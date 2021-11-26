МАРШАЛЛ ДЕЙВИД СОЛ
МАРШАЛЛ ДЕЙВИД СОЛ - государственный и политический деятель Сингапура, дипломат.
Из ортодоксальной иудейской семьи. В 1937 году окончил Лондонский университет, после чего работал криминалистом в Сингапуре. Во время Второй мировой войны вступил в сингапурское ополчение, в 1942 году был взят в плен японцами и до своего освобождения в 1945 году работал на угольной шахте на острове Хоккайдо. В 1954 году возглавил партию Трудовой фронт (ТФ), которая на выборах в Законодательную ассамблею Сингапура в апреле 1955 года завоевала большинство мест.
Тогда же возглавил Совет министров Сингапура. В апреле 1956 года в Лондоне безуспешно вёл переговоры с правительством Великобритании о предоставлении Сингапуру самоуправления. В июне 1956 года под давлением правого крыла ТФ оставил пост председателя Совета министров. В 1957 году образовал из отколовшихся членов ТФ Рабочую партию Сингапура (РП), возглавлял её в 1957-1959 годах, 1961-1963 годах. Поддерживал связи с профсоюзным движением, заявлял о приверженности демократическому социализму, требовал вывода из Сингапура иностранных военных баз и его объединения с Малайзией. В 1978-1993 годах посол Сингапура во Франции, Португалии, Испании и Швейцарии. В 1993 году оставил дипломатическую службу.