Терпение и труд. К годовщине возобновления торговли США с Вьетнамом 3 февраля 1994 года Америка отменила торговое эмбарго в отношении Вьетнама, действовавшее с 1975 года. Сегодня, когда мы справляем 23-ю годовщину снятия торгового эмбарго с Вьетнама, (одного из участников ТПП), стоит поговорить о том, что если у России было только два вечных союзника, то у США, кажется, нет ни одного. На чтение: 2 минуты

3 февраля 1994 года Америка отменила торговое эмбарго в отношении Вьетнама, действовавшее с 1975 года.

Дональд Трамп определённо решил начать свой первый срок с ошеломляющих шагов. 8 лет, два президентских срока, администрация Обамы вела переговоры о создании Транстихоокеанского партнёрства – соглашения, которое объединило бы страны с 40% долей мирового ВВП. Наконец, 4 февраля 2016 года соглашение о создании ТПП было подписано. А спустя год новый президент Дональд Трамп вывел из него США с формулировкой «То, что только что сделано, даёт преимущество трудящимся США».

Сегодня, когда мы справляем 23-ю годовщину снятия торгового эмбарго с Вьетнама, (одного из участников ТПП), стоит поговорить о том, что если у России было только два вечных союзника, то у США, кажется, нет ни одного.

Плоды правильной перестройки

Несомненно, в 23-летней давности отмене эмбарго есть и заслуга самого Вьетнама. В 1986 году там инициировали собственную перестройку («Дой мой» – «политика обновления»). И хотя в те годы Вьетнам ориентировался на СССР, обновление у них пошло по сценарию КНР.

То есть перестройку, конечно, объявили. Но Компартия Вьетнама и её руководящая роль остались на месте. А чиновникам было велено учить языки и продвигать вьетнамский бизнес в мире, а не пилить госсобственность на приватизационных аукционах. Бизнес, в свою очередь, развивался в так называемых зонах экспортного производства – метод, который затем позаимствовала Северная Корея. Чем обеспечивалась не только концентрация капитала, но и возможность управлять процессом экономических изменений, постепенно расширяя и масштабируя их.

Снятие эмбарго было не односторонним. Конечно же, буквально вслед за Клинтоном во Вьетнам прискакала PepsiCo, а уже в середине 1994 года уже 40 американских компаний имели представительства во Вьетнаме (некоторые из них лоббировали снятие эмбарго). Однако и Вьетнам возобновил торговлю с США, уже в апреле отправив туда первую партию риса. Настоящий прорыв в торговле случился спустя семь лет после отмены эмбарго, в 2001 году, после заключения двустороннего торгового соглашения.

Сегодня Вьетнам, кроме продукции АПК, продаёт в США одежду, обувь, текстиль (в том числе из американского сырья), компьютеры, комплектующие, телекоммуникационное оборудование – общий объём экспорта Вьетнама в США в 2014 году достиг 29 млрд долл. (19% всего экспорта), в обратном направлении идут товары на сумму немногим более 6 млрд долл. Больше, чем с США (19% экспорта), Вьетнам торгует только с Китаем (25%), однако, это соотношение может значительно сократиться: Америка и Вьетнам договорились увеличить объём двусторонней торговли до 57 млрд долл. к 2020 году. А дисбаланс в торговом сальдо может уменьшиться: в настоящее время американские компании осаждают правительство с требованиями полностью снять запрет на продажу во Вьетнам вооружения и военной техники, а также оборудования для строительства АЭС.

Причём если сегодня стимулирование вьетнамского экспорта укладывается в стратегию поддержки «нового Китая» – совокупное название региона, куда, помимо Вьетнама, входят Мьянма, Камбоджа, Лаос, Таиланд (по этой же причине Вьетнам оказался участником соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве), то в 1994 году такой необходимости ещё не существовало и внимание к Вьетнаму объяснялось скорее желанием новой администрации Белого дома (в январе 1993 года Клинтон вступил в обязанности президента США) утвердиться в регионах, в которых ослабли позиции России.

Важной вехой современных американо-вьетнамских отношений стала не только отмена эмбарго, но и визит человека, который его отменил. Билл Клинтон стал первым президентом США, который посетил (2000) Вьетнам после окончания войны. «Мы не должны забывать историю, однако она не должна управлять нами», – сказал тогда американский гость.

Страна без истории

Эта фраза важна для понимания не только того, как после проигранной войны и унижения США позволяет Вьетнаму зарабатывать на торговле с собой миллиарды долларов. Она позволяет многое понять об американской внешней политике в целом.

Государству с 240-летней историей (половина которой пришлась на активный слом исторических традиций во всём мире), позволительно жить как бабочка-однодневка. В некотором роде, игнорирование истории – едва ли не единственного, чем США похвастаться не могут – и является их устоявшейся традицией. Можно вспомнить, например, как активная антикоммунистическая политика администраций Калвина Кулиджа и Герберта Гувера в 1920-х сменилась активным сотрудничеством с СССР в ходе первых пятилеток. Свои пророческие слова о 300% прибыли Карл Маркс, несомненно, писал в том числе и с американских капиталистов. И хотя примеров немало, а всё равно приходится напоминать очевидное.

США – суть олигархия, надёжно камуфлированная в качестве демократии. В 1990-х ростом товарооборота с Вьетнамом там стремились застолбить за собой влияние в АТР, заняв нишу России. В конце 2000-х, с помощью обамовского «Разворота в Азии» противостояли уже Китаю, заявившему права не только на региональное, но и на мировое лидерство. Однако это всё конкретные геополитические способы защитить экономические интересы элит, формирующих политику Вашингтона. Меняется состав элит – меняется и политика.

Сегодня мы видим, как Дональд Трамп одним из первых своих решений на посту президента США прицельно торпедировал участие США в Транстихоокеанском партнёрстве, которое команда Барака Обамы выстраивала несколько нет. Не то, чтобы без США объединение теряет смысл, но международный вес – определённо. Впрочем, точно так же следующий президент может его возобновить, если к тому времени ТПП ещё будет существовать.

То же самое касается почти любого вопроса внешнеполитической активности Америки. Администрация Обамы наложила санкции? Ну что ж, придёт другая администрация и снимет. Это может занять 19 лет, как в случае с Вьетнамом. Может больше, может меньше. Но то, что это в конце концов случится – так же несомненно, как солнце, каждый день встающее над джунглями свободного Вьетнама.

В общем, история не имеет силы над руководством США. Об этом следует помнить и не поддаваться унынию паникёров «Ах, нас исключили из перечня друзей, теперь мы умрём!».