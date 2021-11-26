АМБЕДКАР БХИМРАО РАМДЖИ
АМБЕДКАР БХИМРАО РАМДЖИ - политический и общественный деятель Индии, борец за гражданские права неприкасаемых (далитов).
Выходец из семьи военнослужащего из касты махаров. При поддержке правителя Бароды обучался в университетах США, Англии и Германии. Юрист по образованию.
Автор работ по истории индуизма и положению низших каст. Осуждал кастовую систему, критиковал М.К. Ганди и гандизм. В колониальный период был членом законодательного собрания Бомбейской провинции (1926-1934) и членом Исполнительного совета при вице-короле (с 1942). Основатель Независимой рабочей партии (1936) и Федерации зарегистрированных каст (1942) - общественно-политических организаций неприкасаемых. Министр юстиции независимой Индии. Председатель комитета по подготовке проекта конституции страны (1947-1951).
14 октября 1956 года в Нагпуре принял буддизм вместе с большой группой махаров, положив начало движению за обращение неприкасаемых в эту религию. Почитается своими последователями как гуру и святой.