МУДЖИБУР РАХМАН

МУДЖИБУР РАХМАН - государственный и политический деятель Бангладеш .

Из се­мьи зем­ле­вла­дель­ца. В 1938-1947 годах уча­ст­во­вал в дви­же­нии за соз­да­ние на тер­ри­то­рии Бри­тан­ской Ин­дии му­сульманского го­су­дар­ст­ва. В 1943-1947 годах член Со­ве­та Му­сульманской ли­ги Бен­га­лии. В 1947 году окон­чил Ис­лам­ский кол­ледж в Каль­кут­те, за­тем изу­чал пра­во в Университете Дак­ки.

В 1949 году один из ор­га­ни­за­то­ров пар­тии Ава­ми лиг (Народная ли­га), яв­ляв­шей­ся по­ли­тическим про­ти­во­ве­сом Му­суль­ман­ской ли­ге, в 1953-1958 годах ге­не­раль­ный сек­ре­тарь, в 1966-1974 годах пред­се­да­тель её восточно-па­кистанской ор­га­ни­за­ции.

С 1953 года (по другим дан­ным, с 1954 года) депутат За­ко­но­дательного со­б­ра­ния провинции Восточный Па­ки­стан, с ию­ня 1955 года депутат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния Па­ки­ста­на. В 1956-1957 годах министр тру­да, промышленности и тор­гов­ли провинции Восточный Па­ки­стан. По­сле во­енного пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го в 1958 году Ай­юб ха­ном, ли­дер оп­по­зи­ции, два­ж­ды под­вер­гал­ся аре­стам.

В середине 1960-х годов вос­ста­но­вил и ук­ре­пил за­пре­щён­ную во­ен­ны­ми Ава­ми лиг . В 1966 году вы­сту­пил с про­грам­мой пре­до­став­ле­ния Восточному Па­ки­ста­ну пол­ной ре­гио­наль­ной ав­то­но­мии, вновь аре­сто­ван по об­ви­не­нию в под­стре­ка­тель­ст­ве к се­па­ра­тиз­му. В декабре 1970 года из­бран в Национальную ас­самб­лею Па­ки­ста­на.

В начале 1971 ггода воз­гла­вил бенгальское национальное дви­же­ние в Восточном Па­ки­ста­не и кам­па­нию граждан не­по­ви­но­ве­ния, тре­буя от­ме­ны во­енного ре­жи­ма генерала Яхья-ха­на и пе­ре­да­чи вла­сти из­бран­но­му на все­об­щих вы­бо­рах пар­ла­мен­ту. 26.03.1971 года аре­сто­ван па­кистанскими во­енными вла­стя­ми. В январе 1972 года ос­во­бо­ж­дён.

12.01.1972 года воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во не­за­ви­си­мой Народной Рес­пуб­ли­ки Банг­ла­деш (об­ра­зо­ва­лась в 1971 году в восточной час­ти Па­ки­ста­на ). Пра­ви­тель­ст­во Муджибура Рахмана на­ме­ти­ло ши­ро­кую про­грам­му про­грес­сив­ных со­ци­аль­но-эко­но­мических ре­форм, в об­лас­ти внеш­ней по­ли­ти­ки про­воз­гла­си­ло прин­ци­пы не­при­сое­ди­не­ния. Убит за­го­вор­щи­ка­ми.