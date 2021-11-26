ГАРСИЯ КАРЛОС ПОЛЕСТИКО

ГАРСИЯ КАРЛОС ПОЛЕСТИКО - филиппинский государственный деятель.

С 1923 года ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем. Из­би­рал­ся в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са Фи­лип­пин, за­ни­мал пост гу­бер­на­то­ра провинции Бо­холь, в 1941-1953 годы се­на­тор. В го­ды япононской ок­ку­па­ции Фи­лип­пин ак­тив­но уча­ст­во­вал в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния . В 1953 году из­бран ви­це-пре­зи­ден­том (бал­ло­ти­ро­вал­ся от На­цио­на­ли­стической пар­тии), од­но­вре­мен­но за­ни­мал пост министра иностранных дел (1953-1957 годы). В мар­те 1957 года, по­сле кон­чи­ны пре­зи­ден­та Р. Маг­сай­сая , при­нял пре­зи­дент­ские пол­но­мо­чия, в том же го­ду из­бран пре­зи­ден­том на пол­ный 4-лет­ний срок. Под­дер­жи­вал тес­ные от­но­ше­ния с США, ук­ре­п­лял свя­зи с не­ком­му­ни­стическими ре­жи­ма­ми Азии. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах в но­ябре 1961 года по­тер­пел по­ра­же­ние от ви­це-пре­зи­ден­та Д. Ма­ка­па­га­ла .

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