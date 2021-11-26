АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ

Декларация (из 8 пунктов) глав правительств США и Великобритании — Ф. Д. Рузвельта и У. Черчилля , подписанная 12 августа 1941 в результате переговоров, проходивших на борту военных кораблей в Атлантическом океане, близ Ньюфаундленда, и обнародованная 14 августа 1941.

В ней излагались некоторые общие принципы политики двух стран, которые должны были заложить теоретическую базу для устройства послевоенного мира (смотрите Вторая мировая война ). Руководители США и Великобритании заявили, что их страны не стремятся к территориальным изменениям или другим приобретениям; уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой они хотят жить; стремятся к восстановлению суверенных прав порабощенных народов; призывают к обеспечению равного доступа всех стран к торговле и к мировым сырь­евым источникам; поддерживают принцип свободы морей; призывают к отказу от применения силы, одновременно настаивая на разоружении стран-агрессоров; надеются «после окончательного уничтожения нацистской тирании» на установление безопасного мира, при котором «все люди во всех странах могли бы жить всю свою жизнь, не зная ни страха, ни нужды». 24 сентября 1941 к А. х. присоединился Советский Союз . А. х. содействовала образованию Антигитлеровской коалиции государств и была упомянута в Декларации Объединенных Наций (1 января 1942).

Автор статьи: Сыч А.И.

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