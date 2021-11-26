ВОЙНА В ИНДОКИТАЕ

Вооруженный конфликт в 60-70-х гг. ХХ в. на территории Вьетнама, Лаоса и Камбоджи с участием США и их союзников Австралии, Кореи и др. Война была одним из основных конфликтов «Холодной войны».

После освобождения Вьетнама от французского колониального господства страна была разделена на север, где существовала Демократическая республика Вьетнам (ДВР), и юг, где в 1955 г. была провозглашена Республика Вьетнам. Ей оказывалась нарастающая помощь США. Новое правительство опиралось на поддержку узкого слоя горожан, связанных с западными странами. Страны Индокитая были бедны, и миллионам крестьян казалось, что коммунисты предлагают выход из нищеты.

Коммунисты ДВР наладили отправку на юг оружия и “добровольцев” по так называемой “тропе Хо Ши Мина ” — проложенным в джунглях дорогам из Северного Вьетнама через Лаос и Камбоджу. Власти этих двух стран не смогли оказать сопротивление действиям коммунистов. Примыкающие к Вьетнаму провинции , по которым проходила “тропа”, были захвачены союзниками ДВР — Патриотическим фронтом Лаоса во главе с принцем Суфанувонгом, и армией “красных кхмеров” (камбоджийцев) во главе с Салот Саром (Пол Потом).

В 1959 г. на юге Вьетнама под руководством коммунистов началось восстание. Контролируемая ими территория в джунглях стремительно разрасталась. Крестьяне юга в большинстве своем поддерживали партизан или боялись их. Формально восстанием руководил Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, но в действительности руководство войной на юге осуществлялось из ДРВ. Для США наступление коммунистов в Индокитае было вызовом, так как могло привести к потере Западом контроля над Юго-Восточной Азией.

В этих условиях американские стратеги решились на прямое военное вмешательство. Подавив восстание в Индокитае, они рассчитывали остановить наступление коммунистов в Азии.

В качестве повода к широкомасштабному вмешательству США использовали обстрел вьетнамцами американских кораблей, опасно приблизившихся к вьетнамскому побережью в Тонкинском заливе.

В ответ на это американский конгресс принял в августе 1964 г. Тонкинскую резолюцию, разрешив президенту Л. Джонсону использовать любые военные средства во Вьетнаме.

В 1965 г. начались массированные бомбардировки ДРВ. Джонсон стремился “вбомбить Вьетнам в каменный век”. В южном Вьетнаме высадилось более полумиллиона американских солдат.

Планируя разгром коммунистов, американские стратеги рассчитывали на вертолеты. С их помощью солдаты должны были быстро появляться в тех районах джунглей, где замечена активность партизан.

Но выяснилось, что вертолеты можно легко сбить из гранатометов, которыми располагали партизаны .

После первых сокрушительных ударов по коммунистическим отрядам американцы и их южновьетнамские союзники заняли большие территории в джунглях, но не могли их удержать.

Все новые волны партизан наседали со всех сторон. Коммунисты уничтожали не только солдат, но и тысячи мирных жителей, сотрудничавших с южновьетнамским режимом.

Вскоре американцам пришлось перейти к обороне своих баз, ограничившись прочесыванием и бомбежками джунглей. Американская авиация поливала джунгли химикатами, от которых высыхала прикрывавшая партизан растительность и заболевали люди.

Но эта экологическая война не помогла. В январе 1968 г. партизаны нанесли удар по всем базам и дорогам Южного Вьетнама, захватили крупный город Хюэ и штурмовали американское посольство.

После этого удара они ушли в джунгли. Стало ясно, что путем прямого военного вмешательства США не смогут победить коммунизм.

Война во Вьетнаме была непопулярна в США. По всей стране шли антивоенные митинги, перераставшие в побоища между студентами и полицией.

В марте 1968 г. рота лейтенанта У. Келли перебила почти всех жителей вьетнамской деревеньки Сонгми, включая женщин и детей. Это массовое убийство вызвало взрыв возмущения в США. Все больше американцев считали, что их армия действует ничем не лучше фашистов.

Новый президент США Р. Никсон приказал минировать порты ДРВ даже с риском, что на них могут подорваться советские суда.

Американцы вторглись в Лаос и Камбоджу, разрушая базы на “тропе Хо Ши Мина”.

Одновременно проводилась политика “вьетнамизации войны” — под руководством американских инструкторов была создана более боеспособная армия Южного Вьетнама, на которую была возложена основная нагрузка войны.

Но эта армия могла воевать только при постоянной военно-технической и финансовой поддержке со стороны США.

В 1972 г. коммунистические войска развернули новое наступление на Южный Вьетнам со стороны Лаоса и Камбоджи.

В ответ США предприняли новые массированные бомбардировки ДРВ и тропы “Хо Ши Мина”. В болотистой долине Меконга южновьетнамские войска перешли в контрнаступление. После этого руководство коммунистов согласилось заключить соглашение о перемирии.

27 января 1973 г. было заключено Парижское соглашение , по которому США и ДРВ выводили из Южного Вьетнама свои войска. ДРВ обещал не направлять оружие и “добровольцев” в Южный Вьетнам, Камбоджу и Лаос.

В этих странах должны были пройти свободные выборы. Но после отставки президента Никсона в 1974 г. США резко сократили свою помощь союзным режимам в Индокитае.

Весной 1975 г. местные коммунисты, получавшие вопреки соглашениям большую помощь из СССР, Китая и ДРВ, перешли в наступление в Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме.

В марте армия Южного Вьетнама была разбита, и 30.04.1975 г. коммунисты вошли в Сайгон, который был вскоре переименован в Хо Ши Мин.

В апреле коммунисты победили в Камбодже и Лаосе.

В 1976 г. была провозглашена единая Социалистическая республика Вьетнам.

Поражение США во Вьетнаме стала крупнейшей неудачей Америки во время «Холодной войны».

Исторические источники:

Ле Зуан. Письма на юг. М., 1987;

Хо Ши Мин. Избранные воспоминания о Хо Ши Мине. М., 1990.

Автор статьи: Шубин А.В.