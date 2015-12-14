Конференция Объединенных наций в Сан-Франциско. Принятие Устава ООН Сан-Францисская конференция — международная конференция, проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 года. В конференции участвовали 50 государств, которые являлись учредителями Организации Объединенных Наций. Конференция была созвана от имени Китая, Великобритании, СССР и США. Сан-Францисская конференция проходила в обстановке острой борьбы, большие затруднения вызывали вопросы о колониях... На чтение: 5 минут

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Общая Декларация Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Китая, Австралии, Бельгии, Канады, Коста-Рики, Кубы, Чехословакии, Доминиканской Республики, Эль-Сальвадора, Греции, Гватемалы, Гаити, Гондураса, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Никарагуа, Норвегии, Панамы, Польши, Южно-Африканского Союза и Югославии.

Правительства, подписавшие настоящую Декларацию,

ранее присоединившись к общей программе целей и принципов, воплощенной в общей Декларации президента США и премьера Великобритании от 14 августа 1941 г., известной под названием Атлантической хартии,

будучи убеждены, что полная победа над их врагами необходима для защиты жизни, свободы, независимости и религиозной свободы и для сохранения человеческих прав и справедливости как в их собственных странах, так и в других странах и что они теперь заняты общей борьбой против диких и зверских сил, стремящихся покорить мир, заявляют:

1) Каждое Правительство обязуется употребить все свои ресурсы, военные и экономические, против тех членов тройственного пакта и присоединившихся к нему, с которыми это Правительство находится в войне.

2) Каждое Правительство обязуется сотрудничать с Правительствами, подписавшими настоящую Декларацию, и не заключать сепаратного перемирия или мира с врагами.

К вышеизложенной Декларации могут присоединиться другие нации, которые оказывают или могут оказать материальную помощь и содействие в борьбе за победу над гитлеризмом.

Учинено в Вашингтоне 1 января 1942 г.

Документы внешней политики. 22 июня 1941 года — 1 января 1942 года. Т. XXIV.

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9

СОЗЫВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В САН-ФРАНЦИСКО

В апреле 1945 г. после продолжавшихся почти месяц переговоров между главой советской дипломатии, наркомом (с 1946 г. – министром) иностранных дел СССР В.М.Молотовым и руководителем американской делегации, сенатором-республиканцем Артуром Хендриком Ванденбергом, в Сан-Франциско была завершена выработка проекта окончательной редакции Устава ООН. Проект был представлен на утверждение конференции, на которую было приглашено 42 страны, объявившие войну Германии или Японии до 1 марта 1945 г. Приглашения рассылались от имени СССР, США, Великобритании и Китая, правительства которых в свое время (1 января 1942 г.) подписали Декларацию Объединенных Наций. В дальнейшем число участников Сан-Францисской конференции увеличилось до 50 государств. Конференция продолжалась до 26 июня 1945 г. и завершилась подписанием Устава, который вступил в силу в октябре того же года, после чего ООН начала свою работу. В состав ООН были приняты на правах государств-учредителей Украинская ССР и Белорусская ССР с учетом, как официально объяснялось, их особо значительного вклада в сопротивление нацистской агрессии и вклада в ее отражение, хотя обе эти республики входили в состав СССР и не обладали независимостью. Фактически это означало, что при обсуждениях в ООН Советский Союз имел три голоса вместо одного, хотя правом вето в Совете безопасности (см. ниже) обладала только делегация СССР.

История международных отношений (1918-2003) / под ред. А.Д. Богатурова.

http://www.diphis.ru/san_francisskaya_konferenciya_g_i_sozdanie_oo-a825.html

СОЗДАНИЕ ООН

В Конференции участвовали 850 делегатов, а вместе с их советниками, штатом делегаций и секретариатом Конференции общее число лиц, принимавших участие в работе Конференции, достигало 3 500. Кроме того, было свыше 2 500 представителей прессы, радио и кинохроник, а также наблюдателей от различных обществ и организаций. В общем, Конференция в Сан-Франциско была не только одним из самых важных в истории, но, по всей вероятности, и самым многочисленным из всех международных собраний, когда-либо имевших место…

Конференция в Сан-Франциско справилась со своей исполинской работой ровно в два месяца.

