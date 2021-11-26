ИНДИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС (ИНК, Партия конгресса)

Национальная партия в Индии . Возникла в декабре 1885 г. Первоначально состояла из представителей умеренной либеральной интеллигенции, выступавшей за автономию Индии в составе Британской империи и за развитие индийских национальных традиций. Постепенно ИНК становился более массовым и более радикальным. Он возглавил подъемы национально-освободительного движения в 1905-1908, 1918-1922, 1928-1933 и 1945-1947 гг. Лидеры ИНК использовали забастовки и демонстрации. Эти выступления (харталы) охватывали почти все население городов. Индийцы во время хартала не работали на англичан, не покупали британских товаров, сидели на ступенях британских магазинов, не пропуская туда покупателей. ИНК выступал за сварадж (самоуправление) и свадеши (свое производство, независимое от британского капитала). Радикальное крыло ИНК во главе с Л. Тилаком выступало за более решительные методы борьбы. В 1919-1934 гг. фактическим лидером ИНК был М. Ганди . Одним из лидеров умеренного крыла ИНК был М. Неру, а радикального — его сын Д. Неру .

После обретения независимости Индии ИНК стал правящей партией, а правительство возглавляли члены «династии Неру» — Д. Неру (1947-1964), его дочь И. Ганди (1966-1977, 1980-1984), ее сын Р. Ганди (1984-1989). В 1977-1980, 1989-1991 гг. и 1996-2004 гг. ИНК находился в оппозиции. В 2004-2014 гг. снова находился у власти. Также представлен в региональных органах власти.

Когда И. Ганди решила ускорить модернизацию страны, опираясь на советскую помощь, новый курс вызвал раскол ИНК в 1969 г. Партия Ганди стала называться ИНК (Индира), а другие ИНК также именовались по именам их лидеров. Но Ганди сохранила большинство в парламенте, так как ее реформы поддержала фракция коммунистов. При Неру и Ганди ИНК проводил лево-центристский курс, при Р. Ганди политика стала более либеральной.

Источники:

Ганди М. Моя жизнь. М., 1969

Автор статьи: Шубин А.В.