Пора начинать их судить. К годовщине бойни в Сонгми 16 марта 1968 года в небольшой вьетнамской деревне случилось такое, что её название до сих пор известно во всём мире. Сегодня, когда мы справляем 49-ю годовщину событий в Сонгми стоит поговорить о том, что в этой бесконечной гонке иные личности и страны утратили человеческое лицо и новая денацификация давно назрела. На чтение: 3 минуты

16 марта 1968 года в небольшой вьетнамской деревне случилось такое, что её название до сих пор известно во всём мире.

Около 20 мирных жителей сирийской Ракки стали жертвами авиаудара сил коалиции, возглавляемой США. Об этом сообщает сирийское агентство SANA. И это факт, в отличие от удара по госпиталю в провинции Идлиб в феврале 2016 года. Спустя год глава французского отделения организации «Врачи без границ» Мего Терциан заявил, что выводы, сделанные специалистами Forensic Architecture, не могут считаться «100-процентными доказательствами, но это лучше, чем ничего». В переводе это означает: «Даже спустя год мы не наскребли данных, чтобы сфабриковать обвинение против РФ в ударе по госпиталю, но мы стараемся».

Сегодня, когда мы справляем 49-ю годовщину событий в Сонгми стоит поговорить о том, что в этой бесконечной гонке иные личности и страны утратили человеческое лицо и новая денацификация давно назрела.

Немцев денацифицировали, американцев – нет

«Мы простили, но ничего не забыли», – такова позиция Фам Тхань Конга, одного из немногих выживших после массового убийства, устроенного в Сонгми американскими военнослужащими. Сегодня он директор музея, экспозиция которого воссоздаёт печальные события весны 1968 года.

...Удивительно, но спустя даже полсотни лет довольно непросто восстановить картину событий. В одних источниках говорится, что не слишком опытные военнослужащие группы «Баркер» (к тому же разгорячённые напутственным словом своего комбата Эрнесто Медины) открыли огонь по мирным жителям деревни сразу же после того, как вошли в неё. В других же говорится, что роты блокировали и заняли деревню, разделив её жителей на несколько групп по 40-50 человек в каждой. И первое время ничего не предвещало беды – солдаты даже делились конфетами с детьми. И лишь затем лейтенант Уильям Келли отдал приказ, сводившейся к фразе «убить их всех».

Как бы там ни было, о некоторых фактах можно говорить с уверенностью.

1. От 400 до 500 жителей деревни расстреляли, забросали гранатами, дострелили в яме. Женщинам не повезло ещё больше.

2. Причиной такого зверства стала разведывательная информация о том, что в деревне расположен штаб 48-го батальона Фронта освобождения Южного Вьетнама. Как потом выяснилось, информация была ложной, однако вряд ли кто-то уже докопается, почему военная разведка так облажалась. А ведь на ней половина вины за эти трупы. Во всяком случае, до трибунала дотянули всего шестеро солдат, а виновным признали одного только лейтенанта Келли.

Менее известно, но сказать об этом нужно обязательно, что не все принимали участие в бойне. Пол Мидло, один из вошедших в Сонгми солдат, позже рассказывал в интервью, что бойцы его взвода отказались выполнять приказ Келли. И несколько десятков человек им пришлось убивать вдвоём. Пилоты вертолёта, которые десантировали карательный отряд в деревню, и вовсе помешали Келли убить некоторых жителей. Хью Томпсон посадил свой вертолёт между вьетнамцами и солдатами, а затем приказал команде вертолёта открыть огонь, если солдаты попытаются стрелять в мирных жителей. Награду за это он получил много позже, в 1998 году. А до этого получал оскорбления, угрозы и попытку судебного разбирательства за свои действия.

