АУН Сан Су Чжи(Aung San Suu Kyi)

Политический деятель Мьянмы (Бирмы).

Лидер оппозиции правящему военному режиму. Дочь национального героя Аун Сана . После назначения матери в 1960 послом Бирмы в Индии переехала с ней в Дели, где получила высшее образование. Затем училась в Великобритании, закончив в 1967 Оксфордский университет . Выйдя замуж за британского ученого-востоковеда, работала в Бутане, Великобритании, Японии и Индии. В 1988 после падения диктатуры Не Вина возвратилась на родину и активно включилась в местное оппозиционное движение, возглавив Национальную лигу за демократию (НЛД). С 1989 военными властями была помещена под домашний арест , что не помешало ее сторонникам в 1990 победить на парламентских выборах. Военный режим отменил их итоги, что вызвало недовольство мировой общественности. В 1991 за свою деятельность была удостоена Нобелевской премии мира . В 1995 была выпущена из-под домашнего ареста, продолжила политическую деятельность, но спустя 5 лет власти вновь ограничили ее свободу домашним арестом. В 2010 освобождена и в 2012 избрана депутатом парламента.

Автор статьи: Конорева И.А.