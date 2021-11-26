МАХАТХИР МОХАМАД

МАХАТХИР МОХАМАД - государственный и политический деятель Малайзии .

Из се­мьи ди­рек­то­ра шко­лы. В 1949 году всту­пил в пар­тию Объ­е­ди­нён­ная ма­лай­ская национальная организация (ОМНО). В 1953 году окон­чил медицинский кол­ледж в Син­га­пу­ре. За­тем ра­бо­тал уча­ст­ко­вым вра­чом; в 1957-1964 годах за­ни­мал­ся ча­ст­ной прак­ти­кой. С 1965 года член Вер­хов­но­го со­ве­та ОМНО. В 1970-2000-х годах се­на­тор; по­оче­рёд­но гла­ва всех клю­че­вых ми­ни­стерств. В ию­ле 1981 года из­бран пре­зи­ден­том ОМНО и на­зна­чен гла­вой пра­ви­тель­ст­ва (за­ни­мал пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра до октября 2003 года). На все­об­щих вы­бо­рах в 1982, 1986, 1990, 1995 и 1999 годах ру­ко­во­ди­мые им партийная коа­ли­ция Национальный фронт (НФ) и её яд­ро - ОМНО одер­жи­ва­ли по­бе­ды.

Воз­глав­ляя пра­ви­тель­ст­во, при­да­вал пер­во­сте­пен­ное зна­че­ние под­дер­жа­нию ми­ра и ста­биль­но­сти в Юго-Восточной Азии и Ази­ат­ско-Ти­хо­оке­ан­ском ре­гио­не, раз­ви­тию со­труд­ни­че­ст­ва и ин­те­гра­ции ре­гио­на без уча­стия США и их со­юз­ни­ков. При нем Ма­лай­зия пред­се­да­тель­ст­во­ва­ла в Ас­со­циа­ции госу­дарств Юго- Вос­точ­ной Азии (АСЕАН), Дви­же­нии не­при­сое­ди­не­ния и Ор­гани­за­ции Ис­лам­ская кон­фе­рен­ция.

Во внутренней по­ли­ти­ке про­во­дил курс, на­прав­лен­ный на фор­си­ро­ван­ную мо­дер­ни­за­цию и ди­вер­си­фи­ка­цию эко­но­ми­ки Ма­лай­зии с ши­ро­ким при­ме­не­ни­ем вы­со­ких тех­ноло­гий. Пра­ви­тель­ст­вам Махатхира Мохамада уда­лось ус­пеш­но пре­одо­леть по­след­ст­вия ме­ж­ду­народных фи­нан­со­во-эко­но­мических кри­зи­сов середины 1980-х и конца 1990-х годов Эф­фек­тив­но про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­кам оп­по­зи­ции рас­ко­лоть НФ и ОМНО, не до­пус­тил обо­ст­ре­ния про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду китайской, индийской и ма­лай­ской об­щи­на­ми, при этом по­сле­до­ва­тель­но про­во­дил курс на раз­ви­тие и ук­ре­п­ле­ние по­зи­ций ма­лай­ской об­щи­ны, по­ста­вив за­да­чу пре­вра­тить Ма­лай­зию к 2020 году в вы­со­ко­раз­ви­тое ин­ду­ст­ри­аль­ное го­су­дар­ст­во и соз­дать еди­ную ма­лай­зий­скую на­цию. В 1999 году и 2002 году по­се­щал с ви­зи­та­ми Российскую Фе­де­ра­цию.

Ос­та­вил пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра до­б­ро­воль­но, пе­ре­дав пол­но­мо­чия на­зна­чен­но­му им са­мим пре­ем­ни­ку - А. А. Ба­да­ви. Про­дол­жа­ет ак­тив­но уча­ст­во­вать в об­щественно-по­ли­тической жиз­ни стра­ны, яв­ля­ет­ся со­вет­ни­ком прав­ле­ний двух круп­ных ма­лай­зий­ских ком­па­ний - неф­тя­ной «Pet­ronas» и ав­то­мо­биль­ной «Proton», а так­же почетным пре­зи­ден­том фон­да под­го­тов­ки ли­де­ров «Perdana Leadership Foun­da­ti­on». Име­ну­ет­ся со­оте­че­ст­вен­ни­ка­ми «от­цом современной Ма­лай­зии».

Сочинения:

The early years, 1947–1972. Kuala Lum­pur, 1995;

Globalisation and the new realities. Subang Jaya, 2002;

Reflections on Asia. Su­bang Jaya, 2002;

Islam, knowledge and other affairs. Petaling Jaya, 2006;

The Malay dilemma: with a new preface. Singapore, 2008.