В случившемся заставляет задуматься даже не сам факт убийства нескольких сотен человек. Вьетнамская война вообще была не слишком «пушистой». Только за предыдущий год и только в регионе, где расположена деревня, бойцы группы «Баркер» уничтожили все плотины, а вместе с ними и систему земледелия. Это оставило партизан Северного Вьетнама без продовольствия, а 140 тыс. местных жителей – без жилья. И это даже без очередного перечисления ужасов использования агента «оранж». Поражает, что трагедия Сонгми вообще случайно имела хоть какие-то последствия. Благодарить за это следует конгрессмена Морриса Оделла, к которому обратился один из демобилизовавшихся после Вьетнама солдат. Обращался не только к нему, но все остальные на это плевать хотели. Ну а дальше получилась перевёрнутая пирамида: допросили 400 человек, 80 привлекли к делу, 26-ти предъявили обвинения, шестеро дотянули до трибунала, а срок – пожизненную каторгу – получил один Келли. И тому спустя несколько дней заменили её домашним арестом, который закончился спустя 3,5 года. Причина? Массовое недовольство американцев решением суда.

Невыученные уроки

К тому времени (суд и приговор – это уже 1970-1971 годы) прошло около 25 лет с момента проведения денацификации в побеждённой Германии. Немцев принудительно водили на документальные фильмы о концлагерях, просмотры сопровождались истериками, многие отказывались верить. И вот спустя совсем немного времени оказывается, что такую же денацификацию следует проводить и в США. Потому что объяснить амнистию военному преступнику, в ходе судебного разбирательства признанному виновным в убийстве 109 человек, можно. Сложно, но можно. Выполнял приказ, разведка виновата... А вот как объяснить мотивы тех, кто писал в Белый дом телеграммы в его поддержку?

Знаете, почему реакция общественности, которая никак не причастна к событиям в Сонгми, гораздо страшнее, чем сами события? Для этого нужно вспомнить более позднюю войну в Ираке (2003).

Что мы помним о ней? Вернее, не о самой войне, а о сопровождавших её скандалах? Вспоминаются разве что пытки в тюрьме Абу-Грейб – преступление, которое и расследовать как-то специально не потребовалось: виновные сами всё тщательно запечатлели на фото. Явка с повинной практически.

Однако кроме этого было ещё убийство в Махмудии (групповое изнасилование 14-летней, убийство и сожжение всей её семьи), убийство в Мукарадибе (уменьшенная копия Сонгми: неверные выводы привели к тому, что американские военнослужащие расстреляли свадьбу – 40 убитых, из них 13 детей). Убийство в Хадите (24 убитых). И это только случаи, получившие широкую огласку. Во время расследования каждого американские военные уверенно врали и покрывали друг друга, врали их командиры. Судебные приговоры – полная заслуга прессы, искавшей и находившей доказательства, без них все эти вояки служили бы и дальше.

Весь этот ужас – он как раз родом из тех телеграмм поддержки Уильяму Келли. Да, его сделали козлом отпущения, тут и спорить нечего. Но плохо не это, а то, что только его. Если бы виновники Сонгми были наказаны, никакой компании «помилуйте бедного деточку Келли» не было бы. Такое расследование и приговор, конечно, не сравнить с эффектом денацификации, но хоть что-то. Поэтому неудивительно, что неотрефлексированная Сонгми привела ещё через поколение к зверствам в Ираке. Вопрос только в том, к чему в будущем приведёт Ирак – США-то каяться и не думают.

***

Но начинать с чего-то нужно всё равно. Пусть не с них самих, но хотя бы с их марионеток. У нас близится ещё одна печальная дата: следующим летом исполнится 10 лет августовской войне 2008 года и военным преступлениям той войны. Может, трибунала и не будет, и Саакашвили за свои преступления так никогда и не ответит. Но готовить материал на него и его приспешников тем не менее нужно.

Даже и не скажешь сразу, когда у коллективного Запада сложилась уверенность в том, что их противостояние коммунизму – суть индульгенция и право творить любые мерзости. Главное то, что никакого коммунизма давно нет, а индульгенция есть. И даже время от времени даётся в пользование марионеточным режимам – Саакашвили тут не единственный пример. А сформировалась она как раз в ситуации «некому обвинить, некому судить, некому наказать».

В этом смысле процессы против отдельных участников событий на Донбассе – важный шаг к этому новому порядку в международном праве. Слишком долго мир мирился с монополией Гааги. Теперь, когда эти процессы есть, шанс на трибунал Саакашвили хотя бы появился. Не станем загадывать, шансом на что станет процесс над экс-президентом Грузии.