КАПУР

КАПУР - ди­на­стия индийских дея­те­лей ки­но.

При­тхви­радж (настоящее имя При­тх­ви­натх) (03.12.1906 года, Пе­ша­вар - 29.05.1972 года, Бом­бей), ак­тёр, ре­жис­сёр. Ро­дил­ся в се­мье офи­це­ра по­ли­ции. Окон­чил кол­ледж Эд­вар­да в Пе­ша­ва­ре, за­ни­мал­ся юри­дической прак­ти­кой. За­тем стал ак­тё­ром ки­но­сту­дии «Imperial» (Бом­бей). Де­бю­ти­ро­вал в 1929 году в не­мом фильме «Вы­зов» (другое название «Обою­до­ост­рый меч»), сни­мал­ся в при­клю­ченческих филь­мах и ме­ло­дра­мах, а так­же в пер­вом индийском зву­ко­вом фильме «Алам ара» («Кра­со­та ми­ра», 1931 год). В те­ат­раль­ной ком­па­нии «Grant Anderson» иг­рал в тра­ге­ди­ях У. Шек­спи­ра (на английском языке). В 1933-1939 годах ра­бо­тал на сту­дии «New Theatres» (Каль­кут­та), сни­ма­ясь од­но­вре­мен­но в ис­то­рических и ми­фо­ло­гических филь­мах на хин­ди и бенгальском языке (ко­роль Ши­ва Синг­ха - «Видь­я­па­ти», и другие). С 1939 года на сту­дии «Ranjit» (Бом­бей), где уча­ст­во­вал главным образом в пом­пез­ных ис­то­рических ки­но­эпо­пе­ях: «Алек­сандр Ма­ке­дон­ский» (роль Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го ), «Ве­ли­кий мо­гол» (роль императора Ак­ба­ра) и других. В 1944 году ос­но­вал пер­вый профессиональный те­атр на хин­ди «При­тхви» (в 1960 году за­крыт, в 1978 году его ра­бо­ту во­зоб­но­вил сын Ша­ши). Сни­мал­ся в филь­мах «Бро­дя­га», «Про­шлое, на­стоя­щее и бу­ду­щее», «Хо­ж­де­ние за три мо­ря» (совместно с СССР). В конце 1960-х - начале 1970-х годов иг­рал в ми­фо­ло­гических филь­мах на пенд­жаб­ском языке и в ря­де филь­мов на хин­ди. По­ста­вил фильм «Пай­са» (1957 год, по од­но­именному те­ат­раль­но­му спек­так­лю). В 1950 году из­бран ви­це-пре­зи­ден­том Все­ин­дий­ско­го со­ве­та ми­ра. Ав­тор не­сколь­ких пьес. Из­ве­ст­ны его сы­но­вья - Радж, Шам­ми, Ша­ши.

Радж (настоящее имя Ран­бир­радж) (14.12.1924 года, Пе­ша­вар - 02.06.1988, Нью-Де­ли), ак­тёр, ре­жис­сёр, про­дю­сер. В ки­но с 11 лет, по­мощ­ник ре­жис­сё­ра на ки­но­сту­дии «Bombay Talkies», ас­си­стент ре­жис­сё­ра на ки­но­сту­дии «Ranjit», ак­тёр, ме­нед­жер по про­из­вод­ст­ву и художественный руководитель теат­ра «При­тхви». Де­бю­ти­ро­вал в фильме «По­сле зем­ле­тря­се­ния» (другое название «Ре­во­лю­ция», 1935 год). В 1940-х годах снял­ся в филь­мах «Га­у­ри», «На­ше де­ло», «Валь­ми­ки», «Го­лу­бой ло­тос», «По­бе­да в Чит­то­ре», «Да­ма серд­ца», «По­се­ще­ние тюрь­мы». В 1947 году ос­но­вал в Бом­бее ком­па­нию «R. K. Films and Studios», где по­ста­вил свой пер­вый фильм - «Огонь» (1947 год, Капур так­же ис­пол­ни­тель главной ро­ли и про­дю­сер). Ши­ро­кую из­вест­ность по­лу­чи­ли филь­мы, соз­дан­ные под воз­дей­ст­ви­ем твор­че­ст­ва Ч. Ча­п­ли­на: «Бро­дя­га» (1951 год, премия Международного кинофестиваля в Кан­не) и «Гос­по­дин 420» (1955 год), где Капур ис­пол­нил главные ро­ли. Ки­но­по­ста­нов­ки 1950-х годов («Вздох», 1953 год; «Чис­тиль­щи­ки обу­ви», 1954 год; «Бодр­ст­вуй­те», 1956 год, в отечественном про­ка­те - «Под по­кро­вом но­чи», премия Международного кинофестиваля в Кар­ло­ви-Ва­ри; «Те­перь Де­ли поч­ти ря­дом», 1957 год; «В стра­не, где те­чёт ре­ка Ган­га», 1960 год) вы­ра­жа­ли про­тест про­тив со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти и об­щественного не­ра­вен­ст­ва. Од­на­ко в 1-й половине 1960-х годов его филь­мы по­сте­пен­но ут­ра­ти­ли ост­ро­ту со­ци­аль­но­го зву­ча­ния, при­об­ре­тя ха­рак­тер се­мей­но-бы­то­вых ме­ло­драм : «Сан­гам» (1964 год), «Моё имя кло­ун» (1970 год), «Боб­би» (1973 год), «Ис­ти­на, лю­бовь и кра­со­та» (1978 год), «Лю­бов­ный не­дуг» (1982 год) и «О, Рам, ка­кая не­при­вле­ка­тель­ная твоя Ган­га» (1985 год, в отечественном про­ка­те - «Ганг, твои во­ды за­му­ти­лись»).

