КАШМИРСКАЯ ПРОБЛЕМА

Кашмирская проблема — конфликт между Индией и Пакистаном из-за Кашмира (Джамму и Кашмира) .

В 1947 территория Британской Индии была разделена на два доминиона по конфессиональному признаку — Индийский союз и Пакистан. Согласно плану, провинции с преимущественно мусульманским населением должны были отойти Пакистану, а с индуистским большинством — Индии. Одним из спорных вопросов стала территориальная принадлежность княжества Джамму и Кашмир, населенного преимущественно мусульманами и возглавляемого на тот момент индуистским махараджей Хари Сингхом. В соответствии с планом раздела, предусмотренным в Акте о независимости Индии 1947, Кашмир имел право на самостоятельное определение. Хари Сингх отказался от проведения плебисцита и принял решение о присоединении Джамму и Кашмира к Индии. Руководство Пакистана выразило протест и ввело войска на территорию княжества в октябре 1947.

Первая Индо-пакистанская война 1947—1948 завершилась разгромом пакистанцев. К 1 января 1949 под эгидой ООН была установлена линия прекращения огня, в соответствии с которой северо-западная часть Кашмира (около трети территории) оказалась под контролем Пакистана, остальные районы остались под юрисдикцией Индии.

В августе 1965 многочисленные пограничные стычки привели ко второй Индо-пакистанской войне. 10 января 1966 была подписана Ташкентская декларация, в соответствии с которой войска Индии и Пакистана были отведены в пределы границ, существовавших до начала войны, а руководство стран гарантировало невмешательство во внутренние дела друг друга.

26 марта 1971 не без участия Индии объявил о своей независимости Бангладеш (бывший Восточный Пакистан). Опасаясь усиления Дели, 3 декабря 1971 власти Пакистана начали третью войну против Индии и вновь потерпели поражение. 17 декабря стороны подписали соглашение о прекращении огня, а 2 июля 1972 — Симлское соглашение об установлении контрольной линии (она почти совпадает с линией прекращения огня 1949).

Таким образом, 60 % территории бывшего княжества Джамму и Кашмир осталось под контролем Индии (штат Джамму и Кашмир), 30 % отошло Пакистану (область Гилгит-Балтистан, а также Азад Кашмир — фактически независимое государственное образование). Еще примерно 10 % территории бывшего княжества к 1962 оккупировал Китай (регион Аксайчин). Это разделение сохраняется по сей день.

В мае 1999 между Индией и Пакистаном произошло новое вооруженное столкновение — Каргильский конфликт. Пакистанские военные вторглись в округ Каргил индийского штата Джамму и Кашмир, однако в июле того же года им было нанесено поражение. В настоящее время Индию и Пакистан в зоне Кашмира разделяет Линия контроля, где находятся военные наблюдатели ООН, следящие за соблюдением режима прекращения огня.

Лит.: Wirsing R. G. India, Pakistan and the Kashmir Dispute: On Regional Conflict and Its Resolution. London, 1994.