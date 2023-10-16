СПО | Всеобщая история

Экономика и дипломатия

Градобитова Л. , Пискулов Ю. В.

Экономические проблемы занимают все больше места в деятельности «изящной» дипломатии. Дипломаты всех рангов на Западе занимаются делами монополий, банков, трестов. На международных встречах разных уровней пытаются решать запутанные торговые, финансовые и валютные вопросы. Выигрывает, конечно, сильнейший. О том, как дипломатия капиталистических стран помогает своим национальным компаниям пробиться на мировой рынок рассказывается в настоящей монографии.