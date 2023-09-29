Не́ру, Джавахарлал

Не́ру, Джавахарлал (14.11.1889, Аллахабад — 27.05.1964, Дели) — государственный деятель Индии, премьер-­министр Индии (1947–1962).

Отцом Н. был известный адвокат и политик Мотилал Неру . Благодаря влиянию матери Сварупрани Неру Н. был глубоко знаком с индусскими традициями. Семья Неру принадлежала к кашмирским пандитам, хотя отношения с общиной у них были натянутые.

В 1901–1904 образованием Н. занимался теософ Ф. Т. Брукс, рекомендованный Анни Безант . В мае 1905 Н. приняли в школьный кадетский корпус Харроу в Англии. В 1907 Н. сдал экзамены в Тринити-­колледж (Кембриджский университет), где учился на отделении естественных наук и специализировался по химии, геологии и ботанике. В круг его интересов входили также литература, история, политика и экономика. В 1910, еще до заключительных эк­заменов на звание бакалавра Д. вступил в ассоциацию адвокатов Иннер Темпл в Лондоне. В 1912 получил право на адвокатскую практику.

Вернувшись в Индию, Н. поступил на службу в Верховный суд Аллахабада. Однако, получив юридическое образование по настоянию отца, Н. тяготился судебной практикой и увлекся политикой. Вскоре он был избран делегатом съезда Индийского национального конгресса (ИНК). Не имея на тот момент четко сформулированной политической позиции, Н. сотрудничал с разными общественными и политическими движениями и их лидерами (Безант, Б. Г. Тилаком и др.). В 1916 состоялась первая встреча Н. с Махатмой Ганди , под влиянием которого Н. строил свою дальнейшую политическую карьеру.

В 1920‑х во взглядах Н. наметилась радикализация. В 1921 за антибританскую пропаганду в деревне Н. подвергся первому аресту. В общей сложности он провел около 10 лет в индийских тюрьмах, где занимался писательской деятельностью («Взгляд на мировую историю», 1934; «Автобиография», 1936; «К свободе», 1941; «Открытие Индии», 1946).

Высокая политическая активность способствовала его выдвижению на роль одного из лидеров левого крыла ИНК. Н. входил в состав руководящего ядра партии, с 1923 неоднократно избирался секретарем Исполкома, затем генеральным секретарем ИНК. В 1929–1930, 1936–1937, 1946, 1951–1954 Н. был председателем ИНК.

В 1926–1927 Н. с семьей (женой Камалой Каул и дочерью Индирой, впоследствии Индира Ганди ) совершил путешествие по Европе, где установил контакты с европейскими движениями и политиками. В 1927 он участвовал в Конгрессе угнетенных народов в Брюсселе, был выбран одним из почетных председателей и членом исполнительного комитета Антиимпериалистической лиги. В ноябре 1927 посетил СССР, где участвовал в праздновании 10‑летия Октябрьской революции. Н. выступал против фашизма в Европе, поддерживал республиканскую Испанию и борьбу Китая против японской агрессии. Во время Второй мировой вой­ны 1939–1945 выражал поддержку СССР.

В 1946 Н. вошел во временное правительство Индии в качестве вице-­премьера и министра иностранных дел. С момента образования Индийской республики в 1947 и до своей смерти в 1964 Н. бессменно занимал пост премьер-­министра Индии. В этой роли Н. пришлось решать проблемы, вызванные межконфессиональной напряженностью и необходимостью достичь объединения страны.

С его именем связаны разработка и осуществление основных принципов внутренней и внешней политики Республики Индия, получивших название «курса Неру». Он следовал концепции «смешанной экономики», сочетавшей капитализм и социализм. В государственной политике Н. был прагматиком и действовал с позиции государственного регулирования экономики при помощи 5‑летних планов.

Выступая сторонником демократизации общества, Н. выбрал союзником Индии СССР (официальный визит в 1955), но при этом был одним из основателей Неприсоединения движения , сохраняя за страной политическую свободу. В 1949 Н. посетил США, которые видели в Индии противовес Китаю и СССР. Этот визит способствовал приходу в Индию американского капитала и развитию торгово-­экономических связей. В начале 1950‑х был подписан ряд соглашений с США об экономической и технической помощи. Однако в 1962, следуя политике нейтралитета, Н. отказался от военной помощи американцев в ходе индийско-­китайского вооруженного конфликта.

Соч. : Автобиография. М., 1955; Открытие Индии. М., 1955; Внешняя политика Индии. М., 1965; Взгляд на всемирную историю. В 3 т. М., 1975.

Лит : Гопал С. Джавахарлал Неру. Биография. М., 1990; Чичеров А. И. Джавахарлал Неру и независимая Индия. М., 1990. Е. В. Смирнова .