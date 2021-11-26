АБДУЛ ГАФФАР ХАН

Один из руководитель национального движения пуштунов, последователь идей Махатмы Ганди , лидер ненасильственного движения за независимость в северо-западной пограничной провинции Британской Индии, политический и общественный деятель Пакистана.

Родился недалеко от Пешавара в семье вождя пуштунского племени мухаммадзаев. В 20-летнем возрасте открыл собственную школу в Утманзаи и стал инициатором открытия подобных школ в других районах провинций. Являлся одним из организаторов «Общества просвещенных афганцев», ставившего задачи приобщения пуштунов к современному образованию и участию в движении за реформы; организация была запрещена правительством, а ее создатели брошены в тюрьму. А. Г. Х. основал массовое молодежное движение «Пуштунская Лига» или «Пуштунская конфедерация», 1926–1927, журнал «Пуштун» (1928). Считая своей главной целью создание единой и независимой Индии, включился в общеиндийское движение гражданского несотрудничества с британским колониальным режимом, за что неоднократно подвергался арестам (1930; 1942). С 1928 — член образованного в Пешаваре провинциального отделения Индийского национального конгресса (ИНК). В ноябре 1929 создал профессиональную армию «Худаи Хидматгар» («Слуги Божьи»), базировавшуюся на идее ненасилия, учении о Сатьяграхе (в толковании М. Ганди) и строгой дисциплине. Волонтеры организации носили красно-коричневую форму, за что получили прозвище «краснорубашечников»; они принимали активное участие в благотворительной деятельности и кампаниях гражданского неповиновения. В 1942 А. Г. Х. поддержал выдвинутый Конгрессом и обращенный к англичанам лозунг «Вон из Индии!». В 1946 ранен в результате покушения. После референдума в СЗПП (июль 1947), поддержавшего образование независимого Пакистана, А. Г. Х., выступавший против раздела Индии, был вынужден сменить тактику и принял решение добиваться признания автономии Пуштунистана в составе страны. Однако новое пакистанское правительство в условиях усиления крестьянского и рабочего движения отказалось от сотрудничества с пуштунскими националистами. В 1948–1954 А. Г. Х. находился под арестом без предъявления обвинения; деятельность «Пуштунской конфедерации» была запрещена, отряды «краснорубашечников» распущены. В 1955–1956 он выступал против объединения Зап. Пакистана в единую провинцию, вызвав недовольство правительства, и в то же время поддержал требование Пакистана на спорную территорию Кашмира, что оттолкнуло от него многих индийских сторонников. В 1957 поддержал создание Национальной народной партии (ННП), в которую влились прежние пуштунские национально-демократические организации. Во время военной диктатуры М. Айюб Хана подвергся репрессиям со стороны правящего режима; в 1959 согласился сменить тюрьму на изгнание и переехал в Афганистан. В 1962 организация «Международная амнистия» назвала его «Заключенным года». В 1969 был приглашен в Индию на празднование 100-летия со дня рождения М. Ганди. В этом же году вышла его книга «Моя жизнь и борьба: Автобиография Бадшах-хана». В 70-е отошел от ранее выдвигавшихся им национально-лингвистических принципов устройства Пакистана и выдвинул требования создания «Великого Пуштунистана» (включения в состав Пуштунистана «всех земель к западу от реки Джелам»). В 1987 стал первым неиндийцем, награжденным орденом Бхарат Ратна (высшей гражданской наградой республики Индия). До самой смерти 20.01.1988 находился под домашним арестом, умер в Пешаваре; похоронен в Джелалабаде.

Автор статьи: С. Ю. Рафалюк.