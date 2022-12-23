МУСУЛЬМАНСКАЯ ЛИГА Мусульманская лига (анг. Muslim League) — наименование, используемое применительно к следующим организациям: 1) Всеиндийская мусульманская лига (ВМЛ); 2) Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ); 3) Мусульманская лига Индийского союза (МЛИС).

Мусульманская лига ( анг. Muslim League) — наименование, используемое применительно к следующим организациям: 1) Всеиндийская мусульманская лига (ВМЛ); 2) Пакистанская мусульманская лига (ПМЛ); 3) Мусульманская лига Индийского союза (МЛИС); 4) Мусульманская лига Бангладеш (МЛБ).

ВМЛ — политическая организация Британской Индии, созданная 30 декабря 1906 в Дакке для отстаивания интересов мусульманской общины Индостана. На 21-й сессии ВМЛ в 1930 президент партии Мухаммад Икбал выступил с обращением, в котором впервые была сформулирована идея создания мусульманской автономии в Сев.-Зап. Индии. При этом вплоть до конца 1930-х акцент в деятельности ВМЛ был сделан на защите мусульман в провинциях с мусульманским меньшинством населения, где ВМЛ в результате и пользовалась наибольшей поддержкой. Крайне неудачно выступив на выборах 1937, ВМЛ вынуждена была изменить стратегию, переориентировавшись на провинции, в которых мусульмане составляли большинство населения. На 27-й сессии в марте 1940 ВМЛ приняла Лахорскую резолюцию с требованием создать в северной части Индостана независимые мусульманские государства (в тексте резолюции не указывалось ни точное количество таких государств, ни то, распространяется ли требование только на Британскую Индию или также на туземные княжества). В апреле 1946 ВМЛ провозгласила своей целью образование единого независимого мусульманского государства — Пакистана. После раздела Британской Индии в августе 1947 на два доминиона (Индийский союз и Пакистан) ВМЛ де-факто перестала функционировать.

В декабре 1947 из провинциальных организаций ВМЛ, действовавших до раздела Британской Индии на территориях, вошедших в состав Пакистана, была образована ПМЛ, остававшаяся правящей партией Пакистана до октября 1956. После военного переворота Мухаммада Айюба Хана в октябре 1958 деятельность политических партий в Пакистане была запрещена, и ПМЛ прекратила свое существование.

После отмены военного положения в 1962 М. Айюб Хан воссоздал ПМЛ под названием «Мусульманская лига Собрания». Почти сразу же от партии отделилась оппозиционная режиму М. Айюба Хана фракция «Мусульманская лига Совета».

В марте 1969 была сформирована «Мусульманская лига имени М. А. Джинны» (в январе 1970 переименована во «Всепакистанскую мусульманскую лигу»; более известна как «Мусульманская лига — фракция Абдула Кайюма Хана»).

По итогам всеобщих выборов 1970 все три М. л. сумели пройти в парламент, однако количество полученных ими мест было незначительным. В 1979–1984 вследствие военного переворота Мухаммада Зия-уль-Хака политические партии в Пакистане не функционировали.

16 января 1986 по инициативе М. Зия-уль-Хака ПМЛ была воссоздана как единая организация. Незадолго до этого, однако, недовольные кадровыми решениями М. Зия-уль-Хака политики сформировали отдельную партию, которая в итоге получила название «ПМЛ-функциональная» (ПМЛ-Ф). В мае 1988 созданная М. Зия-уль-Хаком ПМЛ раскололась на фракцию, поддерживавшую его режим («ПМЛ-фракция Мухаммада-Хана Фиды», ПМЛ-Фида), и оппозиционную «ПМЛ-фракция Мухаммада-Хана Джунеджо» (ПМЛ-Джунеджо). В 1995 от ПМЛ-Джунеджо отделилась «ПМЛ- фракция Джинны» (ПМЛ-Джинна).

В 1990 ПМЛ-Фида в составе Исламского демократического альянса одержала победу на выборах и в 1990—1993 оставалась правящей партией. 18 июля 1993 правительство ПМЛ-Фида досрочно ушло в отставку, а партия была преобразована в «ПМЛ-фракция Наваза Шарифа» (ПМЛ-Н).

ПМЛ-Н была правящей в Пакистане в 1997—1999 и 2013—2017 (премьер-министр — лидер ПМЛ-Н Наваз Шариф ). Остается одной из ведущих пакистанских партий, которую с 2018 возглавляет младший брат Наваза Шарифа Шахбаз Шариф.

В 2002 из ПМЛ-Н выделились фракции «ПМЛ Зия-уль-Хак Шахид» (ПМЛ-З) и «ПМЛ Каид-и Азам» (ПМЛ-К). Последняя активно поддерживала установленный в 1999 режим генерала Первеза Мушаррафа и функционировала при его прямом содействии. ПМЛ-К одержала победу на выборах 2002 и сформировала правительство (2002–2007).

В мае 2004 ПМЛ-К инкорпорировала целый ряд политических партий, среди которых были ПМЛ-Джунеджо, ПМЛ-Ф, ПМЛ-Джинна и ПМЛ-З. ПМЛ-Ф, однако, спустя два месяца, вновь стала действовать самостоятельно.

После ухода П. Мушаррафа в отставку в 2008 ПМЛ-К сохранилась как партия и продолжила участвовать в выборах, однако ее позиции существенно ослабли. В феврале 2010 независимость от ПМЛ-К восстановила ПМЛ-З. В сентябре 2010 ПМЛ-К объединилась с ПМЛ-Ф в «ПМЛ Пир Пагаро», однако союз распался в мае 2011.

На данный момент ПМЛ-К, ПМЛ-З и ПМЛ-Ф не играют серьезной роли в пакистанской политике.

МЛИС — индийская политическая партия, позиционирующая себя как преемница ВМЛ в Индии. Действует преимущественно в штатах Керала и Тамилнаду. Первый съезд МЛИС состоялся 10 марта 1948 в Мадрасе (ныне Ченнаи, штат Тамилнаду). Там же находится штаб-квартира партии.

МЛИС традиционно выступает как союзник Индийского национального конгресса (ИНК). Как самостоятельно, так и в составе проконгрессистского Объединенного демократического фронта (ОДФ) МЛИС стабильно добивается представительства в Законодательной ассамблее штата Керала и в обеих палатах федерального парламента.

МЛБ — политическая партия Бангладеш, сформированная 8 августа 1976. За все время своего существования БМЛ только единожды (в 1979) сумела пройти в парламент. Партия пережила несколько расколов и в настоящее время не играет существенной роли в политической жизни Бангладеш.

Лит .: Пономарев Ю. А. История мусульманской лиги Пакистана. М., 1982; Филимонова А. Л. Идея национальной идентичности: опыт Пакистана. М.–СПб., 2013; Энциклопедия Пакистана / Отв. ред. Ю. В. Ганковский. М., 1998. А. Л. Филимонова.