Пёрл-Хáрбор

Пёрл-Хáрбор ( англ. Pearl Harbor) — тихоокеанская бухта на южном берегу о. Оаху (Гавайские о-ва, штат Гавайи, США) примерно в 10 км к западу от столицы штата Гонолулу. С 1911 в П.-Х. разместилась военно-морская база США. С апреля 1940 штаб Тихоокеанского флота США.

7 декабря 1941 без объявления вой­ны атакован Японией: 353 самолета с шести авианосцев повредили или уничтожили 21 корабль ВМФ США, уничтожили 188 самолетов. Со стороны США погибло 2403 человека, в том числе 68 гражданских лиц, ранено 1178 человек, с японской стороны — 64 человека, потеряно 29 самолетов. После П.-Х. США вступили во Вторую мировую вой­ну 1939–1945 , Великобритания объявила вой­ну Японии.

Ист. : Joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack. Pearl Harbor Attack. 39 vols. Washin­gton (DC), 1946; Что произошло в Пирл-Харборе: Документы о нападении Японии на Пирл-Харбор 7 декабря 1941 г. М., 1961.

Лит. : Prange G. W. December 7, 1941: The Day the Japanese Attacked Pearl Harbor. New York, 1988; Will­mott H. P. Pearl Harbor. London, 2001; Буранок С. О. Перл-Харбор в оценке военно-политических деятелей США (1941–1945). Самара, 2009; Iguchi T. Demystifying Pearl Harbor: A New Perspective from Japan. Tokyo, 2010. А. А. Исэров .