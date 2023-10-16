СПО | Всеобщая история

Война на Тихом океане. Авианосцы в бою

Шерман Ф. К.

Автор этой книги знал войну не понаслышке. Командир авианосца, а затем авианосной оперативной группы, он прошел сквозь ад крупнейших сражений на Тихом океане. Коралловое море, Гилбертовы и Маршалловы острова, залив Лейте и, как венец карьеры, потопление суперлинкора “Ямато” — вот этапы боевого пути Фредерика Шермана. Шерман — не профессиональный писатель. Но возможно, именно поэтому его мемуары достигают поразительной силы воздействия на читателя, вызывая у него уникальное ощущение реальности описываемых событий и даже своей к ним причастности...