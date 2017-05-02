Война с террористами, а не с терроризмом. К годовщине мира без бен Ладена 2 мая 2011 года в результате спецоперации был ликвидирован самый известный лидер организации «Аль-Каида». На чтение: 2 минуты

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2 мая 2011 года в результате спецоперации был ликвидирован самый известный лидер организации «Аль-Каида».

Накануне годовщины ликвидации бен Ладена вышли в свет мемуары бойца одного из подразделений ВМС США Роберта О'Нила. В них он утверждает, что именно он стрелял в «террориста № 1» во время операции по его ликвидации: «Голову бен Ладена разорвало, и он упал... Я всадил ему в голову ещё одну пулю. Контрольный», – пишет О'Нил.

Сегодня, когда мы справляем 6-ю годовщину этой меткой стрельбы, стоит поговорить о том, почему же террора и нестабильности с тех пор стало только больше.

Пацан шёл к успеху

Широкой общественности Усама бен Ладен знаком как террорист, организовавший атаку на башни ВТЦ в Нью-Йорке. Те, кому по роду занятий положено знать немного больше, чем обывателям, могут вспомнить также взрывы посольств США в Кении и Танзании. Однако вряд ли многие смогут сходу вспомнить, а почему вообще бен Ладен взъелся на США и долгое время входил в десятку наиболее разыскиваемых преступников по версии ФБР.

Усама бен Ладен сделал себе имя на афганской гражданской войне. ЦРУ, по различным оценкам, вкачало в моджахедов до 40 млрд долл. с 1979 по 1989 годы. Однако и скромная помощь миллионера и владельца строительной компании бен Ладена не была лишней. Так постепенно в распоряжении бен Ладена и его «коллег» оказалась внушительная база («аль-каида» в переводе с арабского «база») боевиков, на преданность которых он мог рассчитывать. Формальная дата образования «Аль-Каиды» – 1988 год, но это лишь фиксация результата. Фактически же организация постепенно оформлялась в течение 1980-х годов.

Вот незадача: советские войска к этому времени уже покидали Афганистан. Однако боевики не остались без дела, в этом им помог Саддам Хусейн, напавший в 1990 году на Кувейт. США, желая сохранить баланс сил в регионе, воспрепятствовать укреплению влияния движения « Баас », а также выполнить свои обязательства перед Саудовской Аравией, довольно быстро принудили Ирак к миру. Но для этого им пришлось разместить войска на территории Саудовской Аравии. И получить в ответ на это критику бен Ладена.

Отмахнуться от неё было не так уж просто, бен Ладен за время войны в Афганистане успел стать легендарной личностью, эдаким Че Геварой. И этот Че Гевара жёстко критиковал решение пустить на святую для него землю американские войска. Он предлагал саудитам отказаться от военного присутствия США, принять его помощь (устроить второй Афганистан, в этот раз для Ирака – спецов по организации партизанского движения у него было в достатке). Но в Саудовской Аравии предпочли сплавить его по-тихому в почётную эмиграцию.

С 1992 года бен Ладен жил в Судане, Афганистане, Пакистане, поддерживал исламистские движения на Ближнем Востоке, в Европе, России, финансировал теракты в отношении США и/или их союзников, апофеоз которых – всем известная дата 9/11.

Со времени распада СССР Америке пришлось столкнуться с плодами своей же политики – окрепшим исламистским подпольем. А поскольку СССР исламисты уже «победили», то их новой целью стала оставшаяся сверхдержава. И не только потому, что американские войска находились на Аравийском полуострове. В картине мира исламиста СССР и США примерно одинаково виновны в угнетении арабского мира. Американцы прежде были союзниками? Да, были, но это время прошло и теперь табачок врозь.

Особенности медиа-войны

После 11 сентября 2001 года в США пошли по лёгкому пути, сделав одну из самых крупных своих ошибок (крупнее было только создание и вооружение этих басмачей): персонифицировали врага. С точки зрения медиа-войны с терроризмом это, безусловно, правильно, с точки зрения системной борьбы с терроризмом – нет. Проще говоря, Штаты назначили виновным не столько Аль-Каиду, сколько бен Ладена лично. «Аль-Каида» и «бен Ладен» фактически стал синонимами.

Саддам Хусейн был отнюдь не образцом добродетели. Однако его в 2003 году отстранили от власти, превратив попутно Ирак в регион нестабильности только лишь по подозрению в связи с бен Ладеном. А совсем не за его прошлые «достижения». Подозрение, кстати не подтвердилось, зато подтвердилось иное: США не с терроризмом борется, а решает иные тактические задачи, камуфлируя их Аль-Каидой и бен Ладеном (как мальчик из сказки, кричавший «Волк!»). Потому что иначе придётся допустить, что сверхдержава, при всех своих возможностях, почти 10 лет не могла найти и ликвидировать человека, которого сама же и назначила персонально виноватым в одном из самых громких терактов за всю их историю. Но и это ещё не всё. Когда бен Ладена нашли и ликвидировали (последние годы он скрывался в Пакистане), это не слишком повлияло на созданную им структуру. «Аль-Каида», точно так же как и прочие сетевые террористические структуры, в случае смерти одного лидера попросту выбирает другого.

Сомнительные результаты

Сегодня, спустя шесть лет после смерти бен Ладена и почти 16 лет с момента атаки на ВТЦ, можно подвести промежуточные итоги войны с терроризмом в исполнении США.

1. Убит бен Ладен, убито немало иных заметных лидеров исламистов, однако все эти смерти никак не повлияли на само исламистское движение;

2. Вломившись в 2003 году в Ирак, американцы, сами того не подозревая, поспособствовали становлению ИГИЛ – организации куда более опасной, чем «Аль-Каида», так как является формой квазигосударства.

3. Однако и с ним США борются так, что скорее остаётся ощущение решения локальных тактических задач под видом борьбы с террором. Нельзя не заметить, что пищевой базой для ИГИЛ становятся именно те ближневосточные государства, где была сильна неисламская традиция государственности («Баас» в Ираке и Сирии, ливийская народная джамахирия.

Однажды США на эти грабли уже наступали. Лишь вопрос времени, когда игиловские басмачи, подобно басмачам из «Аль-Каиды» сменят приоритеты в повестке, вернув на первые места антиамериканизм.

Нельзя уничтожить терроризм, уничтожив террориста, пускай и очень значительного. Нельзя уничтожить терроризм, одновременно используя его носителей «втёмную» для решения своих личных геополитических задач. Наконец, нельзя победить терроризм, воюя с террористами. Годовщина смерти бен Ладена – хороший повод напомнить эти, в общем, очевидные истины.