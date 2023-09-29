Организа́ция украи́нских нацио­на­ли́стов

Организа́ция украи́нских нацио­на­ли́стов (ОУН) — радикально-­националистическая украинская организация. Образована в 1929 на Конгрессе украинских националистов в Вене. Своей целью ОУН ставила создание независимого украинского государства на всей украинской этнографической территории. Идеологией ОУН был интегральный национализм. К концу 1930‑х в идеологии ОУН усилились фашистские черты. Между молодыми националистами на Зап. Украине и старшими националистами-­эмигрантами существовали трения, которые усилились после того, как 23 мая 1938 агентом НКВД был убит глава ОУН Е. М. Коновалец. В августе 1939 в Риме состоялся II съезд ОУН, утвердивший А. А. Мельника главой организации. Это вызвало протест молодых националистов, которые в апреле 1941 на съезде в Кракове создали ОУН во главе со С. А. Бандерой . Таким образом ОУН раскололась на мельниковцев — ОУН (м) и бандеровцев — ОУН (б), разногласия между которыми носили тактический и персональный, а не идеологический характер. В борьбе за независимую Украину обе ОУН ориентировалась на нацистскую Германию.

В условиях начала Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 из членов ОУН были созданы находившиеся в подчинении Абвера отряды «Нахтигаль» и «Роланд», действовавшие на стороне Германии. 30 июня 1941 во Львове ОУН (б) провозгласила Украинское государство и создала правительство во главе с Я. С. Стецько. Оно не было признано германскими властями, которые арестовали ряд видных украинских националистов, включая Бандеру.

Весной 1943 при непосредственном участии ОУН (б) была создана Украинская повстанческая армия (УПА; организация запрещена в РФ). На III съезде ОУН (б) в августе 1943 с согласия тогдашнего лидера ОУН и будущего главы УПА Р. И. Шухевича произошла существенная либерализация идеологии ОУН, что вызвало недовольство вышедшего в 1944 из немецкого концлагеря Бандеры. Во 2‑й половине 1940‑х — начале 1950‑х члены ОУН (б) принимали активное участие в вооруженной борьбе УПА против СССР. С разгромом украинского подполья на Зап. Украине ОУН (б) на территории Украины прекратила существование. В 1956 была создана ОУН за границей — ОУН (з), ориентировавшаяся на решения III съезда ОУН (б) 1943. С этого времени существовали три независимых ОУН, действовавшие в эмиграции. Существенного влияния в независимой Украине как политические организации они не получили.

Лит. : Касьянов Г. В. Ідеологія ОУН: Історико-­ретроспективний аналіз // Украïнський історичний журнал. Киïв, 2004. № 1. С. 29–42; № 2. С. 68–82; Зайцев О. Украïнський інтегральний націоналізм (1920–1930‑ті роки): Нариси інтелектуальноï історіï. Киïв, 2013; Баканов А. И. «Ни кацапа, ни жида, ни ляха». Национальный вопрос в идеологии Организации украинских националистов, 1929–1945. М., 2014. А. И. Баканов.