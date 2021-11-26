КОРЧАК ЯНУШ

КОРЧАК ЯНУШ - польский врач, педагог , писатель , публицист.

В 1905 году окон­чил медицинский факультет Вар­шавско­го университета, в 1903-1911 годы ра­бо­тал вра­чом-пе­ди­ат­ром в боль­ни­це в Вар­ша­ве (в 1904-1905 годы уча­ст­ник русско-японской вой­ны), од­но­вре­мен­но вёл ак­тив­ную об­щественную и литературную дея­тель­ность [кни­ги «Де­ти ули­цы» («Dzi­eci ulicy», 1901 год), «Ди­тя гос­ти­ной» («Dziecko salonu», 1906 год) и др.], ра­бо­тал вос­пи­та­те­лем в дет­ских лет­них ла­ге­рях [впе­чат­ле­ния от­ра­же­ны в кни­гах «Мось­ки, Йось­ки и Сру­ли» («Mośki, Jośki i Srele», 1910 год; в русском переводе - «Ле­то в Ми­ха­лув­ке», 1961 год) и «Юзь­ки, Ясь­ки и Фран­ки» («Jóźki, Jaśki i Franki», 1910 год)].

В 1911 году ос­но­вал в Вар­ша­ве еврейский «Дом си­рот», ко­то­рым ру­ко­во­дил (с пе­ре­ры­вом в 1914-1918 годы) до кон­ца жиз­ни. В «До­ме си­рот» Я. Корчак ввёл но­ва­тор­скую для тех лет сис­те­му ши­ро­ко­го дет­ско­го са­мо­управ­ле­ния, дет­ский то­ва­ри­ще­ский суд, ре­ше­ния ко­то­ро­го бы­ли обя­за­тель­ны и для ру­ко­водства, пле­бис­цит и т. д. Я. Корчак ут­вер­ждал: «Де­тей нет - есть лю­ди, но с иным мас­шта­бом по­ня­тий, иным за­па­сом опы­та, ины­ми вле­че­ния­ми, иной иг­рой чувств. Од­на из гру­бей­ших оши­бок - счи­тать, что пе­да­го­ги­ка яв­ля­ет­ся нау­кой о ре­бён­ке, а не о че­ло­ве­ке». Гу­ма­низм вос­пи­тательные сис­те­мы Я. Корчак яр­ко про­явил­ся в его стрем­ле­нии ори­ен­ти­ро­вать всю ор­га­ни­за­цию жиз­ни сво­их уч­ре­ж­дений на удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей пси­хического и фи­зического раз­ви­тия де­тей-си­рот. Я. Корчак соз­дал об­раз си­рот­ско­го уч­ре­ж­де­ния - «кли­ни­ки», «мо­раль­но­го ку­рор­та», где долж­ны вы­ле­чи­вать­ся «вся­кие не­до­мо­га­ния ду­ши и те­ла», и стре­мил­ся во­плотить его в ре­аль­ном пе­да­го­гич. опы­те. В 1919-1936 годы при­ни­мал уча­стие в ра­бо­те польского ин­тер­на­та «Наш дом», пре­по­да­вал в Институте специальной пе­да­го­ги­ки, Сво­бод­ном польском университете, вёл ра­бо­ту в су­де по де­лам ма­ло­лет­них пре­ступ­ни­ков .

Свою кон­цеп­цию дет­ст­ва и пу­тей фор­ми­ро­ва­ния ре­бён­ка как лич­но­сти из­ло­жил в книге «Как лю­бить де­тей» («Jak kochać dziecko», 1914 год), на­пи­сан­ной во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны на фрон­те (вторая часть - «Ин­тер­нат» из­да­на в 1922 году в СССР). Я. Корчак вы­пус­тил ряд книг о вос­пи­та­нии, в т. ч. «Вос­пи­та­тель­ные мо­мен­ты» («Momenty wychowawcze», 1919 год), «Пра­во ре­бён­ка на ува­же­ние» («Prawo dziecka do szacunku», 1929 год), «Пра­ви­ла жиз­ни» («Prawidła życia», 1930 год), «Шут­ли­вая пе­да­го­ги­ка» («Pedagogika żartob­liwa»), и ху­дожественных про­из­ве­де­ний для де­тей и о де­тях: «Ко­роль Ма­ти­уш Пер­вый» («Król Maciuś Pierwszy», 1923 год, русский перевод 1924 год), «Ко­роль Ма­ти­уш на не­оби­тае­мом ост­ро­ве» («Król Maciuś na wys­pie bezlud­nej», 1923 год), «Бан­крот­ст­во юно­го Дже­ка» («Bankructwo małego Dżeka», 1924 год; в рус. пер. - «Джек-коо­пе­ра­тор», 1929 год), «Ко­гда я сно­ва ста­ну ма­лень­ким» («Kie­dy znòw bede mały», 1925 год) и др.

В пе­ри­од гит­ле­ров­ской ок­ку­па­ции стре­мил­ся со­хра­нить «Дом си­рот», ко­то­рый в 1940 годут был пе­ре­ме­щён в вар­шав­ское гет­то. Там в 1942 году на­пи­сал «Днев­ник» (из­дан по­смерт­но). От­кло­нив пред­ло­же­ния о по­бе­ге, Я. Корчак вме­сте с 200 свои­ми вос­пи­тан­ни­ка­ми и всем пер­со­на­лом «До­ма си­рот» по­гиб в конц­ла­ге­ре Треб­лин­ка.

В 1991 году соз­да­но Российское общество Яну­ша Кор­ча­ка (ре­гио­наль­ные от­де­ле­ния - в Санкт-Пе­тер­бур­ге, Ка­за­ни, Кур­ске, Пер­ми), в 1992 году в Мо­ск­ве на­ча­то строи­тель­ст­во «До­ма Кор­ча­ка», в со­ста­ве ко­то­ро­го - Дет­ский сад до­ве­рия (1993 год), Центр ран­ней со­циа­ли­за­ции де­тей «Зе­лё­ная двер­ца» (1995 год). Ана­ло­гич­ные об­ще­ст­ва и до­ма дей­ст­ву­ют бо­лее чем в 30 стра­нах ми­ра.

Па­мят­ни­ки Я. Корчаку и его вос­пи­тан­ни­кам ус­та­нов­ле­ны око­ло бывшего «До­ма си­рот» и на еврейском клад­би­ще в Вар­ша­ве, на тер­ри­то­рии ме­мо­риа­ла в Треб­лин­ке, в национальном ме­мо­риа­ле Яд Ва­шем под Ие­ру­са­ли­мом.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Сочинения:

Wyboŕ pism pedagogicznych. Warsz., 1957–1958. T. 1–2;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские про­из­ве­де­ния. М., 1966;

Pisma wybrane. Warsz., 1978. T. 1–4;

Избр. пе­да­го­ги­че­ские про­из­ве­де­ния. М., 1979;

Пе­да­го­ги­че­ское на­сле­дие. М., 1990;

Как лю­бить ре­бен­ка. М., 1990