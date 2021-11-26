БЕРНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖЕНСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1915

Конференция, созванная по инициативе женских организаций при ЦК РСДРП , состоялась 26—28 марта.

Первая международная социалистическая конференция после начала Первой мировой войны . Присутствовали 25 делегатов от женских организаций Великобритании , Франции , Швейцарии, Германии , Нидерландов, Италии, Польши и России. В состав делегации от ЦК РСДРП входили Н. Крупская, И. Арманд и др. В работе конференции принимала участие К. Цеткин. Проект большевиков принят не был.

Резолюция, утвержденная на конференции, осуждала империалистическую войну, однако конкретных мер борьбы против войны не выдвигала.

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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