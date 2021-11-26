ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ (ДПИ; Partai Demokrasi Indonesia, PDI) - политическая партия Индонезии.
Образована в 1973 году по инициативе правительства Сухарто посредством слияния 5 националистических неисламистских партий, входивших в т. н. Фракцию демократического развития: Национальная партия Индонезии, Лига поддержки независимости Индонезии, Партия мурба, Индонезийская христианская партия и Католическая партия. Целью слияния было сокращение числа партий, участвующих в парламентских выборах, с 10 до 3. До падения режима Сухарто в 1998 году ДПИ была одной из ведущих партий Индонезии. На её съезде в 1993 году председателем была избрана Сукарнопутри Мегавати, дочь первого президента Индонезии Сукарно. Результаты партийных выборов не были признаны правительством, настаивавшим на избрании лидером партии своего кандидата - Буди Харджоно. Созванный в том же году внеочередной съезд ДПИ подтвердил избрание Сукарнопутри Мегавати. В июне 1996 года её противники собрали альтернативный съезд в Медане, где председателем был избран Сурьяди. 27.7.1996 года его сторонники попытались штурмом овладеть штаб-квартирой ДПИ. Беспорядки в Джакарте, вызванные действиями сторонников Сурьяди, стали причиной отставки правительства. ДПИ фактически раскололась. Принять участие в выборах 1997 года правительство разрешило только её крылу, возглавлявшемуся Сурьяди. В октябре 1998 года, после низложения Сухарто, Сукарнопутри Мегавати объявила об образовании новой партии - Демократической партии Индонезии - Борющейся (ПДИ-Б; Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan, PDI-P). Идеологией партии является Панча шила - 5 основополагающих принципов индонезийской конституции. На выборах в 1999 году за ПДИ-Б проголосовали 33,7% избирателей, после выборов она заключила союз с Партией национального пробуждения Вахида Абдуррахмана. В 2001-2004 годах Сукарнопутри Мегавати занимала пост президента Индонезии. В марте 2005 года на 2-м съезде ПДИ-Б она была переизбрана председателем партии на новый срок. На съезде заявила о себе фракция, именовавшаяся Движением за обновление ПДИ-Б, которая в декабре 2005 года конституировалась как самостоят. партия.