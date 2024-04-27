Философия ненасилия VS колонизаторы. Страны Южной и Юго-Восточной Азии, вторая половина XX – начало XXI вв. Вторая Мировая война внесла сильные коррективы в привычный ход жизни. Начались процессы, которые до этого находились в стадии «медленного тления». В первую очередь, это коснулось колониальной системы. Ведущие государства, которые ориентировочно с середины XIX века пытались сохранить свои фактории, столкнулись с суровой для них действительностью. На чтение: 6 минут

Распад колониальной системы

Вторая Мировая война внесла сильные коррективы в привычный ход жизни. Начались процессы, которые до этого находились в стадии «медленного тления». В первую очередь, это коснулось колониальной системы. Ведущие государства, которые ориентировочно с середины XIX века пытались сохранить свои фактории, столкнулись с суровой для них действительностью. И если до Второй Мировой войны им удавалось как-то гасить очаги освободительных движений, то в 1950-е годы сделать это было уже невозможно.

Начался процесс распада колониальной системы как явления. По всему Ближнему Востоку, Африке, Южной и Юго-Восточной Азии прокатились восстания. Причём далеко не всегда они сопровождались кровопролитием. Особенно это относится к азиатским колониям. Нередко угнетённые народы пытались договориться со своими хозяевами, либо старались донести свои требования через мирные пикеты и акции. Тогда набирала силу политика ненасильственного сопротивления. Народ проводил забастовки, отказывался от сотрудничества, бойкотировал те или иные приказы, а также применял другие инструменты гражданского неповиновения.

На руку народам Южной и Юго-Восточной Азии сыграло и изменение мировоззрения, которое начало происходить после окончания Второй Мировой войны. Во главу угла были поставлены принципы гуманизма, равноправия, свободы. Другой причиной стало появление призрака новой войны. Теперь уже холодной. Мир начал делиться на два лагеря: капиталистический и социалистический. И сверхдержавам стало выгодно ликвидировать устаревшую колониальную систему. Дело в том, что это привело бы к появлению новых независимых государств, которые примкнули бы к одному из лагерей, тем самым, усилив его. Третья причина была более прозаичной – экономическая. Старым миропорядок уже не справлялся с возросшей финансовой нагрузкой. Некогда эффективные схемы больше не работали. Для колониальных держав, в первую очередь, Великобритании, США, Франции и Нидерландов становилось всё более понятно, что колониальная система стала экономически неэффективной. Она требовала куда больше вложений, чем могла отдать. И никакие вливания «на перспективу» уже не могли изменить ситуацию.

Однако сверхдержавы с большим трудом были готовы принять изменения. Соответственно, они, чаще всего, болезненно реагировали на стремление своих колоний к независимости. Стараясь сохранить привычный уклад, даже неимоверно высокой ценой, империи придумывали различные хитрости. Например, Англия объявила о создании Британского Содружества наций, а Франция – о Французском Союзе. Но эти проекты оказались нежизнеспособны. Поэтому Лондон первым согласился принять изменившиеся правила игры. И начал выстраивать отношения с индийскими национально-освободительными движениями по-другому, с позиции «мягкой силы». А вот Франция и Нидерланды, державшие под контролем Юго-Восточную Азию, попытались погасить пламя восстаний. Но их попытки не увенчались успехом, поэтому Парижу всё равно пришлось садиться за стол переговоров.

Однако непросто было двигаться к свободе и колониям. Десятилетиями и даже столетиями они находились под контролем других государств. За это время метрополии и фактории тесно сблизились. Происходило переплетение культуры, экономики. В той же Индии, несмотря на то, что Англия выкачивала оттуда всевозможные ресурсы, благодаря Лондону произошёл большой шаг вперёд. Британцы наладили государственный аппарат, развивали инфраструктуру, сумели объединить разношёрстное население, проживавшее на огромной территории.

Другая причина, по которой колонии опасались становиться свободными, являлся страх. Многие просто не знали, что им делать со свободой: как вести самостоятельную политику, как развивать экономику, как удержать государство на плаву?

Однако процесс гибели колониальной системы был уже необратим. В конце 1940-х годов Лондон официально объявил о независимости Индии и Пакистана, Бирмы и Цейлона. Нидерланды отпустили Индонезию в 1950 году, а французы в 1954 году вынуждены были признать независимость Демократической Республики Вьетнам (Северный), Вьетнама (Южный), а также Камбоджи и Лаоса. Чуть позже Великобритания ушла из Малайи.

