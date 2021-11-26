БАСУ Джьоти (Джьотириндра)

Индийский политиче­ский деятель, коммунист.

Учился в юридической корпорации Иннер-Темпл в Лондоне. Там же познакомился с коммунистическими идеями. Член Коммунистической партии Индии (КПИ) с 1940. Работал в профсоюзах Бенгалии. Член ЦК КПИ с 1951. В 1952—1996 — депутат законодательного собрания штата Зап. Бенгалия.

В 1964 — один из основателей Коммунистической партии Индии (марксистской) — КПИ(м), член ее политбюро. Первый редактор печатного органа «People’s Democracy». В 1977—2000 — главный министр правительства Левого фронта в штате Зап. Бенгалия.

С именем Б. связывают проведение аграрной реформы и развитие системы управления на местах. В 1996 Б. был одним из претендентов на пост премьер-министра Индии от коалиционного Объединенного фронта. Однако ЦК КПИ(м) отклонил его кандидатуру. Позже Б. назвал это решение «исторической ошибкой».

Автор статьи: В. П. Кашин.

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