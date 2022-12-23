МАХЕНДРА БИР БИКРАМ ШАХ ДЕВ

Махендра Бир Бикрам Шах Дев (11.06.1920, Катманду — 31.01.1972, там же) — старший сын короля Трибхувана (1913—1955), 9-й король Непала (1955—1972) из династии Шахов. Отец королей Бирендры (1972—2001) и Гьянендры (2001—2008). Его правление отмечено экспериментами в политических процессах, подходах к экономическому и социальному развитию. В 1959 провел первые парламентские выборы, но уже в 1960 ввел прямое королевское правление, остановил действие конституции, распустил правительство и парламент, заключил под стражу премьер-министра Б. П. Коиралу. В 1961 запретил политические партии и профсоюзы. В 1962 утвердил конституцию, закрепившую четырехступенчатую систему правления, в основе которого лежала система традиционных сельских или городских советов, так называемых панчаятов. Король получил право назначать министров, членов Верховного суда и формировать совещательный Государственный совет. Начал подготовку к проведению земельной реформы. Во внешней политике предпринял шаги по прекращению изоляции Непала, поддерживал дружественные отношения с Индией, Китаем, США и СССР.

Лит. : Редько И. Б. Очерки социально-политической истории Непала в новое и новейшее время. М., 1976. С. 275; Whelpton J. A History of Nepal . Cambridge, 2005. P. 244. Л. А. Стрельцова.