом университете вместе с С. Демирелем и Н. Эрбаканом (1950). Инженер-­электротехник по образованию, в 1950‑е О. участвовал в масштабных проектах по электрификации Турции. В 1965 О. уже советник премьер-­министра С. Демиреля, в 1967 — глава Госплана. После военного переворота 1971 лишился постов и на время уехал из страны, работал во Всемирном банке. В 1975 вернулся в Турцию, возглавил профсоюз сталепромышленников, неудачно баллотировался в парламент от партии Н. Эрбакана (1977). В 1979 О. — советник премьера по планированию в новом кабинете С. Демиреля и главный вдохновитель радикальной экономической реформы («решения 24 января 1980»). Новая экономическая политика («озалономика») предполагала тотальное внедрение рыночных механизмов, либерализацию госсектора, замену импортозамещения на экспортоориентирование. После переворота 1980 О. повысили до вице-премьера по экономике в «кабинете генералов». В 1983 несмотря на жесткие ограничения О. удалось создать правоцентристскую Партию Отечества (1983), победа которой на выборах 1983 обеспечила О. пост ­премьера.

Во главе правительства О. ликвидировал обременительные государственные ограничения, добился роста экономики и внешней торговли, но не смог обуздать инфляцию и побороть коррупцию. В 1987 О. подал заявку на полноправное членство Турции в ЕЭС, а в 1988 пережил покушение.

В 1989 О. избрали президентом Турции (он второй после Дж. Баяра «гражданский» глава республики). О. заложил основы нового курса внешней политики: сохранение прозападной ориентации и наращивание влияния на постсоветском пространстве в рамках идеологии тюрко-­исламского синтеза. О. — знаковая фигура новейшей истории Турции. Последовательный приверженец либерализма и интеграции умеренного ислама в политическую жизнь страны О. во многом определил вектор экономического и общественно-­политического развития Турции 1990‑х и 2000‑х.

Скоропостижная кончина О. от сердечного приступа породила много домыслов. В 2012 тело О. эксгумировали и обнаружили в нем яд, но причину смерти так и не установили.

Соч. : Turkey in Europe and Europe in Turkey. Nicosia, 1991.

Лит. : Barlas M. Turgut özal’ın anıları. İstanbul, 2011. П. В. Шлыков.