Шам­ми (настоящее имя Шам­шер­радж) (родился 21.10.1931 года, Бом­бей), ак­тёр, ре­жис­сёр. В на­ча­ле ак­тёр­ско­го пу­ти на ру­беже 1950-1960-х годов ис­пы­тал влия­ние Дж. Ди­на и Э. Пре­сли («Не встре­чал та­кую, как ты», «Ки­тай­ский квар­тал»). В филь­мах с его уча­сти­ем впер­вые в индийском ки­но поя­ви­лись пес­ни, близ­кие рок-му­зы­ке, ад­ре­со­ван­ные под­ро­ст­ко­вой ау­ди­то­рии, тя­го­тею­щей к западной куль­ту­ре. Играл в со­вме­ст­ных советско-индийских филь­мах «Ле­ген­да о люб­ви» и «Чёр­ный принц Ад­жу­ба». Снял­ся бо­лее чем в 130 филь­мах. По­ста­вил филь­мы «Раз­вле­че­ние» (1974 год) и «Жу­лик» (1976 год).

Ша­ши (настоящее имя Бал­бир­радж) (родился 18.03.1938 года, Каль­кут­та), ак­тёр, про­дю­сер. С 6 лет на сце­не «При­тхви». В 1940-50-х годах под име­нем Ша­ши­радж снял­ся в филь­мах «Огонь», «Бро­дя­га» и других. Ос­та­вил учё­бу, га­ст­ро­ли­руя по Ин­дии с те­ат­раль­ной труп­пой Дж. Кен­да­ла, где ис­пол­нял на английском языке ро­ли в тра­ге­ди­ях У. Шек­спи­ра . В 1960 году вер­нул­ся в ки­но, став при­знан­ным ге­ро­ем лю­бов­ных ме­ло­драм. Снял­ся бо­лее чем в 150 филь­мах, в том числе: «Ис­пы­та­ние люб­ви», «Лю­бовь - это жизнь», «Таю­щие об­ла­ка». Ре­гу­ляр­но сни­мал­ся в британских филь­мах. В 1978 году соз­дал ки­но­ком­па­нию «Film - Va­las». Как про­дю­сер вы­пус­тил 5 филь­мов: «Бе­зу­мие» (1978 год), «Ка­ли юга» (1981 год), «Чау­рин­ги Лайн, 36» (1981 год), «По­бе­ди­тель» (1982 год), «Празд­ник» (1984 год), как про­дю­сер и ре­жис­сёр - фильм «Ад­жу­ба» (1990 год, совместно с СССР, в отечественном про­ка­те - «Чёр­ный принц Ад­жу­ба»).

Сын Рад­жа Капура - Ранд­хир (настоящее имя Ранд­хир Ран­бир) (родился 15.02.1947 года, Бом­бей), ак­тёр, ре­жис­сёр, про­дю­сер. Де­бю­ти­ро­вал как ак­тёр и ре­жис­сёр в фильме «Про­шлое, на­стоя­щее и бу­ду­щее» (1971 год), где сни­ма­лись его дед и отец. По­ста­вил филь­мы «По за­ко­ну воз­мез­дия» (1975 год) и «Хен­на» (1991 год), как про­дю­сер уча­ст­во­вал в по­ста­нов­ке 4 филь­мов, с 1988 года воз­глав­ля­ет сту­дию «R. K. Films and Studios». Его до­че­ри: Ка­риш­ма (настоящее имя Ка­риш­ма Ранд­хир) (родилась 25.06.1974 года, Бом­бей), ак­три­са ки­но (на хин­ди); сни­ма­лась в филь­мах: «Рад­жа Хин­ду­ста­ни», «Су­ма­сшед­шее серд­це», «Зу­бей­да» и других; Ка­ри­на (настоящее имя Ка­ри­на Ранд­хир) (родилась 21.09.1977, Бом­бей), ак­три­са ки­но (на хин­ди); сре­ди филь­мов: «От­верг­ну­тые», «Ашо­ка», «И в пе­ча­ли, и в ра­до­сти», «Дон» («Охо­та на­чи­на­ет­ся сно­ва»).

Так­же про­дол­жа­ют ди­на­стию сы­но­вья Рад­жа Капура - ак­тё­ры Ри­ши (родился 04.09.1952 года, Бом­бей) и Рад­жив (настоящее имя Вир­го­ан Рад­жив) (родился 25.08.1962 года, Бом­бей), а так­же сын Ри­ши - Ран­бир (родился 28.09.1982, Бом­бей), де­бю­ти­ро­вав­ший в 2007 году в фильме «Моя лю­бовь».

Иллюстрации :

Кадр из филь­ма «Гос­по­дин 420» (Радж Капур на переднем плане справа). 1955.

Ка­ри­на Ка­пур в филь­ме «Дон» («Охо­та на­чи­на­ет­ся сно­ва»). 2006.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)