СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РУМЫНИИ

Социáл-демократи́ческая пáртия Ру­мы́нии (СДПР; рум. Partidul social-democrat Român) — политическая партия, образованная в мае 1927 социалистами (К. Петреску, И. Москович и др.), не желавшими присоединяться к Коммунистическому интернационалу . Официальной программы СДПР принято не было. C 1928 ее члены были депутатами парламента и членами сената, с 1938 была объявлена вне закона. В 1943 местные подпольные организации СДПР примкнули к Патриотическому антигитлеровскому фронту. С 1927 по 1948 состоялось пять съездов СДПР (1927, 1930, 1933, 1936, 1947). Центральные органы — газеты «Socialismul» (до 1938) и «Libertatea» (1944–1948). Председатель СДПР Петреску, выступавший против объединения с Румынской коммунистической партией (РКП), в марте 1946 был исключен из партии. Съезд СДПР в октябре 1947 принял предложение РКП об объединении на основе идеологических и организационных принципов марксизма-ленинизма, которое состоялось в феврале 1948 (создана Румынская рабочая партия). В 2001 СДПР возродилась как левоцентристская социалистическая партия и до конца 2004 оставалась правящей. Затем находилась у власти в 2007–2009, 2012–2015 и 2017–2019. С начала 2022 находится в правящей коалиции, будучи самой многочисленной партией в Румынии (более 509 тыс. членов в 2014). Председатель — М. Чолаку (c 22 февраля 2020).

Лит .: Moscovici I. Probleme actuale ale miscării socialiste. București, 1922; Jurca N. Istoria Social-Democraţiei din România. Bucureşti, 1994; Buchet C. Social-democraţia încarcerată: evoluţii politice interne şi reacţii internaţionale: 1946–1969. Bucureşti, 2005. Г. Д. Шкундин.