Интербеллум: короткий антракт ужасного спектакля Годы между двумя мировыми войнами, известные также как интербеллум (лат. interbellum), стали временем кардинального переустройства мира. Русская революция, восхождение многочисленных диктатур, включая фашистские, зарождение массового спорта и джаза, великая депрессия – всё это определило лицо двух десятилетий с 1918 по 1939 гг. На чтение: 4 минуты

Война и её последствия

Ужасная война, сотрясавшая Европу с 1914 по 1918 гг., унесла жизни 10 млн человек и разрушила четыре мощных империи – Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и Османскую. Армии, начавшие боевые действия в плотных пеших и кавалерийских порядках, заканчивали их с танками, авиацией, радио, отравляющими газами, подводными лодками. Не меньше изменилось и мировоззрение масс.

Людей захлестнули или революционный порыв, или контрреволюционная реакция. Прежние образцы общественной жизни признавались устаревшими и неуместными. Неудивительно, что неудовлетворённость сильнее всего проявлялась в проигравших странах – в появившихся на осколках империй государствах искали «новые» формы правления и проектировали новый мир.

Версальский мир и Версальско-Вашингтонская система

Но новая политическая карта мира определялась не там, а на заседаниях Парижской мирной конференции 1919 года, где заправлял «совет трёх» – американский президент Вудро Вильсон, французский премьер-министр Жорж Клемансо и британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж. Несмотря на расхождения позиций относительно участи побеждённых, – в первую очередь, Германии, которую Франция хотела расчленить и добить, а Великобритания и США видели в Берлине необходимый противовес Парижу на континенте, – страны Антанты соглашались, что пространство Восточной Европы необходимо переформатировать, что немецкие колонии в Африке и Азии необходимо изъять в свою пользу, что часть Ближнего Востока (Сирию и Палестину) под видом подмандатных территорий требуется взять под контроль. Отдельно оговаривалось, что после заключения сепаратного Брестского мира Россия, кто бы там не правил, – красные или белые, – лишила себя права быть в числе стран-победительниц.

В 1921–1922 гг. подобная конференция, на которой обсуждался раздел сфер влияния и баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, прошла в Вашингтоне. Главным её итогом стало юридическое сдерживание японских амбиций путём ограничения тоннажа и количества боевых кораблей военно-морского флота и гарантий территориальной целостности Китая. В то же время, Вашингтонское морское соглашение означало и конец безраздельного господства на морях Великобритании.

По предложению Вудро Вильсона в качестве института глобального управления политическими процессами была учреждена Лига Наций – в некотором смысле, преемник Священного союза и предшественник ООН. Стать членами Лиги Наций могли любые государства, доминионы и автономные территории – последнее было крайне выгодно Великобритании. Главной целью Лиги Наций провозглашалось уважение суверенитета стран-участниц и предотвращение вооружённых конфликтов – прежде всего, новой мировой войны.

Предусматривался план сокращения вооружений и применения санкций к странам-нарушителям, создавался Международный суд в Гааге. Любопытно, что американский сенат отказался ратифицировать Версальский договор именно потому, что в нем содержались статьи о Лиге Наций. Президент Вильсон – инициатор и протагонист нового института – не смог убедить своих законодателей в его необходимости и безопасности для независимости США.

Победители и проигравшие

Карта Европы в 1920 году разительно отличалась от довоенной. Появились новые государства: Польша, Чехословакия, Югославия (до 1929 года – Королевство сербов, хорватов и словенцев), Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Австрия, Венгрия, вольный город Данциг и другие. Границы континента основательно перекроили, но это мало кого полностью удовлетворило. У Литвы появились претензии к Польше, у Венгрии – к Румынии, у Германии – к Чехословакии, у Болгарии – к Греции и т.д. Польша напоминала о границах 1772 года, в Будапеште с печалью смотрели на «исхудавшие» контуры независимой Венгрии, Болгария досадовала на Румынию и Турцию.

Новые границы обговаривались на совещаниях великих держав Антанты, уточнялись на плебисцитах и нередко корректировались на поле боя. Новости о пограничных конфликтах заполняли первые полосы газет вплоть до 1922 года, а вопросы о спорных территориях муссировались постоянно и позже. Тем не менее, обретённая независимость стала для новых образований большой возможностью сформировать национальную идентичность на государственных основах.

Страны-победительницы получили свой кусок пирога – в основном, в колониях. Великобритания, Франция, Япония, Австралия, Бельгия и Португалия поделили германские владения в Африке и Океании, взяли под опеку ближневосточные провинции бывшей Османской империи – Сирию, Палестину, Египет. Однако в стратегическом смысле главным триумфатором оказались не приросшие землями Соединённые Штаты. Британия, выглядевшая как никогда могущественно, на деле утратила лидерство в мировой торговле, превратилась из кредитора в должника, её экономический потенциал сократился почти на четверть. Америка же нарастила промышленность, её финансовый капитал стал доминировать на большей части земного шара. Франция, располагавшая крупнейшей армией в мире, также не могла похвастаться ростом экономики – к тому же, она по-прежнему оставалась озабоченной германской проблемой.

Германию признали виновной в развязывании войны и возложили на неё всю моральную и материальную ответственность. Она потеряла Эльзас и Лотарингию (отошли к Франции), Северный Шлезвиг (отошли к Дании), округа Эйпен и др. (отошли к Бельгии), Познань, Западную Пруссию и др. (отошли к Польше). Район Рейна подлежал демилитаризации, а Саар перешёл под временное французское управление. По Версальскому договору Германию обязали выплатить огромные репарации, эквивалентные 100 000 тонн золота. Германию предполагалось разорить буквально «до последнего гроша», как выразился Жорж Клемансо. Армия Германии, которая закончила войну, не пустив врага на свою территорию, низводилась до уровня полицейских сил. Немцы недоумевали, как так вышло, и разговоры о внутреннем предательстве и «ноже в спину» получили самое широкое хождение.