Получилось так, что к началу 1960-х годов в мире появились новые свободные страны. И опасения их лидеров начали сбываться. Годы, которые они провели в статусе колоний сильно сказались на их экономиках. Проще говоря, все они в одночасье стали «третьим миром» - развивающимися странами. Естественно, перед ними встал вопрос: а как именно развиваться и в каком направлении? По факту, выбирать им приходилось из двух лагерей: социалистического и капиталистического.

Пути развития стран Южной и Юго-Восточной Азии

Многие страны Южной и Юго-Восточной Азии, обретя независимость от Франции, Нидерландов и Японии, на первом этапе своего развития примкнули к социалистическому лагерю. СССР был привлекателен для них, как защитник «униженных и оскорблённых». Он стал неким маяком, на свет которого и устремились страны «третьего мира». Москва, сыгравшую главную роль в победе над фашистской Германией и её союзниками, в глазах новых правительств выглядела наиболее предпочтительно, являясь альтернативой их бывших хозяев. Была и другая причина. Все знали, что Советский Союз, по факту, совершил невозможное. За короткий срок он сумел справиться с экономическим кризисом, наладить производство. Раз смогла Москва, значит, смогут и другие.

Третьей причиной являлась модель государственного устройства. Авторитаризм выглядел привлекательно. И правительствам стран «третьего мира». Новым властям Камбоджи, Лаоса и других государств было проще навязать обществу диктатуру, взять под полный контроль всю экономику, нежели строить с нуля свободный рынок и продвигать демократию. А стремление к жёсткой диктатуре легко упаковывались в обёртку «светлого социалистического будущего».

Однако в Китае, Вьетнаме, Северной Корее и ряде других государств власть честно пыталась построить социализм. Помогал им в этом и Советский Союз. Но получалось плохо. Наладить процессы было сложно. Важную роль в провале сыграли и западные, капиталистические страны. Они видели в коммунистических государствах реальную угрозу, поэтому старались не допустить их развития. Против укрепления большевистской модели выступали США. По этой причине они и вторгались в Корею и во Вьетнам, где происходили гражданские войны.

Однако и сама власть сделала многое для того, чтобы левый путь развития потерпел поражение. Чаще всего власть находилась в руках местного «царька». Он, его окружение и армия просто жили за счёт простых людей. Идти к «светлому будущему» им было не нужно. Например, Камбоджа (в то время – Кампучия). Там к власти пришли «красные кхмеры» во главе с Полом Потом. Он хотел уничтожить города, интеллигенцию, медицину, религию. И всё ради «коммунизации общества». По разным оценкам к концу 1970-х годом в Камбодже из-за геноцида погибло от 1 до 3 миллионов человек.

Ориентировочно к середине 1960-х годов начал происходить разворот от социалистической модели к капиталистической. Соответственно, в этом лагере прибавилось количество государств. Началось постепенно продвижение уже западный ценностей: рынок, индивидуализация собственника, демократия, многопартийность.

В некоторый государствах важную роль сыграла политическая элита, получившая достойной образование в европейских государствах. В первую очередь, речь идёт об Индии. Британцы фактически создали там единое государство, наладили работу государственного аппарата. Однако индийцы сохранили самобытность, поэтому не переняли полностью английскую модель как для государства, так и для жизни. Зато у них получилось выстроить хорошие отношение со своими бывшими хозяевами.

К середине 1970-х годов наметился и кризис капиталистической модели. Получилось там, что обе модели для стран Южной и Юго-Восточной Азии подходили лишь с большими условностями. Пришлось идти по собственному пути. Как, например, это сделали Пакистан, Индия, Китай, Индонезия и другие государства. Но в любом случае главенствующая роль в государстве, вне зависимости от выбранного пути, отводилась государству. Так сложилось исторически. И власть прикладывала большие усилия для развития индустриализации. Однако получалось далеко не у всех. Многие столкнулись с колоссальными проблемами.

Например, сельское хозяйство всё равно являлось главной отраслью экономики. И народ предпочитал использовать устаревшие, примитивные технологии, занимаясь привычным для себя делом. Например, в Индии доля населения, трудившегося в сельскохозяйственной сфере в 1960-м году составляла 74%. И за последующее три десятилетия оно сократилось всего на 10%. В настоящее время доля составляет более 50%. Похожая картина и в Китае. Только в наши дни в Поднебесной наметилась тенденция к ускоренному сокращению доли населения, задействованного в сельском хозяйстве. За 60 лет оно сократилось с 83% до 41%.