Конференция назначила Руководящий комитет, состоявший из глав всех делегаций. Этот Комитет решал все главные принципиальные и политические вопросы. Но даже при наличии только одного члена от каждого государства в составе Комитета было 50 человек и Комитет был слишком велик для детальной разработки вопросов. Поэтому был избран Исполнительный комитет в составе 14 глав делегаций для подготовки рекомендаций Руководящему комитету.

Затем проектируемый Устав был разделен на четыре части. Каждая часть обсуждалась в особой «комиссии». Первая комиссия занималась обсуждением общих целей Организации, ее принципов, состава членов, вопросов о Секретариате и о порядке изменения Устава. Вторая комиссия обсуждала полномочия и обязанности Генеральной Ассамблеи, а третья — Совета Безопасности.

Четвертая комиссия работала над проектом Статута Международного Суда. Этот проект был подготовлен юристами из 44-х стран в составе комитета, работавшего в Вашингтоне в апреле 1945 года.

Все это может казаться слишком сложным, в особенности если иметь в виду, что эти четыре комиссии подразделялись в свою очередь на двенадцать технических комитетов. На самом же деле, таким образом обеспечивалось скорейшее и исчерпывающее обсуждение вопросов и достижение возможно более полного соглашения.

Разногласия

Всего состоялось 10 пленарных заседаний всех делегатов, зато комитетских заседаний, на которых выковывалось каждое слово и запятая Устава, было около 400. Конечно, приходилось принимать решения не только относительно слов и отдельных фраз. Надо было принимать решения по вопросам чрезвычайной важности. Было много серьезных разногласий и расхождений во мнениях и взглядах и даже один или два кризиса, в ходе которых некоторые наблюдатели высказывали опасения, что Конференция может закончится преждевременно, не придя к соглашению.

Так, например, возник вопрос, о статусе «региональных организаций». Конференция решила привлечь их к участию в мирном разрешении споров, а также в некоторых случаях — к участию в принятии принудительных мер, при условии, что цели и действия таких групп соответствуют целям и принципам Организации Объединенных Наций…

Самые длительные и горячие прения вызвал вопрос о праве каждой державы «большой пятерки» накладывать «вето» на решения Совета Безопасности — органа, обладающего наибольшими полномочиями. Был момент, когда разногласия по этому вопросу угрожали срывом Конференции. Малые державы опасались, что, в случае угрозы миру со стороны одного из постоянных членов, т.е. одной из держав «большой пятерки», Совет Безопасности будет лишен возможности принимать решения, а в случае столкновений между двумя державами, не являющимися постоянными членами Совета Безопасности, «большая пятерка» сможет принимать произвольные решения. Руководствуясь этими соображениями, малые державы стремились ограничить право «вето». Однако, великие державы единодушно настаивали на том, что это положение является жизненно важным, и подчеркивали, что главная ответственность за поддержание международного мира ложится всей своей тяжестью на них. В конце концов, в интересах создания международной организации, малые державы уступили в этом вопросе.

Этот вопрос, как и другие жизненно важные вопросы, был разрешен только благодаря тому, что каждое государство было преисполнено решимости создать, если не совершенную международную организацию, то хотя бы самую лучшую из возможных.

Последнее пленарное заседание

25 июня делегаты в последний раз собрались на пленарное заседание в зале Оперного театра в Сан-Франциско. Председательствующий — лорд Галифакс — представил собранию окончательный проект Устава. «Мы никогда в жизни не примем», - сказал он, - «более важного решения».

Ввиду мирового значения этого события, он предложил отступить от обычного способа голосования поднятием рук. Поэтому, когда вопрос был поставлен на голосование, все делегаты поднялись со своих мест и продолжали стоять. То же сделали все присутствовавшие: служебный персонал, представители прессы и около трех тысяч посетителей. Когда председатель заявил о единогласном принятии Устава, зал огласился мощными овациями.

На следующий день в Доме ветеранов делегаты подходили к большому круглому столу, на котором лежало два исторических документа: Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда. За каждым делегатом, на фоне ярких красок расположенных полукругом флагов 50 наций, стояли другие члены делегаций. При ослепляющем свете мощных прожекторов каждый делегат ставил свою подписъ. Представителям Китая, первой жертве агрессии со стороны держав оси, выпала честь подписаться первыми. За ними последовали другие. Всего было посталено 153 подписи…

С подписанием Устава Организация Объединенных Наций еще не начала существовать. Во многих странах Устав должен был быть еще одобрен конгрессом или парламентом. Поэтому было предусмотрено, что Устав вступит в силу, когда правительства Китая, Франции, Великобритании, Советского Союза, Соединенных Штатов и большинства других стран, подписавших Устав, ратифицируют его и пришлют о том извещения Государственному департаменту Соединенных Штатов.

