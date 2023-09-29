Пак Чон Хи

Пак Чон Хи (14.11.1917, Куми, провинция Кёнсан-­Пукто — 26.10.1979, Сеул) — военный и государственный деятель, президент Республики Корея (1963–1979; избирался пять раз — в 1963, 1967, 1971, 1972, 1978).

Родился в бедной крестьянской семье. Буддист по вероисповеданию. В 1937 окончил педагогическую школу, работал три года учителем начальной школы. В апреле 1940 зачислен в военное училище Манчжоу-го в г. Муданцзяне (провинция Хейлунцзян, Китай), которую окончил в 1944 под японским именем Масао Такаги и был назначен адъютантом командира 8‑й пехотной дивизии 5‑й армии Манчжоу-го в звании младшего лейтенанта. 1 июля 1945 получил звание лейтенанта. После капитуляции Японии вернулся в Корею и в 1946 окончил пограничное училище со званием старшего лейтенанта. В 1948 получил звание капитана, а в 1950 — майора разведотдела пограничных вой­ск. После Корейской вой­ны 1950–1953 продолжил карьеру в армии, учился в звании генерал-­майора на курсах повышения квалификации в военной академии США.

Один из руководителей военного переворота 16 мая 1961. Через полтора месяца стал главой военной хунты — Высшего совета государственной реконструкции. От его имени обещал через два года передать власть гражданским лицам. В 1963 под давлением США уволился из армии, создал Республиканскую демократическую партию и в качестве ее кандидата был избран президентом.

За 18 лет правления страной железной рукой установил и поддерживал политическую и экономическую стабильность в стране. Два раза (в 1969 и 1972) для укрепления своих позиций менял им же созданную конституцию, один раз — чтобы избраться в третий раз, а второй — чтобы избраться пожизненно в соответствии с Конституцией Юсин. Обещал народу модернизацию страны, которая должна была поддерживаться так называемой кореизированной административной демократией, основанной на идее национального сплочения вокруг героического лидера (идеология чучесон). Модернизация виделась как индустриализация и формирование экспортоориентированной экономики. Преобразования проводились с 1963 в соответствии с пятилетними планами. Была создана тяжелая промышленность (машиностроение, металлургическая, химическая, автомобильная, судостроительная, текстильная отрасли), построена автомобильная магистраль, связавшая столицу с главными портами, реализована программа модернизации сельского хозяйства и сельской жизни (Семаыл ундон — «движение за новую деревню»), существенно изменившие облик сельских поселений и поднявшие уровень и качество жизни селян. За годы правления П. Ч. Х. ВВП на душу населения увеличился в 30 раз. РК вошла в четверку так называемых азиатских тигров или Новых индустриальных стран.

Но длительная диктатура и политические репрессии вызывали частые выступления трудящихся и молодежи. П. Ч. Х. был убит главой его личной охраны, руководителем ЦРУ РК.

Соч. : Государство, революция и я. Сеул, 1963 (на кор. яз.); Полное собрание сочинений. В 9 т. Сеул, 2017 (на кор. яз.).

Лит. : Прошин А. А., Тимонин А. А. Нео­колониализм США и Южная Корея. М., 1985. Ким Ен Ун .