К началу XXI страны Южной и Юго-Восточной Азии окончательно распределились по группам экономического развития. Например, Камбоджа, Бангладеш, Непал, Лаос, Северная Корея и некоторые другие по-прежнему остаются в лагере «третьих». У них проблемы с сельским хозяйством, отсталая промышленность, безработица.

А вот Филиппины, Индонезия и другие страны сумели добраться до среднего уровня экономического развития. У них всё более или менее сбалансированно. Медленно, но верно улучшается ситуация с сельским хозяйством, промышленностью, торговлей (внутренней и внешней).

А вот Китай, Индия, Южная Корея, Таиланд сумели добиться значительных успехов. Китай удачно (подстроив под свои внутренние потребности) модернизировал социалистический путь развития, а остальные смогли адаптировать путь капиталистический.

Британцы в Индии

Более подробно стоит рассмотреть ситуацию с Индией. Именно она стала, наверное, самым ярким примером страны, сумевшей обрести свободу ненасильственным сопротивлением.

В XVII столетии Индия представляла собой мечту любого колонизатора. Она была раздроблена и разобщена. Англичане воспользовались этим, медленно, но верно устанавливая контроль над регионами. Ост-Индская кампания в XVIII века захватила Бенгалию. С местным населением никто не церемонился, оно просто превратилось в объект для тотального грабежа. Такая политика привела к голоду, который унёс жизни более десяти миллионов человек.

Примерно во второй половине XIX века англичане стали единоличными хозяевами Индии. Они выкачивали богатство страны, отдав управление территории Ост-Индском компании. Поскольку людей не хватало, пришлось нанимать на службу индийцев – «сипаев» (воинов). Местные, получив оружие, в 1857 году организовали восстание. Однако англичане его вскоре подавили. После чего британцы изменили подход к колонии. Теперь там находился вице-король, полноценные британские и индийские войска. А в 1877 году королева Виктория официально стала императрицей Индии.

Англичане, прикрываясь «бременем белого человека», построили в Индии железные дороги, телеграф, системы орошения полей, мосты, университеты и различные предприятия. Но индийцы заплатили за это очень высокую цену. Весь технологический прорыв был направлен на одно – обогащение Великобритании. Модернизация Индии Лондон не интересовала. Соответственно, к началу XX века она представляла собой отсталую страну, где почти 90% населения проживало в сельской местности.

Однако англичане были лояльны к представителям местных элит. И дети различных чиновников пользовались привилегиями. Например, могли получить образование в Великобритании. Этой возможностью и воспользовался Махатма Ганди, происходившего из чиновничьей семьи. В 19 лет он отправился в Лондон, отучился в университете на юридическом факультете. А в 1891 году вернулся в Индию. Однако начало карьеры у него не заладилось. Поэтому через два года Ганди отправился в Южную Африку. Там он занялся продвижением гуманистических идей, публикую на эту тему многочисленные статьи.

Ганди и концепция ненасилия

Тогда же Ганди разработал концепцию ненасилия, получившую название «Сатьяграха». Её смысл заключался в том, что индийцы не должны были вести прямую, то есть, насильственную борьбу с англичанами. Вместо вооружённых восстаний и кровопролития Ганди предлагал действовать более тонко. Например, всячески отказываться от сотрудничества с колонизаторами, не следовать их законам. Главное условие — не причинять британцам никакого физического вреда.

Свою философию Махатма сначала отрабатывал в Южной Африке. И у него получилось. В стране часто стали проходить демонстрации, которые собирали тысячи людей. И хотя всё проходило мирно, властям это не нравилось. И осенью 1913 года Ганди оказался за решёткой. На свободу он вышел летом следующего года, после чего вернулся на Родину.

В Индии Ганди продолжил заниматься продвижением концепции ненасилия. Он верил, что такой подход сможет привести к независимости его страны. Вскоре Махатма стал возглавил одну из коммун, которая жила в отдалённой и труднодоступной местности. Индийцам, уставшим от английского присутствия, пришлась по душе философия Ганди. Количество его сторонников росло. Поэтому индийцы с каждым годом всё более активно поддерживали его инициативы. Например, они с готовностью принялись бойкотировать британские товары, целенаправленно нарушали законы. Параллельно Махатма продвигал идеи, призванные модернизировать архаичные местные устои. Он выступал против кастового неравенства, предвзятого отношения к другим религиям, говорил о равноправии мужчин и женщин. Сильный упор Махатма делал на развитие экономики собственными силами. Он хотел, чтобы индийцы начали производить товары, лишившись таким образом зависимости от Британии.

