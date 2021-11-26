КАРМАЛЬ БАБРАК

КАРМАЛЬ БАБРАК - государственный и по­ли­тический дея­тель Аф­га­ни­ста­на.

Отец Кармаля - генерал-май­ор Му­хам­мад Ху­сейн, бывший гу­бер­на­тор провинции Пак­тия, пуш­тун из ро­да мол­ла­хель пле­ме­ни гиль­зай. В начале 1950-х годов, бу­ду­чи сту­ден­том Ка­буль­ско­го университета, Кармаль ув­лёк­ся идея­ми мар­ксиз­ма , при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в оп­по­зиционном сту­денческом дви­же­нии. Был аре­сто­ван, в 1953-1957 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В 1960 году окон­чил юри­дический факультет Ка­буль­ско­го университета. В 1961-1965 годах ра­бо­тал в Министерстве об­ра­зо­ва­ния, за­тем в Министерстве пла­ни­ро­ва­ния. В 1965-1969, 1969-1973 годах депутат Народной па­ла­ты. В 1965 году один из ос­но­ва­те­лей На­род­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Аф­га­ни­ста­на (НДПА). По­сле её рас­ко­ла в апреле 1967 года воз­гла­вил фрак­цию «Пар­чам». В 1977 году член По­лит­бю­ро и сек­ре­тарь ЦК объ­е­ди­нён­ной НДПА. По­сле при­хо­да НДПА к вла­сти в ре­зуль­та­те Ап­рель­ской ре­во­лю­ции 1978 года за­нял пост заместителя пред­се­да­те­ля Ре­во­люционного со­ве­та и заместителя пре­мьер-ми­ни­ст­ра. В ию­ле 1978 года на­зна­чен по­слом в Че­хо­сло­ва­кию. Вер­нул­ся в Аф­га­ни­стан в кон­це декабря 1979 года по­сле вво­да советских войск и ги­бе­ли Х. Ами­на. За­ни­мал по­сты ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК НДПА, председатель Ре­во­люционного со­ве­та и пре­мьер-ми­ни­ст­ра (до 1981 года). Пы­тал­ся при все­сто­рон­ней под­держ­ке ру­ко­во­дства СССР про­во­дить в стра­не со­ци­аль­но-эко­но­мические пре­об­ра­зо­ва­ния, про­тив ко­то­рых вы­сту­пи­ла воо­руженная ис­лам­ская оп­по­зи­ция, по­лу­чив­шая по­мощь из-за ру­бе­жа. По ре­ко­мен­да­ции По­лит­бю­ро ЦК КПСС в мае 1986 года под пред­ло­гом ухуд­ше­ния здо­ро­вья по­дал в от­став­ку с по­ста ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК НДПА, в кон­це то­го же го­да - с по­ста председателя Ре­во­люционного со­ве­та, в 1987 году вы­ехал в Мо­ск­ву на ле­че­ние. 19.06.1991 года воз­вра­тил­ся в Ка­бул, но по­сле па­де­ния пра­ви­тель­ст­ва М. Над­жи­бул­лы вновь вы­ехал в Рос­сию, где вско­ре умер. По­хо­ро­нен в городе Ма­за­ри-Ша­риф.