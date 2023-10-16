СПО | Всеобщая история

Иосип Броз Тито

Матонин Е.

Первая полная биография на русском языке Иосипа Броз Тито — основателя и многолетнего руководителя социалистической Югославии, самого известного и вместе с тем самого загадочного мирового политика. Мало кто из крупнейших государственных деятелей оставил после себя столько легенд, мифов и тайн, сколько он. Партизан с монархическими полномочиями, коммунист-подпольщик, поражавший своими сибаритскими привычками даже миллиардеров, борец со сталинизмом, арестовавший собственную жену, — культу его личности мог бы позавидовать сам Сталин. Все эти парадоксы удивительным образом сочетались в этом человеке, и все загадки его биографии до сих пор вызывают бурные дискуссии во всем мире. Чем дальше в прошлое уходит эпоха Тито, тем больше его имя обрастает легендами и мифами. Книга Евгения Матонина, основанная на документальных материалах и свидетельствах близких соратников Тито, тщательно восстанавливает подлинную, а не легендарную биографию этого противоречивого, но чрезвычайно колоритного политика и человека.