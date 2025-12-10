Неоднозначный "товарищ Мао" Если разговор заходит о Китае, то любой человек за его пределами в первую очередь припомнит двоих знаменитых китайцев – Конфуция, по заветам которого Поднебесная жила 2 тысячи лет, и Мао Цзедуна, с которого началось возрождение Китая после двух столетий упадка.

Если разговор заходит о Китае, то любой человек за его пределами в первую очередь припомнит двоих знаменитых китайцев – Конфуция, по заветам которого Поднебесная жила 2 тысячи лет, и Мао Цзедуна, с которого началось возрождение Китая после двух столетий упадка.

Что за человек был Мао Цзе Дун?

Выходец из семьи богатых крестьян, он отнюдь не был безграмотным упёртым фанатиком. С самого детства очень много читал, причём как современную, так и классическую китайскую литературу. Читал в любую свободную минуту: даже когда отправлялся в поездки, большую часть багажа составляли книги. Ел он, как правило, в одиночестве, довольно быстро и тоже практически не отрываясь от книги, причём, принимать пищу мог где угодно. Мог не спать по несколько суток, затем проваливаясь в сон на 10-12 часов. По крестьянской привычке, до последнего берёг старые вещи: так на двух его спальных пижамах было по полсотни заплат.

Он писал стихи в классической китайской манере, хорошо знал китайские исторические тексты, занимался каллиграфией. И с юных лет мечтал, встав во главе Китая, установить в стране "Датун" – "Великое единение", о котором мечтал Конфуций. Коммунизм виделся ему лишь средством для этого. Возможно, именно из этого синтеза марксизма и классической китайской литературы родилось его понимание "социализма с китайской спецификой", в котором главной движущей силой был не рабочий класс, а крестьянство.

Большой скачок

Практической реализацией "социализма с китайской спецификой" стал реализуемый Мао проект "Большого скачка" (1958-1960 гг). Первоначально после войны уже проведена была частичная коллективизация, образованы малые крестьянские хозяйства, введён госконтроль за распределением сельскохозяйственной продукции. КНР на этом этапе пытается подражать опыту СССР и активно использует советских специалистов. Но после скандального ХХ съезда КПСС с "развенчанием культа личности Сталина" отношения радикально испортились. КПК посчитала разоблачения Хрущёва ревизионизмом, и очень скоро отношения испортились настолько, что СССР и КНР стали едва ли не врагами.

Именно после этого в Китае появилась идея "ускоренной индустриализации" с опорой на собственные силы. По аналогии с хрущёвским "догнать и перегнать Америку", Мао выдвинул идею - за 15 лет "догнать и перегнать Великобританию" по производству стали и других важнейших видов промышленной продукции. Для чего было начато повсеместное создание "народных коммун", в которых должны были сочетаться промышленность, сельское хозяйство, просвещение и военное дело. Для этого происходило тотальное обобществление всего и вся, крестьяне должны были сами плавить металл, изготовлять сельскохозяйственный инвентарь и транспортные средства, а инструментом обмена вместо денег служили "трудодни". К концу 1958 года создали 26 тысяч коммун (в среднем по 20 тыс. человек), заводы и городские районы планировалось тоже преобразовать в "коммуны" на тех же принципах.

Чтобы поднять, как велела компартия, производство стали в 10 раз, везде строили мастерские по выплавке стали (надлежащая инфраструктура и знания о мартеновских печах отсутствовали), а также малые печи из глины, которые топили дровами. Работников набирали из крестьянских "коммун". Всего понастроили 700 тыс. кустарных печей, на которых работали 100 млн. человек. Однако кустарно выплавленный метал был скверного качества и годился разве что на мотыги и плуги. При этом сельскохозяйственное производство резко упало, виновниками чего назначили воробьёв, крыс, мух и комаров, с которыми развернули повсеместную борьбу.

Итог был печален: истребление воробьёв привело к тому, что колоссально расплодившиеся вредители съели урожай и наступил голод. Чему способствовали два неурожайных года (1959 и 1960 годы) и сильнейшая засуха в северных провинциях 1960 года, что привело к массе смертей от голода даже в плодородной провинции Сычуань. Всего же жертвами "Большого скачка" и его последствий стали по китайским данным порядка 15 миллионов человек.

В итоге политика "Большого скачка" подверглась критике, Мао даже был вынужден уйти с поста председателя КНР, уступив этот пост Лю Шаоцы, которому вместе с Дэн Сяопином пришлось принимать срочные меры по выправлению ситуации. Впрочем, во время последовавшей вскоре "культурной революции" Мао отомстил своим оппонентам, записав их в число репрессируемых апологетов капитализма.

Обожающие нумерологию и разного рода предзнаменования китайцы отмечают, что умер Мао в 1976 году - в год Дракона. Что, как и полагается по летописной традиции, его смерть предварила висевшая в небе зловещая комета, а в Таншане (130 км от Пекина) в апреле произошло мощнейшее землетрясение, погубившее 242 тысячи человек.

Как можно оценить деятельность Мао?

С одной стороны, после "Большого скачка" и "культурной революции" экономика Китая стагнировала, а интеллектуальная и культурная жизнь были разгромлены. С другой стороны – признаем, что, получив в 1949 году под управление малоразвитую аграрную страну, погрязшую в коррупции, анархии и разрухе, он за малые сроки сделал из неё достаточно мощную независимую державу с атомным оружием. В которой за годы его правления неграмотность снизилась с 80% до 7%, продолжительность жизни и численность населения увеличились в 2 раза, а выпуск индустриальной продукции вырос более чем в 10 раз. В 1964 году Китай получил атомное оружие, а в 1970 году запустил первый спутник.

Видимо, осознавая всё это, в нынешнем реформированном Китае, получившим в эпоху "Большого скачка" урок, как не стоит модернизировать страну, Мао сегодня не превозносят, но и не ругают. А в 2016 году 40-летие со дня его смерти в Китае практически не отмечалось, а нынешний китайский лидер Си Цзиньпин о нём даже не помянул, как и официальные СМИ, ограничившиеся лишь информационными сообщениями. При этом, разумеется, на мавзолей Мао никто не покушается, да и связанные с ним места любители "красного туризма" посещают до сих пор. А для объяснения потомкам оценки действий "великого кормчего" придумано гениальное официальное объяснение: 70% того, что он делал - хорошо и правильно, а 30% - ошибочно.