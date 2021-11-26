МАХАТХИР МОХАМАД
МАХАТХИР МОХАМАД - государственный и политический деятель Малайзии.
Из семьи директора школы. В 1949 году вступил в партию Объединённая малайская национальная организация (ОМНО). В 1953 году окончил медицинский колледж в Сингапуре. Затем работал участковым врачом; в 1957-1964 годах занимался частной практикой. С 1965 года член Верховного совета ОМНО. В 1970-2000-х годах сенатор; поочерёдно глава всех ключевых министерств. В июле 1981 года избран президентом ОМНО и назначен главой правительства (занимал пост премьер-министра до октября 2003 года). На всеобщих выборах в 1982, 1986, 1990, 1995 и 1999 годах руководимые им партийная коалиция Национальный фронт (НФ) и её ядро - ОМНО одерживали победы.
Возглавляя правительство, придавал первостепенное значение поддержанию мира и стабильности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитию сотрудничества и интеграции региона без участия США и их союзников. При нем Малайзия председательствовала в Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН), Движении неприсоединения и Организации Исламская конференция.
Во внутренней политике проводил курс, направленный на форсированную модернизацию и диверсификацию экономики Малайзии с широким применением высоких технологий. Правительствам Махатхира Мохамада удалось успешно преодолеть последствия международных финансово-экономических кризисов середины 1980-х и конца 1990-х годов Эффективно противодействовал попыткам оппозиции расколоть НФ и ОМНО, не допустил обострения противоречий между китайской, индийской и малайской общинами, при этом последовательно проводил курс на развитие и укрепление позиций малайской общины, поставив задачу превратить Малайзию к 2020 году в высокоразвитое индустриальное государство и создать единую малайзийскую нацию. В 1999 году и 2002 году посещал с визитами Российскую Федерацию.
Оставил пост премьер-министра добровольно, передав полномочия назначенному им самим преемнику - А. А. Бадави. Продолжает активно участвовать в общественно-политической жизни страны, является советником правлений двух крупных малайзийских компаний - нефтяной «Petronas» и автомобильной «Proton», а также почетным президентом фонда подготовки лидеров «Perdana Leadership Foundation». Именуется соотечественниками «отцом современной Малайзии».
Сочинения:
The early years, 1947–1972. Kuala Lumpur, 1995;
Globalisation and the new realities. Subang Jaya, 2002;
Reflections on Asia. Subang Jaya, 2002;
Islam, knowledge and other affairs. Petaling Jaya, 2006;
The Malay dilemma: with a new preface. Singapore, 2008.