Влияние русской революции на Европу

Наибольшие же потрясения пережила Россия. Империалистическая война, перешедшая в ожесточённую гражданскую, закончилось победой партии большевиков во главе с В.И. Лениным. Вдохновлённые учением Карла Маркса, большевики мечтали о мировой революции – о всеобщем пожаре, в котором сгорят все буржуи, и восторжествует справедливость. По инициативе Москвы возник Коминтерн, задачей которого ставился «экспорт революции». К тому времени радикальные левые идеи овладели массами не только на российских просторах.

На волне обвала монархий европейские коммунисты поднимали вооружённые восстания. В 1919 году возникли недолговечные Баварская, Бременская, Венгерская и Словацкая советские республики. Подавленные штыком и террором, они стали кошмаром для правящего класса, пугалом для обывателей. По инициативе министра иностранных дел Франции Стефана Пишона из буферных государств Восточной Европы сформировали «санитарный кордон», призванный изолировать Советскую Россию от Запада. Этот союз стал известен в историографии как «Малая Антанта».

Как противоядие «большевистской заразе» всё сильнее заявляли о себе крайне правые. Большую популярность обрели милитаристские, фашистские взгляды. В 1922 году на лозунгах борьбы с большевизмом к власти в Италии пришёл Бенито Муссолини, в 1923 году мятеж, известный как «Пивной путч», подняли немецкие нацисты Адольфа Гитлера. Несмотря на это, в 1920-х – начале 1930-х гг. в крупнейших странах континента – Германии и Франции – коммунисты имели относительно прочные позиции.

Великая депрессия

Интерес к крайним течениям появился и подогревался в народных массах из-за огромной неудовлетворённости существующим строем и разочарования в элитах. Экономика Европы пережила коллапс после Первой мировой войны, сопровождавшийся смертельной вспышкой гриппа, зашкаливающей безработицей и галопирующей инфляцией. Так, в 1923 году рухнула финансовая система в Германии, обвалив национальную валюту почти до нуля. В начале 1920-х гг. сложности испытывали все страны, даже Великобритания и Франция. Соединённые Штаты пользовались финансовым преимуществом и запомнили десятилетие до чёрной октябрьской недели 1929 года как «ревущие двадцатые». Некоторое оздоровление европейской экономики, последовавшее начиная с 1924 года и породившее надежды, драматически оборвалось с биржевым крахом Уолл-Стрит.

Капиталистическую систему настиг не циклический, а структурный кризис. Депрессия наползала на Европу, а пик кризиса пришёлся на 1932 год. Великобритания отказалась от золотого стандарта, Франция, сократив производство на треть, еле держалась за счёт огромного золотого запаса и приостановки выплат по американскому долгу. В Германии прекращение кредитования и отток американских инвестиций спровоцировали резкую волну увольнений и массовое недовольство рабочих. Именно тогда стремительно взлетел вверх рейтинг Гитлера. Он говорил о несостоятельности социал-демократов, об арийском духе, о злокозненности еврейского капитала, об освобождении Германии от пут Версальского мира, и его пылкие слова находили живой отклик.

Политика умиротворения и приближение войны

Приход Гитлера к власти 30 января 1933 года ознаменовал начало заката Версальской системы. Уже в марте, используя демагогические лозунги «о разоружении всех держав до уровня Германии» он добился от британского премьера Джеймса-Рамсея Макдональда разрешения на удвоение численности немецкой армии. В марте 1935 года в Германии вернули всеобщую воинскую обязанность и отказались от выполнения военных статей Версальского договора. Озадаченные французы и англичане ограничились протестами и декларациями.

Интервенция Италии против Эфиопии в том же году показала несостоятельность Лиги Наций как инструмента предотвращения военных конфликтов. Посредничество Великобритании и Франции ни к чему не привело, а экономические санкции показали свою неэффективность. Политика вынужденных компромиссов, проводившаяся странами Антанты, всё больше напоминала отступление. В июне 1935 года соглашение, подписанное министрами иностранных дел Сэмюэлем Хором и Йоахимом Риббентропом гарантировало согласие со стороны Великобритании на возрождение германского военно-морского флота. Больше всех возмущавшаяся Франция сама дрогнула и никак не отреагировала на занятие Вермахтом Рейнской демилитаризованной зоны в марте 1936 года.

Гражданская война 1936–1939 гг. в Испании стала для Германии полигоном для испытания нового оружия – танки Pz. I, пикировщики «Юнкерс» Ju 87, бомбардировщики «Хейнкель» He 111 , истребители «Мессершмитт» Bf 109 вскоре стали основой ударной мощи вермахта. Поставки немецкой техники и участие добровольцев легиона «Кондор» облегчили победу мятежного генерала Франсиско Франко, а уничтоженный с воздуха город Герника стал провозвестником ужасных бомбардировок грядущей войны.

Амбиции Гитлера продолжали расти, но чем больше он требовал, тем миролюбивее становились Англия и Франция. В ноябре 1937 года британский представитель лорд Галифакс лепетал в Берлине, что понимает действия Гитлера, в марте 1938 году великие державы проглотили немецкий аншлюс Австрии, в сентябре того же года отдали на съедение агрессору Чехословакию. Заключённое 30 сентября 1938 года между Германией, Англией, Италией и Францией «Мюнхенское соглашение» означало окончательный слом Версальской системы и неминуемое начало новой мировой войны, последовавшее через год.

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