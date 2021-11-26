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АСАФ Али Аруна
Общественно-политический деятель Индии.
Один из лидеров антиколониальной кампании «Прочь из Индии!» 1942. После достижения независимости занималась организационной работой в Индийском национальном конгрессе и Всеиндийском конгрессе профсоюзов. Симпатизировала социалистам и коммунистам. Член ЦК КПИ с 1955, в 1958 вышла из партии. В 1958—1959 — мэр Дели. В 1967—1987 — президент Национальной федерации индийских женщин и вице-президент Международной демократической федерации женщин. В 1962—1993 возглавляла Совет директоров еженедельника «Линк». Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».
Автор статьи: Кашин В.П.
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