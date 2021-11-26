НИДЕРЛАНДСКО-ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ВОЙНА 1945-1949 ГОДОВ

НИДЕРЛАНДСКО-ИНДОНЕЗИЙСКАЯ ВОЙ­НА 1945-1949 ГОДОВ - вы­зва­на Ав­гу­стов­ской ин­до­не­зий­ской ре­во­лю­ци­ей 1945 года и про­воз­гла­ше­ни­ем не­за­ви­си­мо­сти Ин­до­не­зии .

Ни­дер­лан­ды и Ве­ли­ко­бри­та­ния, не при­знав­шие не­за­ви­си­мое ин­до­незийское го­су­дар­ст­во, в сентябре 1945 года вы­са­ди­ли на его тер­ри­то­рии свои вой­ска. В январе 1946 года в свя­зи с за­хва­том Джа­кар­ты пра­ви­тель­ст­во Су­кар­но пе­ре­не­сло свою ре­зи­ден­цию в Джокь­я­кар­ту, став­шую на вре­мя сто­ли­цей Ин­до­не­зии. Вер­нув­шая­ся в Ин­до­не­зию ни­дерландская ко­ло­ни­аль­ная ад­ми­ни­ст­ра­ция во гла­ве с Х. ван Мо­ком на­ча­ла при под­держ­ке британских войск вос­ста­нав­ли­вать преж­ние по­ряд­ки, что вы­зва­ло мас­со­вый про­тест со сто­ро­ны ме­ст­но­го на­се­ле­ния.

В стра­не раз­вер­ну­лось мощ­ное ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное дви­же­ние. В но­ябре 1945 - но­ябре 1946 годоа бое­вые дей­ст­вия ве­лись на ост­ро­вах Ба­ли и Су­ла­ве­си. Од­но­вре­мен­но про­хо­ди­ли пе­ре­го­во­ры ме­ж­ду ни­дерландской ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей и пра­ви­тель­ст­вом Рес­пуб­ли­ки Ин­до­не­зия (РИ). 14 (по другим дан­ным, 15) ноября 1946 года бы­ло па­ра­фи­ро­ва­но и 25 марта 1947 года под­пи­са­но Лин­гад­жат­ское со­гла­ше­ние, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Ни­дер­лан­ды при­зна­ва­ли власть РИ на ост­ро­вах Ява, Ма­ду­ра и Су­мат­ра при ус­ло­вии соз­да­ния Со­еди­нён­ных Шта­тов Ин­до­не­зии (СШИ) под эги­дой ни­дерл. ко­ро­ны. Од­на­ко 27 мая 1947 года Х. ван Mок предъ­я­вил Су­кар­но уль­ти­ма­тум, сво­див­ший на нет су­ве­ре­ни­тет РИ. 21 июля 1947 года ни­дерландская ар­мия при под­держ­ке авиа­ции на­нес­ла удар по пра­ви­тельственым вой­скам РИ.

На­ча­лась т. н. пер­вая ко­ло­ни­аль­ная вой­на, в хо­де ко­то­рой ни­дер­ланд­цы за­хва­ти­ли основные го­ро­да и по­бе­ре­жье Явы, план­та­ци­он­ные рай­оны Восточной Су­мат­ры и неф­те­про­мыс­лы Южной Су­мат­ры. Национальная ар­мия РИ от­сту­пи­ла в го­ры и раз­вер­ну­ла пар­ти­зан­скую вой­ну. Под на­жи­мом СССР и ря­да го­су­дарств Азии Со­вет Без­опас­но­сти ООН по­тре­бо­вал пре­кра­ще­ния ог­ня и соз­дал Ко­мис­сию до­б­рых ус­луг, ор­га­ни­зо­вав­шую пе­ре­го­во­ры. 17 января 1948 года за­клю­че­но Рен­виль­ское со­гла­ше­ние, вос­ста­но­вив­шее основные по­ло­же­ния Линг­ад­жат­ско­го со­гла­ше­ния. Ни­дер­ланд­цы при­сту­пи­ли к соз­да­нию ма­рио­не­точ­ных го­су­дарств, стре­мясь про­ти­во­пос­та­вить их РИ. Вос­поль­зо­вав­шись обо­ст­ре­ни­ем внут­ри­по­ли­тической борь­бы в РИ и раз­гро­мом ле­вых сил (см. Ма­ди­ун­ские со­бы­тия), Ни­дер­лан­ды 17 декабря 1948 года уль­ти­ма­тив­но по­тре­бо­ва­ли от РИ вхо­ж­де­ния в СШИ на рав­ных с ма­рио­не­точ­ны­ми ре­жи­ма­ми пра­вах, а 19 декабря 1948 года во­зоб­но­ви­ли во­енные дей­ст­вия (т. н. вто­рая ко­ло­ни­аль­ная вой­на).

По­сле за­хва­та ни­дерландскими вой­ска­ми Джокь­я­кар­ты и взя­тия в плен Су­кар­но, М. Хат­ты и ря­да других ру­ко­во­ди­те­лей го­су­дар­ст­ва бы­ло сфор­ми­ро­ва­но «за­пас­ное» пра­ви­тель­ст­во РИ на Су­мат­ре. Ар­мия под ко­мандованием генерала Су­дир­ма­на, опи­ра­ясь на за­ра­нее соз­дан­ные ба­зы, бло­ки­ро­ва­ла ни­дерландские вой­ска в круп­ных го­ро­дах. Со­про­тив­ле­ние ин­до­незийского на­ро­да, по­ли­тическая изо­ля­ция Ни­дер­лан­дов, под­держ­ка Ин­до­не­зии со сто­ро­ны СССР и других со­циа­ли­стических стран, а так­же дав­ле­ние США на Ни­дер­лан­ды при­ве­ли к то­му, что 24 апреля 1949 года Со­вет Безо­пас­но­сти ООН по­тре­бо­вал пре­кра­ще­ния ог­ня и ос­во­бо­ж­де­ния ру­ко­во­ди­те­лей РИ. В августе - но­ябре 1949 года в г. Гаа­га про­шла «кон­фе­рен­ция круг­ло­го сто­ла», по ито­гам ко­то­рой ни­дер­ланд­цы воз­вра­ти­ли Су­кар­но и Хат­ту в Джокь­я­кар­ту и под­пи­са­ли со­гла­ше­ние об окон­чательном пре­кра­ще­нии во­енных дей­ст­вий, уре­гу­ли­ро­ва­нии ни­дерландско-ин­до­незийских от­но­ше­ний и при­зна­нии су­ве­ре­ни­те­та СШИ под эги­дой ни­дерландской ко­ро­ны в со­ста­ве Ни­дерландско-ин­до­незийского сою­за.

Дополнительная литература:

Се­вор­тян Р.Э. Борь­ба Ин­до­не­зий­ской Рес­пуб­ли­ки про­тив вто­рой гол­ланд­ской аг­рес­сии (де­кабрь 1948 г. – май 1949 г.) // Про­бле­мы со­вре­мен­ной Ин­до­не­зии. М., 1968;

Кя­ми­лев Э.Х. За­вое­ва­ние Ин­до­не­зи­ей не­за­ви­си­мо­сти. М., 1972.

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