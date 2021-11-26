ИНДИЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ

ИНДИ́ЙСКАЯ НАЦИОНА́ЛЬНАЯ А́РМИЯ (ИНА) - индийское во­ин­ское фор­ми­ро­ва­ние, уча­ст­во­вав­шее в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны на сто­ро­не Япо­нии в бое­вых дей­ст­ви­ях в Юго-Восточной Азии.

Соз­да­на в сентябре 1942 года под па­тро­на­жем дер­жав «оси» из по­пав­ших в плен ин­дий­цев , со­сто­яв­ших на служ­бе в анг­ло-индийской ар­мии, а так­же из пред­ста­ви­те­лей индийских ди­ас­пор Ма­лайи и Бир­мы, ок­ку­пи­ро­ван­ных Япо­ни­ей. На­счи­ты­ва­ла около 40 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих, со­стоя­ла из трёх ди­ви­зий. Важ­ную роль в фор­ми­ро­ва­нии ИНА сыг­ра­ли пред­ста­ви­тель индийской эмиг­ра­ции в Япо­нии Р.Б. Бос и бывший ка­пи­тан анг­ло-индийской ар­мии Мо­хан Сингх , ко­то­рые рас­смат­ри­ва­ли Япо­нию в ка­че­ст­ве воз­мож­но­го со­юз­ни­ка ин­дий­цев в борь­бе с британским ко­ло­ниа­лиз­мом.

С октября 1943 года ко­ман­дую­щим ИНА яв­лял­ся председателем так называемого Временного пра­ви­тель­ст­ва Сво­бод­ной Ин­дии С.Ч. Бос. ИНА при­ня­ла уча­стие в ве­сен­нем на­сту­п­ле­нии японской ар­мии 1944 года. 18 мар­та она всту­пи­ла в Ин­дию с тер­ри­то­рии Бир­мы. В бо­ях с анг­ло-индийской ар­мией за Ко­хи­му и Имп­хал её час­ти по­нес­ли серь­ёз­ные по­те­ри, по­сле че­го от­сту­пи­ли к Ран­гу­ну. ИНА ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла вме­сте с японской ар­ми­ей 15 августа 1945. Су­деб­ный про­цесс над груп­пой офи­це­ров ИНА стал при­чи­ной по­ли­тических вол­не­ний в Каль­кут­те 22-25 ноября 1945 года, ак­ций про­тес­та в других го­ро­дах и спо­соб­ст­во­вал уси­ле­нию ан­ти­бри­тан­ских на­строе­ний в Ин­дии.

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