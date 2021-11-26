ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ИНДОНЕЗИИ (ДПИ; Partai Demokrasi Indo­nesia, PDI) - политическая партия Индонезии .

Об­ра­зо­ва­на в 1973 году по ини­циа­ти­ве пра­ви­тель­ст­ва Су­хар­то по­сред­ст­вом слия­ния 5 на­цио­на­ли­стических не­ис­ла­ми­ст­ских пар­тий, вхо­див­ших в т. н. Фрак­цию де­мо­кра­тического раз­ви­тия: Национальная пар­тия Ин­до­не­зии, Ли­га под­держ­ки не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии, Пар­тия мур­ба, Ин­до­незийская хри­сти­ан­ская пар­тия и Ка­то­лическая пар­тия. Це­лью слия­ния бы­ло со­кра­ще­ние чис­ла пар­тий, уча­ст­вую­щих в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, с 10 до 3. До па­де­ния ре­жи­ма Су­хар­то в 1998 году ДПИ бы­ла од­ной из ве­ду­щих пар­тий Ин­до­не­зии. На её съез­де в 1993 году пред­се­да­те­лем бы­ла из­бра­на Су­кар­но­пут­ри Ме­га­ва­ти, дочь пер­во­го пре­зи­ден­та Ин­до­не­зии Су­кар­но. Ре­зуль­та­ты пар­тий­ных вы­бо­ров не бы­ли при­зна­ны пра­ви­тель­ст­вом, на­стаи­вав­шим на из­бра­нии ли­де­ром пар­тии сво­его кан­ди­да­та - Бу­ди Хард­жо­но. Со­зван­ный в том же го­ду вне­оче­ред­ной съезд ДПИ под­твер­дил из­бра­ние Су­кар­но­пут­ри Ме­га­ва­ти. В ию­не 1996 года её про­тив­ни­ки со­бра­ли аль­тер­на­тив­ный съезд в Ме­да­не, где пред­се­да­те­лем был из­бран Сурь­я­ди. 27.7.1996 года его сто­рон­ни­ки по­пы­та­лись штур­мом ов­ла­деть штаб-квар­ти­рой ДПИ. Бес­по­ряд­ки в Джа­кар­те, вы­зван­ные дей­ст­вия­ми сто­рон­ни­ков Сурь­я­ди, ста­ли при­чи­ной от­став­ки пра­ви­тель­ст­ва. ДПИ фак­ти­че­ски рас­ко­ло­лась. При­нять уча­стие в вы­бо­рах 1997 года пра­ви­тель­ст­во раз­ре­ши­ло толь­ко её кры­лу, воз­глав­ляв­ше­му­ся Сурь­я­ди. В октябре 1998 года, по­сле низ­ло­же­ния Су­хар­то, Су­кар­но­пут­ри Ме­га­ва­ти объ­я­ви­ла об об­ра­зо­ва­нии но­вой пар­тии - Де­мо­кра­тической пар­тии Ин­до­не­зии - Бо­рю­щей­ся (ПДИ-Б; Partai Demokrasi In­do­ne­sia - Perjuangan, PDI-P). Идео­ло­ги­ей пар­тии яв­ля­ет­ся Пан­ча ши­ла - 5 ос­но­во­по­ла­гаю­щих прин­ци­пов ин­до­незийской кон­сти­ту­ции. На вы­бо­рах в 1999 году за ПДИ-Б про­го­ло­со­ва­ли 33,7% из­би­ра­те­лей, по­сле вы­бо­ров она за­клю­чи­ла со­юз с Пар­ти­ей национального про­бу­ж­де­ния Ва­хи­да Аб­дур­рах­ма­на. В 2001-2004 годах Су­кар­но­пут­ри Ме­га­ва­ти за­ни­ма­ла пост пре­зи­ден­та Ин­до­не­зии. В мар­те 2005 года на 2-м съез­де ПДИ-Б она бы­ла пе­ре­из­бра­на пред­се­да­те­лем пар­тии на но­вый срок. На съез­де зая­ви­ла о се­бе фрак­ция, име­но­вав­шая­ся Дви­же­ни­ем за об­нов­ле­ние ПДИ-Б, ко­то­рая в декабре 2005 года кон­сти­туи­ро­ва­лась как са­мо­сто­ят. пар­тия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)