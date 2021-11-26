БЕРНСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЕЖИ 1915

Конференция, посвященная проблеме участия молодежи в войне (смотрите Первая мировая война ), состоялась 4—5 апреля.

Участвовали представители социалистических организаций молодежи 10 стран: Польши , Болгарии, Норвегии , Швеции, Дании, Германии , Нидерландов, Швейцарии, Италии и России. Российская делегация (И. Арманд, Н. Крупская и др.) предложили проект резолюции, призывавшей к борьбе против империалистической войны и социал-шовинизма. Проект принят не был.

Конференция избрала международный секретариат молодежи и приняла решение о ежегодном проведении Международного юношеского дня.

Автор статьи: Д. К. Кнорре.

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