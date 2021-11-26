ПАНЧАЯТИ РАДЖ

ПАНЧАЯТИ РАДЖ - система органов сельского самоуправления в Индии .

Дей­ст­ву­ет с 1959 года. Име­ет трёх­звен­ную струк­ту­ру. Ниж­нее зве­но - грам пан­ча­ят (хин­ди - пан­ча­ят де­рев­ни) су­ще­ст­ву­ет с 1920-х годов, со­сто­ит из 15-20 чле­нов, из­би­рае­мых на 5 лет де­ре­вен­ским со­б­ра­ни­ем, и за­ни­ма­ет­ся все­ми де­ла­ми де­рев­ни. Гла­ву грам пан­чая­та вы­би­ра­ет де­ре­вен­ское со­б­ра­ние. Сред­нее зве­но - пан­ча­ят са­ми­ти ( хин­ди - ко­ми­тет пан­чая­та) не из­би­ра­ет­ся, а на­зна­ча­ет­ся из глав де­ре­вен­ских пан­чая­тов, на­хо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии «бло­ка об­щин­но­го раз­ви­тия». Гла­вы де­ре­вен­ских пан­чая­тов вы­би­ра­ют пред­се­да­те­ля пан­ча­ят са­ми­ти.

Комитет ру­ко­во­дит реа­ли­за­ци­ей ме­ст­ных эко­но­мических про­грамм и рас­пре­де­ля­ет фон­ды раз­ви­тия. Верх­нее зве­но - зи­ла па­ри­шад (хин­ди - со­вет ок­ру­га) объ­е­ди­ня­ет пред­се­да­те­лей пан­ча­ят са­ми­ти, на­хо­дя­щих­ся на тер­ри­то­рии ок­ру­га, а так­же чле­нов пар­ла­мен­та, за­ко­но­дательного со­б­ра­ния и за­ко­но­дательного со­ве­та от дан­но­го ок­ру­га. Чле­ны со­ве­та ок­ру­га вы­би­ра­ют из сво­его со­ста­ва пред­се­да­те­ля. Зи­ла па­ри­шад - кон­суль­та­тив­ный и ко­ор­ди­на­ци­он­ный ор­ган, осу­ще­ст­в­ляю­щий кон­троль за дея­тель­но­стью ко­ми­те­тов пан­чая­тов. Со­глас­но 73-й по­прав­ке к Кон­сти­ту­ции Ин­дии, при­ня­той в 1993 году, пред­пи­сы­ва­ет­ся ре­зер­ви­ро­ва­ние мест в пан­чая­тах для пред­ста­ви­те­лей за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных каст и пле­мён про­пор­цио­наль­но их чис­лен­но­сти в дан­ной ме­ст­но­сти и, как ми­ни­мум, од­ной тре­ти мест для жен­щин.

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