24 октября 1945 года это условие было выполнено и Организация Объединенных Наций стала реальностью. Результатом четырехлетних трудов и многолетних устремлений стало создание международной организации, призванной покончить с войной, способствовать торжеству мира и справедливости и наступлению лучшей жизни для всего человечества.

КРИТИКА ПРОЕКТА ООН

Пока советские армии без всяких инцидентов наводняли предназначенные им зоны, конференция в Сан-Франциско, стремившаяся создать всемирную организацию для обеспечения мира, на которую мы возлагали свои надежды, подошла к завершению своей работы.

Я всегда придерживался взгляда, что международная организация должна быть создана на региональной основе. Большинство главных районов выступает совершенно ясно: это — Соединенные Штаты, Объединенная Европа, Британское Содружество и империя, Советский Союз, Южная Америка. Другие районы в настоящий момент более трудно определить, как, например, азиатскую группу или группы или африканскую группу, но при изучении они могут быть выяснены. Цель заключалась бы в том, чтобы рассмотреть многие вопросы, вызывающие ожесточенные местные споры, в региональном совете, который затем послал бы трех или четырех представителей в верховный орган, выбирая наиболее выдающихся людей. Таким образом, была бы составлена верховная группа из 30 — 40 международных государственных деятелей, каждый из которых отвечал бы не только за представление своего собственного района, но и за рассмотрение международных проблем, и прежде всего за предотвращение войны.

У. Черчилль. Вторая мировая война.

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА

24 апреля нарком и другие члены советской делегации прилетели из Вашингтона в Сан-Франциско для участия в конференции. Глава делегации СССР разместился на вилле генконсульства. Основной состав делегации занял весь десятый этаж огромного отеля «Сен Фрэнсис».

Сан-Франциско — оживленный солнечный город. Расположенный на холмах, он постоянно продувается свежим океанским ветром. В городе широкие прямые улицы с подъемами и спусками. Много красивых зданий; знаменитый самый длинный в мире мост «Золотые Ворота» пересекает залив. Трамваи спускаются и поднимаются посредством специальных устройств. Приветливая, пестрая, многоязычная и многоцветная толпа. Общение с жителями города оставило хорошее впечатление.

Наша делегация ежедневно собиралась на вилле генконсульства для обсуждения вопросов, связанных с конференцией. Американцы предоставили делегации автотранспорт с военными водителями.

Первые наши дни в Сан-Франциско были посвящены ознакомлению и изучению множества подготовленных временным секретариатом конференции документов — поправок делегаций к предложенному «четверкой» проекту устава Организации, планов работы конференции, намеченных к созданию комитетов, рассадки делегатов в зале, текстов различных заявлений делегаций, включая заявление делегации СССР по поводу участия, вернее неучастия в конференции Польши, а также о приглашении на конференцию делегатов УССР и БССР. Делегации этих республик прибыли в Сан-Франциско накануне открытия конференции и ожидали приглашения принять в ней участие. Делегацию Украины возглавлял нарком по иностранным делам Д.З. Мануильский, активный, живой, разносторонний деятель, учившийся в молодости в Сорбонне и хорошо владевший французским языком. Глава белорусской делегации нарком К.В. Киселев — молодой человек, оценивший значимость возложенной на него миссии.

Итак, все мы были готовы к участию в самой крупной из всех бывших до того времени конференций. Делегаты были проникнуты сознанием большой важности предстоящего международного форума. У всех было чувство уверенности и воодушевления, вызванное успехами советских вооруженных сил в борьбе против «Третьего рейха».

А.А. Рощин. На конференции в Сан-Франциско 1945 года.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ООН

Глава I: Цели и Принципы

Статья 1

Организация Объединенных Наций преследует Цели:

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

(…)

Статья 2

Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и ее Члены действуют в соответствии со следующими Принципами:

1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех ее Членов;

(…)

3. Все Члены Организации Объединенных Наций разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость;

(…)

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию любого государства, и не требует от Членов Организации Объединенных Наций представлять такие дела на разрешение в порядке настоящего Устава…

Обложка: В.М. Молотов в Доме Ветеранов на встрече Руководящего комитета. Конференция ООН в Сан-Франциско. Апрель 1945 г.

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