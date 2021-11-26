ГХОШ АДЖОЙ КУМАР

ГХОШ АДЖОЙ КУМАР - деятель индийского и междунарадного коммунистического и рабочего движения.

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Окон­чил фи­зи­ко-ма­те­ма­тический факультет Ал­ла­ха­бад­ско­го университета. При­ни­мал уча­стие в национально-ос­во­бо­дительном дви­же­нии, не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам и тю­рем­но­му за­клю­че­нию. В 1928 году всту­пил в Со­циалистическую рес­пуб­ли­кан­скую ас­со­циа­цию Ин­дии. В 1931 году стал од­ним из ли­де­ров проф­со­юз­но­го дви­же­ния в Со­еди­нён­ных про­вин­ци­ях Британской Ин­дии (ны­не штат Ут­тар-Пра­деш). Гхош был в чис­ле ор­га­ни­за­то­ров Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ин­дии (КПИ), по­сле дос­ти­же­ния не­за­ви­си­мо­сти (1947) и про­воз­гла­ше­ния Ин­дии рес­пуб­ли­кой (1950) стал генеральным сек­ре­та­рём КПИ (1951) и на­хо­дил­ся на этом по­сту вплоть до сво­ей кон­чи­ны. С его име­нем свя­за­но пре­одо­ле­ние ле­во­сек­тант­ских изо­ля­цио­ни­ст­ских на­строе­ний в индийском ком­му­ни­стическом дви­же­нии и курс на соз­да­ние еди­но­го де­мо­кра­тического фрон­та и под­держ­ку про­грес­сив­ных пре­об­ра­зо­ва­ний пра­ви­тельств не­за­ви­си­мой Ин­дии, воз­глав­ляе­мых Ин­дий­ским на­цио­наль­ным кон­грес­сом (ИНК).

Сочинения:

Ста­тьи и ре­чи. М., 1962.