МАЛАЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Малайская Федерация — название государства, образованного в 1948 на территории Британской Малайи и состоявшего из 9 малайских штатов с наследными правителями (Джохор, Кедах, Келантан, Негери-Сембилан, Паханг, Перак, Перлис, Селангор, Тренгану), а также двух территорий, входивших в Стрейтс-Сеттлментс (Малакка и Пинанг). Первоначально после капитуляции Японии во Второй мировой войне и возвращения англичан в страну в 1945 11 штатов образовали в 1946 единую британскую колонию, известную как Малайский союз. Из-за сопротивления малайских националистов Союз был распущен и 1 февраля 1948 заменен М. Ф., получившей статус протектората. В отличие от Малайского союза, в М. Ф. были сохранены прерогативы малайских правителей, но усложнено предоставление гражданства немалайским национальностям. 31 августа 1957 М. Ф. получила независимость и стала членом Содружества Наций. В период существования М. Ф. сформировалась Союзная партия — коалиция трех политических организаций, отражавших интересы основных национальных общин (малайской, китайской, выходцев из Южн. Азии), позднее преобразованная в Национальный фронт, который до 2018 единолично управлял М. Ф., а затем Малайзией. В 1948—1960 развитие М. Ф. происходило в условиях чрезвычайного положения, введенного для борьбы с Коммунистической партией Малайи , пытавшейся препятствовать восстановлению британского господства в стране. Это требовало значительных средств и ограничивало бюджет для развития страны. Одной из важнейших целей правительства, наряду с борьбой с коммунизмом, было проведение политики малайизации, т. е. принятие мер по стимулированию роста предпринимательского слоя среди коренных национальностей, прежде всего малайцев. Для обеспечения безопасности был заключен Британо-малайский договор об обороне 1957, в соответствии с которым в М. Ф. сохранялись войска Англии и ее союзников. В 1963 М. Ф., объединившись с Сингапуром , Сараваком и Северным Борнео, образовала новое государство — Малайзию .

Лит. : Руднев В. С. Малайя (1945—1963). М., 1963; Погадаев В. А. Малайзийская оппозиция в борьбе за независимость страны и социальный прогресс (1940—1970-е годы). М., 2014. В . А. Погадаев .