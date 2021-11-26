МАРКОС ФЕРДИНАНД ЭММАНУЭЛЬ

МАРКОС ФЕРДИНАНД ЭММАНУЭЛЬ ЭДРАЛИН - государственный и политический деятель Филиппин.

Из се­мьи ад­во­ка­та. В 1939 году окон­чил Университет Фи­лип­пин по спе­ци­аль­но­сти пра­во. В пе­ри­од ок­ку­па­ции Фи­лип­пин Япо­ни­ей в 1942-1945 годах со­сто­ял на служ­бе в раз­вед­ке фи­лип­пи­но-американской ар­мии, уча­ст­во­вал в бо­ях на полуострове Ба­та­ан. По окон­ча­нии Второй ми­ро­вой вой­ны учил­ся в Гар­вард­ском университете в США, за­тем за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой на Фи­лип­пи­нах. С 1949 года депутат ниж­ней па­ла­ты фи­лип­пин­ско­го пар­ла­мен­та от Ли­бе­раль­ной пар­тии (ЛП), с 1959 года член Се­на­та. В 1963-1965 годах председатель Се­на­та и Ли­бе­раль­ной пар­тии.

В 1965 году пе­ре­шёл в кон­сер­ва­тив­ную Пар­тию на­цио­на­ли­стов, в том же го­ду одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­борах над Д. Ма­ка­па­га­лом . Во внутренней по­ли­ти­ке при­да­вал осо­бое зна­че­ние про­ве­де­нию пре­об­ра­зо­ва­ний («зе­лё­ной ре­во­лю­ции») в аг­рар­ном сек­то­ре. Раз­ра­бо­тал ме­ры по уве­ли­че­нию ин­ве­сти­ций в сельское хозяйство, ста­би­ли­за­ции цен на сельскохозяйственную про­дук­цию, ор­га­ни­за­ции сис­те­мы кре­ди­то­ва­ния. В 1966 году при­нял про­грам­му вне­дре­ния вы­со­ко­уро­жай­ных сор­тов ри­са. В 1967-1968 годах ини­ции­ро­вал при­ня­тие за­ко­нов о сти­му­ли­ро­ва­нии ин­ве­сти­ций, на­прав­лен­ных на по­ощ­ре­ние национальной промышленности и пред­при­ни­ма­тель­ст­ва. До­би­вал­ся по­вы­ше­ния ро­ли в национальной эко­но­ми­ке экс­порт­ных от­рас­лей, вы­пус­каю­щих го­то­вую про­дук­цию.

Во внеш­ней по­ли­ти­ке де­лал став­ку на тес­ное со­труд­ни­че­ст­во с США. В 1966 году пра­ви­тель­ст­во Маркоса при­ня­ло ре­ше­ние об уча­стии Фи­лип­пин на сто­ро­не США во «Вьет­нам­ской вой­не». Не­уда­чи в осу­ще­ст­в­ле­нии пре­об­ра­зо­ва­ний в аг­рар­ном сек­то­ре и во­вле­че­ние Фи­лип­пин в аг­рес­сию США в Ин­до­ки­тае при­ве­ли к рос­ту со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти в стра­не. В 1965-1966 годах на Фи­лип­пи­нах на­рас­та­ло дви­же­ние про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки Маркоса, ко­то­рое осо­бен­но уси­ли­лось по­сле его пе­ре­из­бра­ния пре­зи­ден­том в 1969 году. В начале 1971 года Маркос по­тре­бо­вал рас­ши­ре­ния сво­их пол­но­мо­чий для про­ве­де­ния «де­мо­кра­тической ре­во­лю­ции свер­ху», це­лью ко­то­рой про­воз­гла­ша­лось обес­пе­че­ние по­ли­тической ста­биль­но­сти и эко­но­мического про­грес­са. Ис­поль­зо­вав в ка­че­ст­ве пред­ло­га по­ку­ше­ние на министра обо­ро­ны, ор­га­ни­зо­ван­ное пред­по­ло­жи­тель­но мао­и­ста­ми, 21.09.1972 года ввёл в стра­не чрез­вы­чай­ное по­ло­же­ние, при­ос­та­но­вил дей­ст­вие кон­сти­ту­ции, рас­пус­тил пар­ла­мент, а за­тем все по­ли­тические пар­тии. Управ­лял стра­ной, опи­ра­ясь на ар­мию, пре­сле­до­вал пред­ста­ви­те­лей де­мо­кра­тических и ле­вых сил.

В ус­ло­ви­ях чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния ини­ции­ро­вал про­ве­де­ние ря­да со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний. В 1972 году об­на­ро­до­вал дек­рет об аг­рар­ной ре­фор­ме, в рам­ках ко­то­ро­го зем­ли ла­ти­фун­ди­стов бы­ли раз­де­ле­ны на уча­ст­ки раз­ме­ром в 3-5 га и за вы­куп пе­ре­да­ны бывшим арен­да­то­рам (на вне­се­ние сум­мы вы­ку­па пре­дос­тав­ля­лась рас­сроч­ка в 15 лет). В 1973 году до­бил­ся одоб­ре­ния но­вой кон­сти­ту­ции, пре­ду­смат­ри­вав­шей соз­да­ние на Фи­лип­пи­нах сис­те­мы пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии западноевропейского об­раз­ца, од­на­ко вве­де­ние кон­сти­ту­ции в дей­ст­вие бы­ло от­ло­же­но. В 1974 году раз­ра­бо­тал 4-лет­ний план эко­но­мического раз­ви­тия стра­ны, пре­ду­смат­ри­вав­ший со­дей­ст­вие раз­ви­тию экс­порт­ных от­рас­лей, строи­тель­ст­во ря­да круп­ных современных пред­при­я­тий, эко­но­мический подъ­ём от­ста­лых рай­онов стра­ны.

По­сле от­ме­ны чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния в 1981 году вновь из­бран пре­зи­ден­том. В свя­зи с убий­ст­вом в августе 1983 года ли­де­ра оп­по­зи­ции Б. Аки­но в стра­не на­ча­лось мас­со­вое дви­же­ние про­тес­та, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го тре­бо­ва­ли от­став­ки Маркоса. Пы­та­ясь ук­ре­пить свои по­зи­ции, на­зна­чил на февраль 1986 года дос­роч­ные пре­зи­дент­ские вы­бо­ры. На них вёл борь­бу про­тив вдо­вы Б. Аки­но - К. Аки­но , по за­вер­ше­нии го­ло­со­ва­ния объ­я­вил се­бя по­бе­ди­те­лем. Оче­вид­ная фаль­си­фи­ка­ция ито­гов вы­бо­ров вы­зва­ла но­вые мас­со­вые ак­ции про­тес­та. В под­держ­ку К. Аки­но вы­сту­пи­ла фи­лип­пин­ская ар­мия. Маркос был вы­ну­ж­ден бе­жать из стра­ны. По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл на Га­вай­ских островах в США, пы­та­ясь оп­ро­верг­нуть предъ­яв­ляе­мые ему мно­го­численные об­ви­не­ния в кор­руп­ции и хи­ще­нии государственных средств.

Сочинения:

Today’s revolution: democracy. S. l., 1971;

Revolution from the center: how the Philippines is using martial law to build a new society. 2nd ed. Hongkong, 1978;

The democratic re­vo­lution in the Philippines. 2nd ed. Englewood Cliffs, 1979;

An ideology for Filipinos. [Ma­nila], 1980.