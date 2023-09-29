Нго Динь Зьем

Нго Динь Зьем ( вьет. Ngô Đình Diệm) (03.01.1901, Хюэ — 02.11.1963, Сайгон, ныне Хошимин) — вьетнамский государственный и политический деятель, первый президент Республики Вьетнам.

Выходец из старого аристократического рода. Отец Н. Д. З. занимал пост министра обрядов и советника при императоре Тхань Тхае (1889–1907). В 1921 Н. Д. З. окончил французскую Школу права и администрации в Ханое, после чего получил низший чиновничий ранг и занял пост административного инспектора в уезде Хыонгча в окрестностях Хюэ. С 1930 — губернатор южной провинции Биньтхуан. В мае—июле 1933 — министр по делам гражданских чиновников при молодом императоре Бао Дае . Подал в отставку в знак протеста против политики французской колониальной администрации во Вьет­наме, не желавшей ослабить контроль над внутренними делами Тонкина и Аннама (Северного и Центрального Вьетнама). Это принесло Н. Д. З. репутацию националистического деятеля, стоявшего на антиколониальных позициях.

После победы Августовской революции Н. Д. З. в феврале 1946 отклонил официальное предложение Хо Ши Мина о сотрудничестве. В 1950—1953 отправился в зарубежное турне, в ходе которого в том числе посетил США, где сумел создать себе мощное лобби. 16 июня 1954 под нажимом Вашингтона Бао Дай как глава созданного в 1949 французами в качестве альтернативы ДРВ Государства Вьетнам назначил Н. Д. З. премьер-­министром. В период премьерства разгромил профранцузские силы: политико-­религиозные секты Каодай и Хоахао, а также криминальную группировку Биньсюйен. 23 октября 1955 по инициативе Н. Д. З. был проведен референдум о форме государственного устройства. По его результатам Южный Вьетнам был объявлен республикой, Бао Дай окончательно отстранен от власти, а сам Н. Д. З. 26 октября 1955 занял пост президента провозглашенной Республики Вьетнам. Развернул масштабную кампанию по «разоблачению коммунистов», в результате которой Компартия понесла серьезный урон на Юге.

В последующие годы стремился кардинально реформировать социальные, политические и экономические структуры, существовавшие в Южном Вьетнаме к 1955. Государственной идеологией стала адаптированная Н. Д. З. и его братом Нго Динь Ню французская философия персонализма. Антиопиумная кампания на время положила конец роли Сайгона как центра опиумной торговли в Юго-­Вост. Азии. Но другие начинания Н. Д. З.: инновационные программы Земельного развития, агрогородов и стратегических деревень, попытки преобразований в аграрной сфере и армии — не встретили понимания у населения страны и привели к ухудшению отношений с США.

Ключевую роль в крахе первой Республики Вьетнам сыграл «буддийский кризис» — политическая и религиозная напряженность в Южном Вьетнаме в мае—сентябре 1963, характеризовавшаяся противостоянием между буддистами и политическим руководством во главе с президентом-­католиком. В ходе него активизировались противники Н. Д. З., поддержанные Вашингтоном, опасавшимся потери властями контроля над ситуацией и усиления позиций коммунистов. Это привело к военному перевороту, в результате которого 1 ноября 1963 Н. Д. З. был свергнут, а на следующий день вместе с братом застрелен мятежниками.

Лит. : Warner D. A. The last Confucian. New York, 1963; Сюннерберг М. А. Социально-­экономические реформы в Республике Вьетнам в 1955–1963 гг. (в рамках программы «государственного строительства» Нго Динь Зьема) // Юго-Восточная Азия: историческая память, этнокультурная идентичность и политическая реальность. М., 2009. С. 159–176; Его же. Буддийский кризис 1963 года в Южном Вьетнаме: событийная канва и природа явления. В 3‑х частях // Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. 2021. № 3 (52). С. 282–297; № 4 (53). С. 262–273; 2022. № 2 (55). С. 268–281. М. А. Сюннерберг .