Все его выступления, сопровождавшиеся демонстрациями и пикетами, проходили мирно, без кровопролития. Ганди был уверен, что такая политика на руку индийцам. Она позволит им со временем не только обрести свободу, но и превратить англичан в верных союзников, связанных общими интересами. В понимании Ганди сатьяграха являлась оружием людей сильных духом. На многочисленных выступлениях Махатма твердил, что люди должны демонстративно отказываться от титулов, наград и званий, которые присваивали им англичане. Кроме этого, индийцам, ради достижения высшей цели, не стоило нести государственную службу, а также пополнять ряды стражей порядка и солдат. Требовалось бойкотировать суды, школы и другие учреждения. Но главное, игнорировать разнообразную текстильную продукцию.

По мнению Ганди, после того, как индийцы смогут выполнить эту часть плана, можно будет перейти ко второй. А именно: в мягкой форме отказаться от уплаты налогов. Это стало бы финальной частью концепции ненасильственной борьбы.

Однако британцы относились к такому поведению населения в своей «жемчужине» с недовольством. В первой половине XX века они ещё не были готовы её отпустить. Поэтому после окончания Первой Мировой войны, когда Ганди начал свою активную деятельность, Лондон решил закрутить гайки и ужесточил контроль над деятельностью индийцев. Махатма и его единомышленники ответили на это массовыми, но мирными демонстрациями. Спустя время, в начале 1920-х годов, Ганди оказался за решёткой. А когда освободился, то продолжил продвигать свою философию в народные массы. Параллельно он публиковал в газетах биографическую книгу «Моя жизнь».

В начале 1940-х годов Ганди уже окончательно стал врагом колониальных властей. Его вновь отправили за решётку, вместе с ним лишилась свободы и его жена Кастурба. Махатма объявил голодовку. А в 1944 году умерла супруга. Ганди вышел на свободу, но заключение и потеря жены сильно подорвали его здоровье. Однако от убеждений он не отказался, продолжая гнуть свою линию.

К тому моменту за его плечами было много дел. Махатме и его союзникам удалось добиться расширения прав местного самоуправления, индийцы получили право занимать высокие государственные посты, произошло снижение налоговой нагрузки на население. Но главное событие произошло в середине 1930-х годов. Тогда индийская элита смогла обзавестись избирательным правом и законосовещательным органом. Соответственно, появилась перспектива конституции и независимости. План Ганди работал.

После окончания Второй Мировой войны отношение Британии к своей колонии. Лондон оказался в трудном положении. Начались финансовые проблемы и острая нехватка продовольствия. Больших вложений требовали колонии. А средства для их содержания можно было только найти одним способом — снизить качество жизни рядовых британцев. Но английское общество не было готово пойти на такой шаг. Премьер-министр Клемент Эттли понимал, что сохранение Индии в качестве колонии может спровоцировать народное недовольство. Терять власть он не хотел, поэтому 20 февраля 1947 года Эттли объявил о начале передачи полной власти индийскому правительству. Предполагалось, что этот процесс завершится летом 1948 года. Но удалось всё оформить раньше. И 15 августа 1947 года Индия стала свободной.

Однако после ухода англичан на Индию обрушился поток серьёзных проблем: социальные, экономические, религиозные. Особенно резко обострились взаимоотношения между мусульманской частью населения с людьми, исповедовавшими другие религии. Приверженцы ислама всеми силами старались отделиться в отдельное независимое государство. Ганди агитировал за сохранение целостности Индии. Он даже устроил очередную голодовку. Но это не помогло. Пакистан отделился. Однако Махатма всё равно достиг своей изначальной цели — Индия была свободной.

Политика Ганди, хотя и пользовалась большой популярностью в стране, устраивала далеко не всех. Против политика выступали радикальные группы, которые не разделяли его идеологию. Было много индусов, которые не хотели жить в границах одного государства с мусульманами. И 30 января 1948 года один из них убил Ганди.

Но имя политика и философа обрело бессмертие. И с 2007 года день его рождения — 2 октября — считается Международным днём ненасилия.

Сейчас Индия — это аграрно-индустриальное государство с развитой экономикой. Она входит в топ-5 стран по объёму ВВП, то есть, страна проделала огромный и очень тяжёлый путь. Годы, после обретения независимости Индия не потратила впустую. И на сегодняшний день она является одной из наиболее успешных стран в плане экономического развития не только своего региона, но и всего мира.