ТОН ДЫК ТХАНГ

Тон Дык Тханг ( вьетн. Tôn Đức Thắng) (20.08.1888, провинция Лонгсюйен — 30.03.1980, Ханой) — вьетнамский политический и государственный деятель, президент Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) в 1969–1976 и Социалистической Республики Вьет­нам (СРВ) в 1976–1980.

Родился в крестьянской семье. В молодости примкнул к революционному движению. В 18 лет переехал в Сайгон (ныне Хошимин ), где сначала учился в Дальневосточном институте промышленности (1906–1909), а с 1910 работал на заводе «Башон», организовав там забастовку в 1912. После этого уехал во Францию и стал матросом. Служа на французском ВМФ, участвовал в восстании французских моряков в 1919 на Черном море. После демобилизации в 1919 работал в Париже на заводе «Рено». Вернувшись на родину в 1920, работал в доках «Башона», где организовывал подпольное профсоюзное движение (Товарищество революционной молодежи Вьетнама), что привело к первой политической забастовке вьетнамских рабочих в августе 1925 (около 1000 участников). В 1929 был арестован французскими колониальными властями, приговорен к 20 годам каторжных работ и сослан на о. Пуло-Кондор, где вступил в Коммунистическую партию Индокитая и где оставался до победы Августовской революции 1945.

В дальнейшем стал одним из руководителей борьбы против французских сил в Южн. Вьетнаме. В 1949–1955 — вице-председатель Постоянного комитета Национального собрания ДРВ. С 1951 — член Центрального комитета (ЦК) Партии трудящихся Вьетнама (ПТВ). В 1951–1955 — председатель Постоянного комитета национального фронта Льенвьет , с 1955 — председатель Президиума ЦК Отечественного фронта Вьетнама, ставившего своей целью борьбу за объединение страны. В 1955–1960 — председатель Постоянного комитета Национального собрания ДРВ, в 1960–1969 — вице-президент ДРВ. После смерти Хо Ши Мина в 1969 — президент ДРВ. После освобождения Южн. Вьетнама (апрель 1975), с июля 1976 стал президентом объединенной СРВ. В 1950–1969 — председатель Общества вьетнамо-советской дружбы, награжден Международной Ленинской премией «За укрепление мира между народами» (1955) и орденом Ленина (1967).

Лит. : Ngo Van . Revolutionaries They Could Not Break. London, 1995; Современный Вьетнам. Справочник. М., 2015. С. Н. Губина .